Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, vrea o armată nouă pentru Europa, susținând că statele europene trebuie să își consolideze apărarea independent de Statele Unite.

Declarațiile vin într-o situație alarmantă în relația transatlantică, marcat de criticile repetate ale președintelui american Donald Trump la adresa NATO și de incertitudinile privind angajamentul Washingtonului față de securitatea Europei.

Care sunt cerințele Spaniei privind capacitatea militară?

Șeful diplomației spaniole consideră că Uniunea Europeană trebuie să își dezvolte propriile structuri de apărare pentru a nu depinde exclusiv de sprijinul militar american.

José Manuel Albares a avertizat că Europa nu poate continua să trăiască într-o stare de incertitudine privind deciziile Washingtonului.

„Nu putem să ne trezim în fiecare dimineață întrebându-ne ce va face Statele Unite în continuare. Cetățenii noștri merită mai mult.”, a declarat acesta potrivit The Telegraph, citat de către .

Oficialul spaniol a subliniat că ideea de a avea o armată nouă în Europa nu ar trebui interpretată ca o amenințare la adresa NATO, ci ca o completare a actualului sistem de securitate.

„Avem nevoie de o armată, de o capacitate comună de apărare.”, a mai declarat acesta conform surselor citate.

Cum se situează relația dintre Europa și administrația Trump?

Declarațiile vin după mai multe episoade tensionate între liderii europeni și administrația președintelui Donald Trump.

Washingtonul a retras recent aproximativ 5.000 de militari americani din Germania, după schimburi dure de replici între Casa Albă și cancelarul german Friedrich Merz.

În paralel, Statele Unite au criticat în repetate rânduri nivelul redus al implicării europene în conflictul din Iran și în situația tensionată din Strâmtoarea Hormuz.

Spania s-a numărat printre cele mai vocale state europene care au contestat politica externă americană din Orientul Mijlociu.

Madridul a calificat războiul susținut de administrația Trump drept „absurd, crud și ilegal”.

José Manuel Albares a insistat că Europa trebuie să își creeze propriul mecanism de descurajare militară, mai ales în contextul amenințărilor venite din partea Rusiei.

„Dacă NATO nu mai oferă securitatea pe care o oferea înainte, atunci noi, europenii, trebuie să facem mai mult.”, a mai adăugat acesta, conform .

De ce are nevoie Europa în afară de alianța NATO?

Ministrul spaniol a explicat că articolul 5 al NATO, care prevede apărarea colectivă a statelor membre, funcționează în principal prin efectul de descurajare.

„Forța NATO este că nimeni nu îndrăznește să testeze dacă articolul 5 funcționează cu adevărat.”, a adăugat acesta potrivit sursei menționate

Articolul 5 a fost activat o singură dată în istoria alianței, după atentatele de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite.

În același timp, Albares a precizat că Spania continuă să considere un aliat strategic esențial pentru Europa.

„Credem cu adevărat în relația transatlantică. Statele Unite sunt aliatul istoric și natural al europenilor.”, a încheiat acesta.

Totuși, oficialul spaniol a admis că administrația promovează o nouă viziune asupra relațiilor dintre America și Europa, iar statele europene trebuie să fie pregătite pentru schimbări majore în arhitectura de securitate occidentală.