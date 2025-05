Ce riscă România cu Simion președinte? Ciprian Ciucu: „Există un precedent în Polonia. Vă dați seama că suntem în pericol… Oamenii nu văd legătura și zic ‘a, vine Simion, o să fie bine’. Nu, nu o să fie bine” (VIDEO)

Primarul Sectorului 6, , a exprimat îngrijorări privind riscurile pentru România, dacă ar deveni președinte și a subliniat că un asemenea rezultat ar putea duce la blocarea fondurilor europene. El a menționat un precedent în Polonia, unde un partid similar a subordonat justiția și a dus la sancțiuni legate de fonduri. Ciucu a afirmat că România este în pericol de a pierde miliarde de euro, ceea ce ar putea provoca o criză economică severă.

Ciprian Ciucu a făcut declarațiile în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV.

“Există un precedent. În Polonia, un partid de aceeași factură, dar mai puțin agresiv și mai puțin extremist și cu oameni de mai bună calitate, absolut adevărat, a făcut același lucru, și-a subordonat justiția, n-a lăsat-o să fie independentă.

Care a fost efectul imediat? Stop fondurilor! Am mers la Varșovia, la un eveniment de susținere. (…) Siegfried Mureșan m-a invitat să mergem la un eveniment politic în care noi din familia Popularilor Europeni să dăm un semnal de susținere pentru Tusk, când erau în opoziție și vorbeam cu ei și mi se părea incredibil cât de în urmă erau cu atragerea fondurilor europene, tocmai pentru că erau blocate, pentru că făcuseră contrareforme. România are șantierele, eu am șantiere. Am școli în care am șantiere, am drumuri, parcuri, avem șantiere care se bazează pe ce? Pe bani europeni – miliarde și miliarde atrase de către România.

Vă dați seama că suntem în pericol, oamenii nu văd legătura și zic ‘a, vine Simion, o să fie bine’. Nu, nu o să fie bine. În lipsa banilor, lucrările nu mai continuă. Oamenii sunt concediați, că nu mai ai de unde să îi plătești. Inflația devine foarte mare, criza economică bate la ușă, adică pericolul pe care ei îl reprezinta este foarte, foarte mare”.