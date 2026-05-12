Olguța Vasilescu îl contrazice pe Bolojan. Ce fotografie a publicat, „drept dovadă”, după acuzațiile premierului: „Am fost sunată”

Ana Maria
12 mai 2026, 07:57
Lia Olguța Vasilescu, vicepreședintă PSD și primărița Craiovei. Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. „E ca la Radio Erevan”. Cum răspunde Lia Olguța Vasilescu acuzațiilor lansate de Ilie Bolojan
  2. Ce a declarat Ilie Bolojan despre presupusele apeluri către liderii PNL
  3. Cum a pornit schimbul de replici dintre PSD și PNL

„E ca la Radio Erevan”. Lia Olguța Vasilescu a reacționat după acuzațiile formulate de Ilie Bolojan, care a afirmat că lideri ai PNL ar fi fost contactați chiar de social-democrată, în contextul tensiunilor politice din ultimele zile. Primarul Craiovei respinge categoric aceste afirmații și spune că situația s-a petrecut, de fapt, exact invers.

„E ca la Radio Erevan”. Cum răspunde Lia Olguța Vasilescu acuzațiilor lansate de Ilie Bolojan

După declarațiile făcute de liderul liberal la Digi24, Lia Olguța Vasilescu a transmis un mesaj pe Facebook în care susține că nu ea a inițiat vreun apel către reprezentanți ai PNL, ci că a fost contactată de un liberal. Pentru a-și susține afirmația, aceasta a publicat și o imagine cu istoricul unui apel telefonic, însă fără ca identitatea interlocutorului să poată fi văzută.

„Și din nou e ca la Radio Erevan. Nu am sunat un lider PNL. Am fost sunată.

P. S. Ați adoptat și vreo decizie privitoare la telefoanele dintre membrii PSD și PNL?”, a scris ea, luni seară, pe Facebook, după declarația lui Bolojan.

Ce a declarat Ilie Bolojan despre presupusele apeluri către liderii PNL

Reacția social-democratei vine după afirmațiile făcute de Ilie Bolojan, care a sugerat că Lia Olguța Vasilescu ar fi încercat să influențeze deciziile liberalilor în plină criză politică, după căderea Guvernului în urma moțiunii de cenzură.

Întrebat ce răspuns are pentru criticile venite din partea PSD privind decizia PNL de a trece în Opoziție, liderul liberal a transmis un mesaj direct.

Partidul Național Liberal și-a luat deciziile în forurile statutare, iar atunci când doamna Olguța Vasilescu îi sună pe colegii mei să le dea sfaturi ce trebuie să facă, ei știu ce trebuie să facă: altceva decât le spune ea”, a precizat Ilie Bolojan.

Cum a pornit schimbul de replici dintre PSD și PNL

Tensiunile dintre cele două partide au escaladat după ce PSD a criticat decizia PNL de a intra în Opoziție, considerând că modul în care a fost luată hotărârea ar încălca statutul liberalilor.

