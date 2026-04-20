Scandal la mitingul pentru Ilie Bolojan în Piața Victoriei. Fostul ministru Radu Berceanu, scos din mulțime de jandarmi: „Dă banii înapoi, borfașule!" (VIDEO)

Iulia Petcu
20 apr. 2026, 21:18
sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Cum a izbucnit conflictul din piață
  2. Ce decizie a luat PSD în aceeași seară

Piața Victoriei a fost scena unor momente agitate în timpul manifestației organizate în sprijinul premierului Ilie Bolojan. Sute de persoane au venit în Capitală pentru a-și arăta susținerea, însă atmosfera s-a încins rapid.

În centrul scandalului a ajuns fostul ministru al Transporturilor, Radu Berceanu, recunoscut de participanți și contestat zgomotos. Situația a cerut intervenția jandarmilor, care l-au scos din mulțime.

Cum a izbucnit conflictul din piață

Potrivit informațiilor apărute de la fața locului, Berceanu s-a aflat printre cei prezenți la mitingul pro-Bolojan. Apariția sa a provocat reacții imediate din partea mai multor manifestanți. Mulți participanți l-au huiduit, iar tensiunea a crescut de la un minut la altul, conform Adevărul. În acel moment a intervenit și protestatarul Marian Ceaușescu, cunoscut pentru aparițiile sale publice directe.

Acesta i-a strigat fostului ministru: „Pleacă, bă din piață. Dă banii înapoi, borfașule!”. Replica a atras atenția tuturor celor aflați în zonă.

Fostul ministru a reacționat vizibil iritat după acuzațiile lansate în public. El a răspuns scurt și ridicând tonul: „Ce am furat, mă?”

Schimbul de replici a amplificat agitația din piață, iar oamenii s-au strâns în jurul celor doi. Pentru a evita o escaladare, jandarmii au intervenit imediat. Forțele de ordine l-au extras pe Radu Berceanu din mijlocul mulțimii și l-au îndepărtat din zonă. Măsura a calmat temporar atmosfera dintre participanți.

Ce decizie a luat PSD în aceeași seară

În paralel cu protestul din Capitală, PSD a anunțat o mutare majoră pe scena politică. Partidul a decis retragerea sprijinului politic acordat premierului Ilie Bolojan.

Conducerea formațiunii a transmis că aproximativ 5.000 de membri au participat la votul intern. Potrivit datelor comunicate, 97,7% s-au pronunțat pentru această decizie.

Liderii PSD au invocat nemulțumiri venite din teritoriu, mai ales din partea primarilor și membrilor de partid. Ei susțin că actuala direcție a guvernării nu mai corespunde așteptărilor formațiunii.

Ultima oră
22:07 - Fritz: Dacă PSD vrea o coaliție de restaurare a corupției, s-o spună clar (VIDEO)
21:45 - Institutul „Elie Wiesel” critică PSD după comunicatul controversat. „Holocaustul nu e un subiect de interpretări”
21:38 - Grindeanu: PSD vrea coaliție pro-europeană fără Bolojan, altfel trece în opoziție
21:02 - Bolojan: Am luat act de decizia complet greșită și complet iresponsabilă a PSD față de România. Voi continua să exercit mandatul de premier (VIDEO)
20:48 - Spectacol oprit de urgență la Iași după ce un actor a fost accidentat pe scenă. Ce s-a întâmplat după căderea decorului
20:47 - Polițist în vârstă de 20 de ani, găsit împușcat pe un teren din Tulcea
20:30 - Condamnarea primită de fiul lui Ilie Dumitrescu pentru fugă de la locul unui accident
20:14 - Capul Sfântului Gheorghe va fi adus la Mănăstirea Pantocrator. Cum va avea loc ceremonia
20:00 - Surse: Ședință în PNL, după ce PSD i-a retras sprijinul lui Bolojan. Ce s-a discutat în spatele ușilor închise: „Cred ca putem da direcția de a nu accepta să fim anexa PSD”
19:41 - Mihai Dimian anunță schimbări pentru salariile cadrelor didactice. Ce se întâmplă cu orele peste program