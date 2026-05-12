B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Fostul șef de cabinet al lui Zelenski anchetat pentru spălare de bani. Fraudă de 10,5 milioane de dolari

Fostul șef de cabinet al lui Zelenski anchetat pentru spălare de bani. Fraudă de 10,5 milioane de dolari

Adrian A
12 mai 2026, 10:09
Fostul șef de cabinet al lui Zelenski anchetat pentru spălare de bani. Fraudă de 10,5 milioane de dolari
Sursă foto: president.gov.ua
Cuprins
  1. Scheme de fraudă financiară la cel mai înalt nivel
  2. Andriy Yermak, mâna dreaptă a lui Zelenski

Autoritățile anticorupție din Ucraina au anunțat că fostul șef al biroului lui Volodimir Zelenski este suspect într-un dosar care vizează o rețea acuzată că ar fi spălat aproximativ 10,5 milioane de dolari printr-un complex rezidențial de lux în apropierea Kievului.

Scheme de fraudă financiară la cel mai înalt nivel

Autoritățile anticorupție din Ucraina investighează o rețea infracțională suspectată că ar fi folosit un complex rezidențial de lux aflat în apropierea Kievului pentru a spăla aproximativ 10,5 milioane de dolari. În fruntea rețelei nu este nimeni altul decât fostul șef al cancelariei lui Zlenski, Andriy Yermak.

Investigația face parte dintr-un dosar mai amplu privind presupuse fapte de corupție la nivel înalt care a apărut pentru prima dată în noiembrie anul trecut. Ancheta extinsă vizează mai multe filiere și persoane suspectate de implicare în scheme financiare de proporții.

Concret, un fost partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski a fost acuzat în noiembrie că ar fi coordonat o schemă de mită estimată la aproximativ 100 de milioane de dolari în cadrul agenției nucleare de stat a Ucrainei. În aceeași investigație a fost pus sub acuzare și un fost vicepremier considerat apropiat al președintelui, măsuri care au extins domeniul verificărilor la cercuri politice foarte apropiate de administrație.

Andriy Yermak, mâna dreaptă a lui Zelenski

Andriy Yermak a fost considerat mult timp a doua cea mai influentă figură politică din Ucraina după Volodimir Zelenski, având atribuții centrale în coordonarea politicilor interne și externe ale guvernului de la Kiev. Anterior, Yermak a exercitat profesii în afara politicii, fiind fost avocat și producător de film.

El a participat la negocieri privind pacea cu Rusia în cadrul unor eforturi susținute de Statele Unite și apărea frecvent alături de președintele Zelenski la apariții oficiale.

Demisia sa, produsă anul trecut, a intervenit în contextul unei restructurări mai ample a administrației prezidențiale și pe fondul criticilor legate de concentrarea puterii în jurul cercului apropiat al liderului.

Consilierul prezidențial pentru comunicare, Dmitro Lytvyn, a declarat că este prea devreme pentru comentarii, întrucât procedurile judiciare sunt încă în desfășurare.

Tags:
Citește și...
Criză politică și în Marea Britanie: Premierul Keir Starmer refuză să își dea demisia după eșecul electoral. Ce le-a spus miniștrilor săi
Externe
Criză politică și în Marea Britanie: Premierul Keir Starmer refuză să își dea demisia după eșecul electoral. Ce le-a spus miniștrilor săi
Decizie neașteptată! Companiile aeriene din Europa scad tarifele de vară din cauza crizei de kerosen
Externe
Decizie neașteptată! Companiile aeriene din Europa scad tarifele de vară din cauza crizei de kerosen
OZN-uri, lumini misterioase și „obiecte plutitoare”. Pentagonul publică dosare care reaprind febra extratereștrilor
Externe
OZN-uri, lumini misterioase și „obiecte plutitoare”. Pentagonul publică dosare care reaprind febra extratereștrilor
Portugalia mizează pe beneficii economice pentru a atrage tinerii în armată. Ce li se oferă acestora
Externe
Portugalia mizează pe beneficii economice pentru a atrage tinerii în armată. Ce li se oferă acestora
Fostul șef NATO avertizează asupra „disoluției” alianței. Rasmussen propune o nouă structură de apărare europeană
Externe
Fostul șef NATO avertizează asupra „disoluției” alianței. Rasmussen propune o nouă structură de apărare europeană
„Războiul șezlongurilor” din vacanțe se intensifică. Hotelurile schimbă regulile după un proces câștigat de un turist
Externe
„Războiul șezlongurilor” din vacanțe se intensifică. Hotelurile schimbă regulile după un proces câștigat de un turist
Franța își întărește securitatea după o alertă teroristă la Paris. Un muzeu și comunitatea evreiască ar fi fost vizate
Externe
Franța își întărește securitatea după o alertă teroristă la Paris. Un muzeu și comunitatea evreiască ar fi fost vizate
Ucraina își extinde lista statelor pentru dubla cetățenie. România a fost inclusă după controversele legate de forma inițială a listei
Externe
Ucraina își extinde lista statelor pentru dubla cetățenie. România a fost inclusă după controversele legate de forma inițială a listei
Hantavirusul este foarte diferit de COVID-19. Poate provoca o nouă pandemie? Ce spun specialiștii
Externe
Hantavirusul este foarte diferit de COVID-19. Poate provoca o nouă pandemie? Ce spun specialiștii
Trump afirmă că ia în considerare transformarea Venezuelei în al 51-lea stat. Caracas respinge ideea și invocă suveranitatea țării
Externe
Trump afirmă că ia în considerare transformarea Venezuelei în al 51-lea stat. Caracas respinge ideea și invocă suveranitatea țării
Ultima oră
13:43 - Petrișor Peiu (AUR), atac la Mugur Isărescu: „BNR, la fel ca Guvernul, nu luptă cu inflația”
13:34 - Criză politică și în Marea Britanie: Premierul Keir Starmer refuză să își dea demisia după eșecul electoral. Ce le-a spus miniștrilor săi
13:33 - Raluca Turcan îl atacă pe Sorin Grindeanu după cererea adresată lui Bolojan. „Ar trebui să demisioneze pentru a fi credibil”
13:23 - Decizie neașteptată! Companiile aeriene din Europa scad tarifele de vară din cauza crizei de kerosen
13:11 - OZN-uri, lumini misterioase și „obiecte plutitoare”. Pentagonul publică dosare care reaprind febra extratereștrilor
13:03 - Doi tineri au lăsat salariile mari din Olanda pentru a se întoarce în România: „Acolo aveai tot ce doreai, dar nu te simțeai împlinit”
12:54 - Urmează 4-5 ani de șantiere în Capitală. Ciprian Ciucu, anunț pentru bucureșteni: „Îmi asum înjurăturile”
12:52 - Decizia în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat, amânată din nou.
12:40 - UE încearcă să reducă dependența de importuri la medicamente esențiale. România, vizată direct de noua strategie pentru antibiotice și insulină
12:38 - Mihai Fifor declanșează un nou atac total la Ilie Bolojan: „Delirul continuă. Ține România ostatică”