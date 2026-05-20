Muzeul Luvru pregătește una dintre cele mai ample transformări din ultimii ani, iar celebra pictură „Mona Lisa” va primi un spațiu dedicat exclusiv. Conducerea muzeului susține că proiectul va reduce aglomerația și va permite accesul unui număr mult mai mare de vizitatori.

Cum va arăta noul proiect pregătit de Luvru

Reprezentanții muzeului din Paris au selectat deja echipa internațională de arhitecți care va coordona reamenajarea aripii estice și reorganizarea accesului public. Proiectul îi aduce împreună pe arhitecții de la Studios Architecture Paris, Selldorf Architects și BASE Landscape Architecture.

Noua configurație va include o sală specială pentru „Mona Lisa”, capodopera realizată de Leonardo da Vinci, care atrage zilnic mii de turiști din întreaga lume. Vizitatorii vor putea admira tabloul separat de restul colecției, într-un spațiu gândit pentru a fluidiza circulația și pentru a reduce timpii de așteptare.

Potrivit oficialilor francezi, muzeul va avea și o a doua intrare publică de mari dimensiuni, amplasată în zona Grande Colonnade, pe latura estică a clădirii. Accesul principal prin celebra Piramidă de sticlă va rămâne funcțional, însă noua intrare ar trebui să diminueze presiunea asupra zonelor deja supraaglomerate, scrie

De ce este proiectul considerat atât de important

Conducerea estimează că, după finalizarea lucrărilor, muzeul ar putea primi anual încă trei milioane de vizitatori peste nivelul actual. În prezent, instituția culturală atrage aproximativ nouă milioane de persoane pe an și rămâne cel mai vizitat muzeu din lume.

Ministrul francez al culturii, Catherine Pégard, a confirmat că proiectul câștigător a fost ales după mai multe luni de deliberări și amânări succesive. Juriul internațional, format din 21 de membri, a analizat cinci propuneri înainte de a selecta echipa care va coordona lucrările.

Arhitecta Annabelle Selldorf, care conduce biroul Selldorf Architects din New York, este cunoscută pentru proiecte importante realizate pentru instituții culturale internaționale. Printre acestea se numără extinderile Colecției Frick din New York și ale Galeriei Naționale din Londra.

Ce provocări ridică modernizarea muzeului

Reamenajarea face parte din programul „Louvre Nouvelle Renaissance”, anunțat în 2025 de președintele francez Emmanuel Macron și evaluat la aproximativ 660 de milioane de euro. Planul include atât reorganizarea circuitului pentru public, cât și renovarea unor zone importante ale clădirii istorice.

Proiectul s-a lovit încă de la început de discuții privind finanțarea, soluțiile arhitecturale și contextul politic complicat din Franța înaintea alegerilor prezidențiale de anul viitor.