Scheme de fraudă financiară la cel mai înalt nivel

Autoritățile anticorupție din Ucraina investighează o rețea infracțională suspectată că ar fi folosit un complex rezidențial de lux aflat în apropierea Kievului pentru a spăla aproximativ 10,5 milioane de dolari. În fruntea rețelei nu este nimeni altul decât fostul șef al cancelariei lui Zlenski, Andriy Yermak.

Investigația face parte dintr-un dosar mai amplu privind presupuse fapte de corupție la nivel înalt care a apărut pentru prima dată în noiembrie anul trecut. Ancheta extinsă vizează mai multe filiere și persoane suspectate de implicare în scheme financiare de proporții.

Concret, un fost partener de afaceri al președintelui Volodimir Zelenski a fost acuzat în noiembrie că ar fi coordonat o schemă de mită estimată la aproximativ 100 de milioane de dolari în cadrul agenției nucleare de stat a Ucrainei. În aceeași investigație a fost pus sub acuzare și un fost vicepremier considerat apropiat al președintelui, măsuri care au extins domeniul verificărilor la cercuri politice foarte apropiate de administrație.

Andriy Yermak, mâna dreaptă a lui Zelenski

a fost considerat mult timp a doua cea mai influentă figură politică din Ucraina după Volodimir Zelenski, având atribuții centrale în coordonarea politicilor interne și externe ale guvernului de la Kiev. Anterior, Yermak a exercitat profesii în afara politicii, fiind fost avocat și producător de film.

El a participat la negocieri privind pacea cu Rusia în cadrul unor eforturi susținute de și apărea frecvent alături de președintele Zelenski la apariții oficiale.

Demisia sa, produsă anul trecut, a intervenit în contextul unei restructurări mai ample a administrației prezidențiale și pe fondul criticilor legate de concentrarea puterii în jurul cercului apropiat al liderului.

Consilierul prezidențial pentru comunicare, Dmitro Lytvyn, a declarat că este prea devreme pentru comentarii, întrucât procedurile judiciare sunt încă în desfășurare.