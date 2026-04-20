Acasa » Politică » Olguța Vasilescu, atac la Bolojan chiar când PSD denunță o presupusă campanie nazistă: „Șobolanul ăl mare are o singură sprânceană și se uită încruntat la români” (VIDEO)

Traian Avarvarei
20 apr. 2026, 19:36
Lia Olguța Vasilescu, vicepreședintă PSD și primărița Craiovei. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. Lia Olguța Vasilescu, atacuri la adresa colegilor de guvernare
  2. PSD-iștii, supărați că sunt făcuți șobolani în online

Lia Olguța Vasilescu, vicepreședintă PSD și primărița Craiovei, l-a numit pe premierul Ilie Bolojan (PNL) „șobolanul ăl mare”, chiar în ziua în care PSD a anunțat că va denunța la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) o presupusă campanie „nazistă” împotriva sa, pornită chiar de la portretizări în online ale social-democraților sub forma unor șobolani.

Declarațiile au fost făcute la evenimentul „Momentul Adevărului”, în cadrul căruia social-democrații au votat să-i retragă sprijinul politic premierului liberal Ilie Bolojan.

Lia Olguța Vasilescu, atacuri la adresa colegilor de guvernare

Bolojan „cică pune lanterna pe șobolanii pe care i-a găsit în cămară, dar în cămara aia nu o fi găsit nicio oglindă să vadă că șobolanul ăl mare are o singură sprânceană și se uită încruntat la români?

Vine dna vicepremier (Oana Gheorghiu), care nu a condus în viața ei niciun coteț cu curci, are un singur merit – că își trăgea bani, câte 5.000 de euro pe lună, din banii pentru donații pentru copiii cu cancer – și trebuie să se listeze la bursă companiile.

Nu scrie în programul de guvernare de Romgaz, Hidrolectrica, Aeroportul București, Portul Constanța etc. Se amintește de jalonul 443 (din PNRR) care a fost introdus de (Cristian) Ghinea, alt habarnist. Încetați să mai mințiți! Niciodată PSD nu va fi de acord să vindem pe bucăți companii profitabile.

Noua campanie e că primarii sunt supărați că nu mai pot să fure. Dl Bolojan a fost primar. Știe dl Bolojan cum se fură?”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu.

PSD-iștii, supărați că sunt făcuți șobolani în online

Premierul Ilie Bolojan a lansat vineri cele mai dure critici de până acum la adresa PSD, afirmând că „atunci când am deschis cămara statului, am găsit niște șobolani și am pus lumina pe ei”. Acești șobolani rod tot și de aceea sunt acum atât de disperați, că știu că nu vor mai putea face acest lucru.

Pornind de la această comparație, pe rețelele sociale a fost ”adaptată” o campanie anti-Bolojan inițiată chiar de PSD, prin care social-democrații au fost portretizați în imagini ca niște șobolani. Asta a determinat partidul să reacționeze.

Astfel, PSD a anunțat că va sesiza Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) și Parchetul, acuzând că e vorba despre „o campanie de sorginte nazistă” și că aceasta este „în mod vădit o campanie coordonată, cu un stil propriu și o concepție unică, prin care se urmărește denigrarea a unei categorii de cetățeni, prin utilizarea unor tehnici de dezumanizare folosite anterior pe scară largă de către regimul nazist, sub coordonarea sinistrului ministru al Propagandei, Joseph Goebbels, cu scopul justificării atrocităților din timpul Holocaustului”.

Fritz: Dacă PSD vrea o coaliție de restaurare a corupției, s-o spună clar (VIDEO)
22:07 - Fritz: Dacă PSD vrea o coaliție de restaurare a corupției, s-o spună clar (VIDEO)
21:45 - Institutul „Elie Wiesel” critică PSD după comunicatul controversat. „Holocaustul nu e un subiect de interpretări”
21:38 - Grindeanu: PSD vrea coaliție pro-europeană fără Bolojan, altfel trece în opoziție
21:18 - Scandal la mitingul pentru Ilie Bolojan în Piața Victoriei. Fostul ministru Radu Berceanu, scos din mulțime de jandarmi: „Dă banii înapoi, borfașule!” (VIDEO)
21:02 - Bolojan: Am luat act de decizia complet greșită și complet iresponsabilă a PSD față de România. Voi continua să exercit mandatul de premier (VIDEO)
20:48 - Spectacol oprit de urgență la Iași după ce un actor a fost accidentat pe scenă. Ce s-a întâmplat după căderea decorului
20:47 - Polițist în vârstă de 20 de ani, găsit împușcat pe un teren din Tulcea
20:30 - Condamnarea primită de fiul lui Ilie Dumitrescu pentru fugă de la locul unui accident
20:14 - Capul Sfântului Gheorghe va fi adus la Mănăstirea Pantocrator. Cum va avea loc ceremonia
20:00 - Surse: Ședință în PNL, după ce PSD i-a retras sprijinul lui Bolojan. Ce s-a discutat în spatele ușilor închise: „Cred ca putem da direcția de a nu accepta să fim anexa PSD”