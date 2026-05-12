Acasa » Politică » Surse: Diplomații europeni, îngrijorați. Se întreabă dacă România își schimbă direcția externă după gesturile lui Nicușor Dan. Ce decizii ale președintelui au atras atenția la Bruxelles

Ana Maria
12 mai 2026, 08:26
Președintele Nicușor Dan și liderul PSD, Sorin Grindeanu. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. De ce și-au exprimat mai mulți diplomați europeni nedumerirea față de Nicușor Dan
  2. Ce decizii ale președintelui au atras atenția la Bruxelles
  3. Cum este privită criza politică din România în presa europeană

Mai mulți diplomați europeni și-au exprimat, în ultimele zile, surprinderea față de mesajele și deciziile recente ale președintelui Nicușor Dan în raport cu Uniunea Europeană, potrivit unor surse citate de G4Media. În discuții purtate atât la București, cât și în cadrul unor evenimente desfășurate în alte state membre, oficialii europeni ar fi cerut lămuriri privind direcția de politică externă a României.

De ce și-au exprimat mai mulți diplomați europeni nedumerirea față de Nicușor Dan

Potrivit surselor citate, semnele de întrebare au apărut în contextul mai multor gesturi și declarații ale șefului statului, venite într-un moment politic tensionat, după căderea Guvernului Bolojan în urma moțiunii de cenzură susținute de PSD și AUR.

Diplomații ar fi vrut să afle dacă România își modifică orientarea externă, în special după schimbările de ton observate în discursurile recente ale președintelui. Una dintre întrebările ridicate a vizat utilizarea tot mai frecventă a expresiei „pro-occidental”, în locul formulei consacrate „pro-european”, și dacă această schimbare are o semnificație politică.

Ce decizii ale președintelui au atras atenția la Bruxelles

Unul dintre momentele care au stârnit reacții a fost anularea ceremoniei oficiale de la Palatul Cotroceni dedicate Zilei Europei, invocând contextul politic incert. Potrivit sursei citate, a fost pentru prima dată când un astfel de eveniment simbolic este anulat la nivel prezidențial.

La eveniment urma să participe și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care și-a anulat deplasarea la București în urma acestei decizii.

De asemenea, în discursul susținut de Ziua Europei, Nicușor Dan a vorbit despre erori ale Uniunii Europene în politicile energetice și a afirmat că „Europa este un subiect care divizează societatea noastră”, mesaj care a atras atenția în contextul tensiunilor politice actuale.

Cum este privită criza politică din România în presa europeană

Situația politică de la București a fost intens reflectată în presa internațională după alianța PSD-AUR, care a dus la demiterea Guvernului Bolojan. Mai multe publicații europene au analizat impactul acestei mișcări asupra stabilității politice din România și asupra semnalelor transmise partenerilor europeni.

Sursele citate mai arată că și noul concept introdus de Nicușor Dan în Strategia Națională de Apărare – „independența solidară” – a fost urmărit cu atenție de aliații României, care ar fi cerut clarificări privind semnificația acestei formule.

