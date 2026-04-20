Acasa » Eveniment » Spectacol oprit de urgență la Iași după ce un actor a fost accidentat pe scenă. Ce s-a întâmplat după căderea decorului

Spectacol oprit de urgență la Iași după ce un actor a fost accidentat pe scenă. Ce s-a întâmplat după căderea decorului

Iulia Petcu
20 apr. 2026, 20:48
Spectacol oprit de urgență la Iași după ce un actor a fost accidentat pe scenă. Ce s-a întâmplat după căderea decorului
sursa: Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași
  1. Cum s-a produs accidentul în timpul reprezentației
  2. Ce s-a întâmplat după căderea decorului
  3. Ce semne de întrebare ridică incidentul

Un incident grav a întrerupt sâmbătă seară reprezentația spectacolului „D’ale carnavalului” la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași. Un element de decor s-a desprins și l-a lovit pe actorul Călin Chirilă, care a ajuns apoi la spital.

Evenimentul a stârnit reacții rapide în instituție și a atras atenția poliției, care a deschis o anchetă. În culise, angajații vorbesc și despre posibile probleme legate de disciplina personalului tehnic.

Cum s-a produs accidentul în timpul reprezentației

Potrivit informațiilor apărute după incident, o bucată de tavan fals cu greutate estimată între 20 și 40 de kilograme s-a desprins prematur. Elementul făcea parte din scenografia montării semnate de regizorul Claudiu Goga.

Mecanismul presupunea ca piesa de decor să fie eliberată doar după un semnal transmis exact la replica stabilită. În acel moment, actorii trebuiau să se afle deja în partea din față a scenei, în afara zonei de risc, potrivit Digi24. De această dată, semnalul ar fi venit prea devreme, iar Călin Chirilă se afla încă în perimetrul de impact. Spectacolul s-a oprit imediat, după ce actorul nu a mai putut continua jocul.

Ce s-a întâmplat după căderea decorului

Publicul a observat rapid că situația nu face parte din scenariu, iar intervenția medicală a fost solicitată de urgență. Actorul a fost preluat de ambulanță și transportat pentru investigații.

Călin Chirilă, în vârstă de 52 de ani, a fost evaluat inițial la Spitalul Clinic „Prof. Dr. Nicolae Oblu”. Ulterior, medicii l-au direcționat către UPU „Sf. Spiridon”, unde a fost consultat și externat. Conform managerului Spitalului Clinic „Prof. Dr. Nicolae Oblu”, Lucian Eva, rănile suferite au fost minore și localizate la nivelul părților moi. Este vorba despre traumatisme la piele și musculatură, fără complicații majore.

Ce semne de întrebare ridică incidentul

Nu este primul episod de acest tip reclamat în teatru. În luna decembrie, același tavan fals i-a lovit pe alți doi actori, fără ca spectatorii să realizeze imediat gravitatea momentului. De această dată, reacția sălii a fost instantanee, iar reprezentația nu a mai putut continua. Repetarea unor accidente similare pune presiune pe conducerea instituției și pe procedurile interne de siguranță.

Teatrul a publicat un comunicat pe site-ul său: „Dorim să aducem la cunoștință faptul că, aseară, 18 aprilie, la Sala Mare, în timpul desfășurării spectacolului „D´ale carnavalului”, a avut loc un accident de muncă pe scenă, care a dus la întreruperea reprezentației. Din fericire, incidentul nu a avut urmări grave. Siguranța tuturor persoanelor implicate în activitățile noastre reprezintă o prioritate pentru noi, motiv pentru care tratăm acest eveniment cu maximă seriozitate. În perioada imediat următoare, vom analiza cu atenție și obiectivitate circumstanțele în care s-a produs incidentul și vom lua toate măsurile necesare pentru a preveni astfel de situații pe viitor. În cazul în care, în urma anchetei, se vor constata abateri sau neglijențe, acestea vor fi sancționate ferm, conform regulamentului în vigoare. Vă mulțumim pentru înțelegere!”.

