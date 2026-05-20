Donald Trump susține că nu se grăbește să încheie negocierile cu Iranul, deși războiul pune presiune tot mai mare pe economia americană și pe propriul capital politic. În timp ce Casa Albă vorbește despre o ultimă șansă pentru acord, prețurile la energie și sondajele slabe transformă conflictul într-o problemă internă pentru președintele SUA.

Trump spune că negocierile cu Iranul nu sunt făcute sub presiune

Donald Trump a transmis că nu se află într-o cursă contra cronometru pentru a ajunge la o înțelegere cu Iranul. Declarația vine într-un moment în care discuțiile dintre Washington și Teheran rămân blocate, iar presiunea publică asupra administrației americane crește.

„Vom da acestei situații o singură șansă. Nu mă grăbesc. Toată lumea spune: «Alegerile de la jumătatea mandatului, se grăbește». Nu mă grăbesc”, a declarat Donald Trump, potrivit .

Mesajul președintelui contrastează cu declarațiile făcute anterior, când acesta sugera că războiul ar putea fi încheiat rapid. Acum, Trump încearcă să transmită că nu va accepta un acord doar pentru a liniști scena politică internă, informează .

Costul războiului se vede în economie

Conflictul cu Iranul nu mai este doar un dosar de politică externă. Pentru americani, efectele se simt în special la pompă, acolo unde prețurile la carburanți au crescut. Potrivit The Hill, media națională a ajuns la 4,55 dolari pe galon înaintea weekendului Memorial Day.

Pentru Casa Albă, negocierile cu Iranul au devenit o miză mai largă decât programul nuclear al . Ele sunt legate și de inflație, prețuri la și de imaginea unui președinte care vrea să pară ferm, dar care nu poate ignora costurile interne ale conflictului.

Trump a spus că ar prefera un scenariu cu mai puține victime, însă nu a exclus o variantă mai dură.

„Ideal, mi-ar plăcea să văd puțini oameni uciși, nu mulți. Putem face asta în oricare dintre cele două feluri”, a afirmat Donald Trump, conform surselor menționate.

Nemulțumirea publică față de conflict este în creștere. Datele citate de presa americană arată că o parte importantă a alegătorilor consideră războiul o decizie greșită, iar sprijinul pentru modul în care Trump gestionează economia a scăzut inclusiv în rândul republicanilor.