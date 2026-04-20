Piața Victoriei a fost scena unor momente agitate în timpul manifestației organizate în sprijinul premierului Ilie Bolojan. Sute de persoane au venit în Capitală pentru a-și arăta susținerea, însă atmosfera s-a încins rapid.

În centrul scandalului a ajuns fostul , Radu Berceanu, recunoscut de participanți și contestat zgomotos. Situația a cerut intervenția jandarmilor, care l-au scos din mulțime.

Cum a izbucnit conflictul din piață

Potrivit informațiilor apărute de la fața locului, Berceanu s-a aflat printre cei prezenți la mitingul pro-Bolojan. Apariția sa a provocat reacții imediate din partea mai multor manifestanți. Mulți participanți l-au huiduit, iar tensiunea a crescut de la un minut la altul, conform Adevărul. În acel moment a intervenit și protestatarul , cunoscut pentru aparițiile sale publice directe.

Acesta i-a strigat fostului ministru: „Pleacă, bă din piață. Dă banii înapoi, borfașule!”. Replica a atras atenția tuturor celor aflați în zonă.

Fostul ministru a reacționat vizibil iritat după acuzațiile lansate în public. El a răspuns scurt și ridicând tonul: „Ce am furat, mă?”

Schimbul de replici a amplificat agitația din piață, iar oamenii s-au strâns în jurul celor doi. Pentru a evita o escaladare, jandarmii au intervenit imediat. Forțele de ordine l-au extras pe Radu Berceanu din mijlocul mulțimii și l-au îndepărtat din zonă. Măsura a calmat temporar atmosfera dintre participanți.

Ce decizie a luat PSD în aceeași seară

În paralel cu protestul din Capitală, PSD a anunțat o mutare majoră pe scena politică. Partidul a decis retragerea sprijinului politic acordat premierului .

Conducerea formațiunii a transmis că aproximativ 5.000 de membri au participat la votul intern. Potrivit datelor comunicate, 97,7% s-au pronunțat pentru această decizie.

Liderii PSD au invocat nemulțumiri venite din teritoriu, mai ales din partea primarilor și membrilor de partid. Ei susțin că actuala direcție a guvernării nu mai corespunde așteptărilor formațiunii.