Bolojan explodează după criticile PSD! Președintele PNL, Ilie Bolojan, a reacționat după ce Lia Olguța Vasilescu a contestat decizia liberalilor de a trece în Opoziție, susținând că aceasta nu ar respecta statutul partidului. Liderul PNL a respins acuzațiile și a transmis un mesaj tăios la adresa PSD, afirmând că liberalii și-au stabilit direcția în mod clar și fără influențe externe.

Bolojan explodează după criticile PSD. De ce spune că PNL trebuie să se desprindă de social-democrați

Ilie Bolojan a declarat la că Partidul Național Liberal a luat hotărârile interne în mod statutar și că formațiunea trebuie să își redefinească poziția politică, departe de influența social-democraților.

Potrivit liderului liberal, decizia de a merge în Opoziție reprezintă un punct de resetare pentru partid, în perspectiva reconstrucției politice.

„PNL a arătat clar că vrea să separe apele. E un punct de pornire. PNL a decis că nu mai poate fi secundul PSD. Trebuie să reconstruim partidul, să aducem noi oameni valoroși și astfel să putem crea o forță politică relevantă pentru 2028. PNL a luat deciziile în forurile statutare, iar când doamna sună lideri ai PNL să le dea sfaturi, colegii mei știu ce să facă: exact invers decât le spune doamna Olguța Vasilescu”, a mai spus Bolojan.

Ce mesaj a transmis liderul PNL despre relația PSD cu propria conducere

Întrebat de ce social-democrații îl consideră pe el, și nu PNL ca partid, un adversar periculos, Ilie Bolojan a lansat o critică dură la adresa modului în care funcționează conducerea PSD.

„Când conducerea unui partid e stabilită în alte birouri decât în ale partidului respectiv, partidul devine anexă, breloc”, a mai adăugat premierul.

Declarația vine în contextul tensiunilor politice dintre PNL și PSD, după ruptura produsă în fostul parteneriat de guvernare.

Există riscul unei rupturi în PNL?

Ilie Bolojan susține că, în acest moment, nu există semnale privind eventuale fracturi interne în partid, chiar dacă perioada următoare se anunță complicată pentru liberali.

„Nu am semnale că ar fi astfel de probleme. Încercările care vor veni nu vor fi niciodată ușoare. PNL știe care e drumul corect: ca atunci când va avea un sprijin mai important, să știe ce să facă pentru România”, a explicat Bolojan.

Liderul PNL mizează pe o reconstrucție a partidului și pe consolidarea unei alternative politice care să conteze în următorii ani.