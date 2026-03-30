Cea mai relaxantă destinație din Europa. Țara în care vacanța se transformă în vis

Adrian Teampău
30 mart. 2026, 16:53
Islanda Sursa foto: www.bluelagoon.com
Cuprins
  1. Ce arată raportul Holiday Relaxation Report despre Islanda?
  2. Ce atracții naturale și activități recomandă sursele?
  3. Ce aspecte practice trebuie cunoscute înainte de a călători în Islanda?

Islanda a fost desemnată cea mai relaxantă destinație de vacanță din Europa într-un raport care are la bază analiza mai multor  criterii, aplicate unor stațiuni preferate de turiști. 

Ce arată raportul Holiday Relaxation Report despre Islanda?

Raportul Holiday Relaxation Report a fost realizat de BookRetreats după evaluarea a 76 de destinații turistice din Islanda. Autorii au analizat nouă criterii în baza cărora au tras concluziile. Între acestea sunt:

  • procentul de arii protejate;
  • suprafața împădurită;
  • densitatea populației;
  • poluarea fonică și luminoasă;
  • nivelul de liniște;
  • numărul total de experiențe de wellness.

Fiecărei destinații i-a fost acordat un scor între 1 și 100, iar în urma analizei micuța țară nordică a fost desemnată cea mai relaxantă destinație de vacanță din Europa. Turiștii apreciază izvoarele termale precum Blue Lagoon și Sky Lagoon, peisajele naturale și densitatea scăzută a populației, potrivit analizei.

„Nu doar că insula are cel mai ridicat scor de liniște la nivel global, dar conduce și categoria de serenitate din raportul nostru. (…) Raportul evidențiază o densitate scăzută a populației și niveluri reduse de poluare fonică și luminoasă. Islandezii petrec în medie 21,35 minute în trafic pe sens, comparativ cu 59,99 minute în Costa Rica”, a transmis BookRetreats. 

Ce atracții naturale și activități recomandă sursele?

Documentul identifică mai multe atracții turistice care transformă Islanda într-o destinație de vis. Este vorba despre izvoarele termale și centrele spa. Cei interesați pot practica scufundări sau snorkeling în Silfra, în Golden Circle.

Aici, apa din lacul Thingvallavatn are între 2 și 4 grade Celsius și fisura se află între placa nord-americană și cea europeană. Silfra permite atingerea ambelor plăci tectonice.

Alte recomandări includ plimbarea în spatele cascadei Seljalandsfoss, înaltă de 60 de metri, explorarea Parcului Național Thingvellir — unde vikingii au creat în anul 930 primul parlament democratic din lume și care a fost inclus în patrimoniul UNESCO în 2004 — observarea gheizerului Strokkur. Acesta are erupții la fiecare 8–10 minute, aruncând apă până la 15–30 metri.

Totodată se mai recomandă vizitarea plajelor cu nisip negru precum Reynisfjara lângă Vik, dar și observarea aurorei boreale în nopțile cu cer senin.

Ce aspecte practice trebuie cunoscute înainte de a călători în Islanda?

Potrivit sursei citate mai sus, costurile sunt ridicate pentru un sejur în Islanda. Combustibilul și mâncarea sunt scumpe, iar restaurantele au prețuri extrem de mari.

Totodată, călătoria de la București spre Reykjavik costă destul de mult și nu există o cursă directă. Prețul unui bilet variază, în funcție de perioadă, de la 1.500 de lei la peste 3.000 de lei.

Blue Lagoon se află la aproximativ 20 de minute de aeroport și este recomandată fie imediat după aterizare, fie înainte de plecare. De asemenea, vizitatorii vor avea nevoie de mașină sau de tururi organizate pentru a vizita majoritatea atracțiilor în afara capitalei. Distanțele sunt considerabile.

Pe de altă parte, campingurile sunt bine echipate, cu dușuri, toalete și facilități de spălat vase. La Reykjavik există muzee, port, statuia Sun Voyager și Biserica Hallgrímskirkja. Pentru o experiență culturală, se recomandă turul „Taste the Saga” la berăria Ölgerðin. Aici este prezentată istoria alcoolului în Islanda Berea a fost permisă din nou abia în 1989.

Bătălia pentru Iran, între „realitatea” din discursul Casei Albe și situația din teren. Cum vrea să schimbe Trump percepția asupra unui război costisitor și nepopular
