B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Spania cere o armată proprie a Uniunii Europene. Madridul avertizează că Europa nu mai poate depinde total de SUA

Spania cere o armată proprie a Uniunii Europene. Madridul avertizează că Europa nu mai poate depinde total de SUA

Răzvan Adrian
12 mai 2026, 08:49
Spania cere o armată proprie a Uniunii Europene. Madridul avertizează că Europa nu mai poate depinde total de SUA
Sursa foto: Flickr.com
Cuprins
  1. Care sunt cerințele Spaniei privind capacitatea militară?
  2. Cum se situează relația dintre Europa și administrația Trump?
  3. De ce are nevoie Europa în afară de alianța NATO?

Ministrul spaniol de Externe, José Manuel Albares, vrea o armată nouă pentru Europa, susținând că statele europene trebuie să își consolideze apărarea independent de Statele Unite.

Declarațiile vin într-o situație alarmantă în relația transatlantică, marcat de criticile repetate ale președintelui american Donald Trump la adresa NATO și de incertitudinile privind angajamentul Washingtonului față de securitatea Europei.

Care sunt cerințele Spaniei privind capacitatea militară?

Șeful diplomației spaniole consideră că Uniunea Europeană trebuie să își dezvolte propriile structuri de apărare pentru a nu depinde exclusiv de sprijinul militar american.

José Manuel Albares a avertizat că Europa nu poate continua să trăiască într-o stare de incertitudine privind deciziile Washingtonului.

„Nu putem să ne trezim în fiecare dimineață întrebându-ne ce va face Statele Unite în continuare. Cetățenii noștri merită mai mult.”, a declarat acesta potrivit The Telegraph, citat de către G4Media.

Oficialul spaniol a subliniat că ideea de a avea o armată nouă în Europa nu ar trebui interpretată ca o amenințare la adresa NATO, ci ca o completare a actualului sistem de securitate.

„Avem nevoie de o armată, de o capacitate comună de apărare.”, a mai declarat acesta conform surselor citate.

Cum se situează relația dintre Europa și administrația Trump?

Declarațiile vin după mai multe episoade tensionate între liderii europeni și administrația președintelui Donald Trump.

Washingtonul a retras recent aproximativ 5.000 de militari americani din Germania, după schimburi dure de replici între Casa Albă și cancelarul german Friedrich Merz.

În paralel, Statele Unite au criticat în repetate rânduri nivelul redus al implicării europene în conflictul din Iran și în situația tensionată din Strâmtoarea Hormuz.

Spania s-a numărat printre cele mai vocale state europene care au contestat politica externă americană din Orientul Mijlociu.

Madridul a calificat războiul susținut de administrația Trump drept „absurd, crud și ilegal”.

José Manuel Albares a insistat că Europa trebuie să își creeze propriul mecanism de descurajare militară, mai ales în contextul amenințărilor venite din partea Rusiei.

„Dacă NATO nu mai oferă securitatea pe care o oferea înainte, atunci noi, europenii, trebuie să facem mai mult.”, a mai adăugat acesta, conform The Independent.

De ce are nevoie Europa în afară de alianța NATO?

Ministrul spaniol a explicat că articolul 5 al NATO, care prevede apărarea colectivă a statelor membre, funcționează în principal prin efectul de descurajare.

„Forța NATO este că nimeni nu îndrăznește să testeze dacă articolul 5 funcționează cu adevărat.”, a adăugat acesta potrivit sursei menționate

Articolul 5 a fost activat o singură dată în istoria alianței, după atentatele de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite.

În același timp, Albares a precizat că Spania continuă să considere SUA un aliat strategic esențial pentru Europa.

„Credem cu adevărat în relația transatlantică. Statele Unite sunt aliatul istoric și natural al europenilor.”, a încheiat acesta.

Totuși, oficialul spaniol a admis că administrația Trump promovează o nouă viziune asupra relațiilor dintre America și Europa, iar statele europene trebuie să fie pregătite pentru schimbări majore în arhitectura de securitate occidentală.

