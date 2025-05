Ce a deranjat-o cel mai mult pe Mirabela, partenera lui Nicușor Dan, în campania aceasta electorală: „Puteți să spuneți despre Nicușor absolut orice, dar nu despre relația lui cu copiii”

Grădinaru, partenera lui , a acordat un interviu publicației , unde a discutat despre viața de familie și cum este Nicușor Dan, în postura de tătic.

Ea a menționat că cel mai dureros pentru ea este, în această campanie electorală, denigrarea relației lui Nicușor Dan cu cei doi copii ai lor.

Mirabela și Nicușor Dan sunt împreună de peste 20 de ani și au doi copii, Aheea (9 ani) și Antim (aproape 3 ani).

Redăm câteva fragmente din interviul acordat de Mirabela Grădinaru publicației „Totul despre Mame”.

„Aheea s-a născut prematur, iar primele trei luni de viață au însemnat multe vizite la medici”

„Cum v-a schimbat venirea copilului?”, a fost întrebat Mirabela.

„Viața amândurora s-a schimbat radical. Mă emoționez teribil când povestesc despre asta. Recunosc că înainte eram… aș putea să spun… superficială. Credeam că sănătatea este un dat. Că ne naștem sănătoși. Însă Aheea s-a născut prematur, iar primele trei luni de viață au însemnat multe vizite la medici, care suspectau diverse probleme de sănătate. A fost greu în acea perioadă și nu am reușit să mă bucur de copilul meu așa cum îmi imaginam la început că o voi face. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să trăiesc toate acele lucruri, ca să pot să prețuiesc cu adevărat viața, să pot să înțeleg cu adevărat ce înseamnă binecuvântarea de a avea copii, să înțeleg cu adevărat cât de mult ar trebui să-i respectăm pe părinții care au copii cu nevoi speciale. Dacă nu aș fi trăit acele emoții intense, nu știu dacă aș fi înțeles toate aceste lucruri cu tot sufletul, nu doar la nivel rațional. Aveam tot felul de supărări înainte de copii, chiar și în relația de cuplu – pentru că sunt momente în care discutăm și în contradictoriu -, dar după ce a apărut primul copil am realizat că erau doar mofturi.

Înainte să se nască Aheea, simțeam că sunt într-o continuă căutare. Nu știam cu adevărat care este scopul sau rolul, menirea, dacă vreți. „Ce caut eu în viața mea?” (râde). În momentul în care am aflat că sunt însărcinată, toate acele frământări, toate acele căutări, deodată, au dispărut. Bineînțeles că am diverse frământări în continuare, dar nu mai este acea „obsesie” pe care o simțeam înainte să am copilul. Acum, îmi spun „ok, este un obiectiv, un exercițiu, un drum pe care merg în prezent, dar nu reprezintă totul”. Pentru că am deja totul”, a povestit partenera lui Nicușor Dan.

Cum arăta o zi din viața obișnuită a familiei înainte de campanie

Întrebată cum arăta o zi din viața obișnuită a familiei înainte de campanie, Mirabela Grădinaru a spus:

“Ceasul meu sună la ora șase dimineața. Pregătesc tot ce trebuie – un mic dejun pentru trei persoane. Se trezește și Nicușor, o trezim pe Aheea, luăm micul dejun împreună, facem glume, râdem, pentru că este singura masă pe care o luăm cu tatăl în timpul săptămânii. La 07:30 Nicușor și Aheea pleacă spre școală. El este responsabil de dusul și de preluarea copilului de la școală. După plecarea Aheei, pregătesc micul dejun pentru Antim, îl trezesc și pe el la 07:45. El își gestionează foarte bine energia și timpul. Cred că seamănă și cu tatăl său la acest capitol. Nicușor face acest efort pentru fiica lui – să se trezească cu ceas, să o ducă la școală… Altfel, dacă nu ar fi școala, îmi aduc aminte că înainte să se nască Aheea, el în trei minute pleca din casă. Punea ceasul să sune în ultimul moment. Și cel mic pare că îi calcă pe urme, pentru că Antim mănâncă dormind. Abia când ieșim pe ușă și ne îndreptăm spre grădiniță se activează. După ce îl duc la grădiniță, mă întorc acasă (pentru că încă mai am șansa de a lucra, patru zile pe săptămână, de acasă). E genul de job care îmi permite să merg doar o zi pe săptămână la birou. În ziua aceea se întoarce Nicușor, după ce lasă fetița la școală, mă ia și pe mine și pe cel mic, îl ducem pe Antim la grădiniță, mă duce pe mine la o stație de metrou, pentru ca apoi să se îndrepte către primărie”.

Ce a deranjat-o cel mai mult pe Mirabela, în campania aceasta electorală

“Dacă ar fi să dezmințiți un lucru care v-a deranjat în campania asta, care ar fi acela?”, a mai fost întrebată Mirabela.

“Nicușor chiar este un tată prezent în viața copiilor. În ciuda faptului că muncește foarte mult, în acele câteva minute pe care le are la dispoziție sau pe care și le rupe din programul lui ca să le petreacă cu copiii, el este acolo. În acele momente „nu are telefon”. Gândurile îi sunt numai acolo. Efectiv dă shut down celorlalte lucruri.

Este prezent 100%. Iar modul în care copiii se raportează la tatăl lor sau cum reacționează atunci când îl văd și când petrec timp cu el (uneori îmi închid și mie ușa, și îmi spun să îi las că „acum ne jucăm cu tati”), spune totul despre relația cu copiii. Eu nu-mi permit să vorbesc despre relația dintre părinți și copii, că n-am de unde să știu ce se întâmplă în intimitatea, în casa fiecăruia. Și atunci, da, politica este murdară, politica este urâtă… dar până la copii. Adică, puteți să spuneți despre Nicușor absolut orice, dar nu despre relația lui cu copiii, pentru că nu aveți de unde să știți ce e în spatele ușii casei noastre. Și oricum, nici asta nu m-ar deranja, dacă nu mi-ar fi frică de faptul că un alt copil ar putea să le adreseze întrebări copiilor despre relația cu tatăl lor. Dacă aș fi sigură că nimeni nu ar întreba absolut nimic, niciun copil, nici asta nu m-ar deranja. Căci, repet, este adevărul lor.

Adevărul meu îl cunosc. Nu am nevoie să-mi confirme cineva că relația lui Nicușor cu copiii este una normală, este una minunată, este una pe care eu mi-aș fi dorit să o am cu tatăl meu. Pentru că eu văd și este suficient. O simt, o trăiesc zi de zi. Pentru că în momentul în care ai 9 ani și primești întrebări despre asta, iar copiii au impresia că ei cunosc adevărul absolut despre tine, nu știu câtă forță are Aheea să poată să spună „Nu știu ce credeți voi, că eu știu altceva și nu îmi pasă ce spuneți”. Când pe ea o deranjează și faptul că un copil i-a spus că „Ai față de băiat” și a plâns două zile pe acest subiect, până am reușit să-i explic. A fost nevoie de foarte multe exerciții de genul „Dacă eu îți spun că tu ești brunetă, tu te superi?”. „Nu, pentru că știu că sunt șatenă”. „Dacă cineva îți spune că ești urâtă, tu ce știi despre tine când te uiți în oglindă? Tu ce vezi?” „Sunt frumoasă”. „Nu are importanță ce-ți spune X. Asta este părerea lui. Dar adevărul tău este altul”. Dar e greu pentru un copil, e greu să combat cine știe ce neadevăruri”, a mai declarat partenera lui Nicușor Dan.