Tags:
Citește și...
Hantavirusul este foarte diferit de COVID-19. Poate provoca o nouă pandemie? Ce spun specialiștii
Externe
Hantavirusul este foarte diferit de COVID-19. Poate provoca o nouă pandemie? Ce spun specialiștii
Trump afirmă că ia în considerare transformarea Venezuelei în al 51-lea stat. Caracas respinge ideea și invocă suveranitatea țării
Externe
Trump afirmă că ia în considerare transformarea Venezuelei în al 51-lea stat. Caracas respinge ideea și invocă suveranitatea țării
Atacurile asupra Kievului au reînceput după armistițiu. O clădire rezidențială a fost lovită de drone rusești
Externe
Atacurile asupra Kievului au reînceput după armistițiu. O clădire rezidențială a fost lovită de drone rusești
Un câine din Franța ar putea fi cel mai bătrân câine din istorie și a fost propus pentru Cartea Recordurilor
Externe
Un câine din Franța ar putea fi cel mai bătrân câine din istorie și a fost propus pentru Cartea Recordurilor
Europa cere acces la noile platforme de Inteligență artificială pentru a proteja băncile
Externe
Europa cere acces la noile platforme de Inteligență artificială pentru a proteja băncile
Noul ministru al lui Peter Magyar cere resetarea politicii pentru maghiarii din străinătate și critică era Orban. Ce acuzații lansează Zoltan Tarr
Externe
Noul ministru al lui Peter Magyar cere resetarea politicii pentru maghiarii din străinătate și critică era Orban. Ce acuzații lansează Zoltan Tarr
Atentat la Dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Suspectul pledează nevinovat la acuzația de tentativă de asasinare împotriva lui Trump
Externe
Atentat la Dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Suspectul pledează nevinovat la acuzația de tentativă de asasinare împotriva lui Trump
Presupusul pacient zero a fost identificat: Cine este bărbatul de la care ar fi pornit epidemia de hantavirus
Externe
Presupusul pacient zero a fost identificat: Cine este bărbatul de la care ar fi pornit epidemia de hantavirus
Alertă de călătorie pentru românii care ajung în Belgia, înaintea grevei naționale. Cum vor fi afectate zborurile și transportul public
Externe
Alertă de călătorie pentru românii care ajung în Belgia, înaintea grevei naționale. Cum vor fi afectate zborurile și transportul public
Emmanuel Macron, în rol de „jandarm” la un eveniment public. Președintele francez a făcut ordine printre gălăgioșii din sală (VIDEO)
Externe
Emmanuel Macron, în rol de „jandarm” la un eveniment public. Președintele francez a făcut ordine printre gălăgioșii din sală (VIDEO)
Ultima oră
09:29 - Ajutorul de deces în 2026 — ce este, cine îl primește și cum nu îl ratezi
09:24 - Picioare grele și umflate? 5 metode pentru o ușurare imediată
09:19 - Hantavirusul este foarte diferit de COVID-19. Poate provoca o nouă pandemie? Ce spun specialiștii
09:19 - 12 mai, Sfântul Ioan Valahul. Chinurile prin care a trecut tânărul născut în Oltenia pentru a-și păstra credința
09:17 - Trump afirmă că ia în considerare transformarea Venezuelei în al 51-lea stat. Caracas respinge ideea și invocă suveranitatea țării
08:58 - Când scăpăm de frig și ploi. ANM a actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni
08:41 - De ce magazinele tip discount și produsele marcă proprie sunt tot mai căutate: „Suntem vânători de oferte”
08:26 - Surse: Diplomații europeni, îngrijorați. Se întreabă dacă România își schimbă direcția externă după gesturile lui Nicușor Dan. Ce decizii ale președintelui au atras atenția la Bruxelles
08:18 - Tatăl fetei de 18 ani ucisă pe un câmp din Bihor aduce acuzații grave Poliției: „Să vadă toată țara ce înseamnă să suni la 112”. Reacția MAI
08:18 - Atacurile asupra Kievului au reînceput după armistițiu. O clădire rezidențială a fost lovită de drone rusești