B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Mai mulți neafiliați aleși pe listele AUR, SOS, POT și PSD s-au alăturat grupului parlamentar al PNL. Cum explică Bolojan: „Eu nu am încurajat traseismul politic, dar…” (VIDEO)

Mai mulți neafiliați aleși pe listele AUR, SOS, POT și PSD s-au alăturat grupului parlamentar al PNL. Cum explică Bolojan: „Eu nu am încurajat traseismul politic, dar…” (VIDEO)

Traian Avarvarei
20 mai 2026, 21:14
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Mai mulți neafiliați aleși pe listele AUR, SOS, POT și PSD s-au alăturat grupului parlamentar al PNL. Cum explică Bolojan: „Eu nu am încurajat traseismul politic, dar...” (VIDEO)
Ilie Bolojan Sursa foto: B1 TV
Cuprins
  1. Bolojan, despre neafiliații care s-au alăturat grupului PNL din Parlament
  2. Bolojan: Nu cred că atunci când te alături unui partid trebuie să o faci neapărat ca să primești ceva

Mai mulți neafiliați aleși pe listele AUR, SOS, POT și PSD s-au alăturat grupului parlamentar al PNL. Întrebat despre acest grup, Ilie Bolojan, președintele PNL, a spus că nu vede niciun fel de problemă atât timp cât politicienii respectivi sunt de bună credință. Potrivit acestuia, „cea mai proastă situație este să existe un grup mare de parlamentari care nu sunt afiliați nicăieri, pentru că sunt un factor care nu generează predictibilitate în Parlament”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Bolojan, despre neafiliații care s-au alăturat grupului PNL din Parlament

Întrebat despre acest grup, liderul PNL a răspuns: „Așa cum știți, eu nu am încurajat traseismul politic, dar avem o situație interesantă în Parlamentul României în care 10%, cel puțin, din parlamentari nu se mai regăsesc pe listele pe care au fost votați în 2024. Prin urmare, există un număr destul de important, deci 50 de parlamentari. În situația în care dintre acești parlamentari au purtat discuții cu organizațiile noastre județene și s-au înțeles pe tema unei colaborări, sunt oameni în bună regulă… Am fost întrebat, de exemplu, de câțiva colegi pe tema asta și, din punctul meu de vedere, le-am spus: dacă vă înțelegeți și oamenii nu au niciun fel de probleme, nu văd de ce nu am putea să colaborăm. Cea mai proastă situație este să existe un grup mare de parlamentari care nu sunt afiliați nicăieri, pentru că sunt un factor care nu generează predictibilitate în Parlament”.

Bolojan: Nu cred că atunci când te alături unui partid trebuie să o faci neapărat ca să primești ceva

Întrebat dacă PNL le-a oferit ceva acestor parlamentari în schimbul susținerii lor, Bolojan a răspuns: „Nu cred că atunci când te înscrii într-un partid sau decizi să colaborezi într-o formă sau alta trebuie să o faci neapărat dacă primești ceva. Și cu siguranță parlamentarii care s-au alăturat grupurilor PNL de la Senat sau de la Cameră, în afară de discuțiile rezonabile, de a vedea dacă există niște idei cât de cât convergente politic, nu s-a pus problema unor astfel de discuții și personal nu sunt de acord cu acest tip de abordări”.

Tags:
Citește și...
Cine ar trebui să facă noul guvern? Negoiță (PSD): „Cine a spart geamul trebuie să pună altul în loc, așa dictează bunul simț” / Întrebat despre relația bizară PSD-AUR: „Suntem în zona de ridicol” (VIDEO)
Politică
Cine ar trebui să facă noul guvern? Negoiță (PSD): „Cine a spart geamul trebuie să pună altul în loc, așa dictează bunul simț” / Întrebat despre relația bizară PSD-AUR: „Suntem în zona de ridicol” (VIDEO)
Robert Negoiță (PSD) explică de ce i-a luat apărarea lui Bolojan: Eu cred cu tărie că România are nevoie de reforme (VIDEO)
Politică
Robert Negoiță (PSD) explică de ce i-a luat apărarea lui Bolojan: Eu cred cu tărie că România are nevoie de reforme (VIDEO)
Robert Negoiță (PSD): Eu n-am înțeles prea bine de ce a fost dat jos Bolojan. Cei care au votat moțiunea de cenzură sper că au și un plan acum (VIDEO)
Politică
Robert Negoiță (PSD): Eu n-am înțeles prea bine de ce a fost dat jos Bolojan. Cei care au votat moțiunea de cenzură sper că au și un plan acum (VIDEO)
Tanczos Barna, dezvăluiri despre formarea Guvernului Bolojan: „Nu era nimeni care să vrea să fie premier și să evite dezastrul bugetar. A acceptat Bolojan. De ce să renunțe acum?”
Politică
Tanczos Barna, dezvăluiri despre formarea Guvernului Bolojan: „Nu era nimeni care să vrea să fie premier și să evite dezastrul bugetar. A acceptat Bolojan. De ce să renunțe acum?”
Numele lui Sebastian Ghiță apare într-o scurgere de informații de la Moscova – o comunicare între un agent rus și șeful său / Ghiță respinge „afirmațiile false” și lansează propriile acuzații
Politică
Numele lui Sebastian Ghiță apare într-o scurgere de informații de la Moscova – o comunicare între un agent rus și șeful său / Ghiță respinge „afirmațiile false” și lansează propriile acuzații
Ucraina leagă alegerile de evoluția frontului. Scrutinul prezidențial ar putea fi împins până în 2027
Externe
Ucraina leagă alegerile de evoluția frontului. Scrutinul prezidențial ar putea fi împins până în 2027
Războiul cu Iranul se complică în culise. Trump și Netanyahu nu mai par să urmărească același final
Externe
Războiul cu Iranul se complică în culise. Trump și Netanyahu nu mai par să urmărească același final
Grindeanu spune că Bolojan „ţine captiv USR”: „Chiar i-am întrebat dacă realizează că preşedintele lor nu mai e Fritz”
Politică
Grindeanu spune că Bolojan „ţine captiv USR”: „Chiar i-am întrebat dacă realizează că preşedintele lor nu mai e Fritz”
Europa, împinsă să își asume mai mult propria apărare. Reducerea trupelor SUA testează unitatea NATO
Externe
Europa, împinsă să își asume mai mult propria apărare. Reducerea trupelor SUA testează unitatea NATO
Grindeanu îi transmite lui Bolojan să facă un pas în spate pentru negocierile noului Guvern. Șeful PSD vrea să pună mâna pe PNL?
Politică
Grindeanu îi transmite lui Bolojan să facă un pas în spate pentru negocierile noului Guvern. Șeful PSD vrea să pună mâna pe PNL?
Ultima oră
20:57 - Programul Rabla primește bani în plus în 2026. Ministerul Finanțelor majorează bugetul AFM cu 100 de milioane de lei
20:56 - Cine ar trebui să facă noul guvern? Negoiță (PSD): „Cine a spart geamul trebuie să pună altul în loc, așa dictează bunul simț” / Întrebat despre relația bizară PSD-AUR: „Suntem în zona de ridicol” (VIDEO)
20:50 - ONU avertizează asupra unei posibile crize alimentare globale. Cum poate afecta Strâmtoarea Ormuz prețurile alimentelor
20:37 - Robert Negoiță (PSD) explică de ce i-a luat apărarea lui Bolojan: Eu cred cu tărie că România are nevoie de reforme (VIDEO)
20:24 - România și Polonia își întăresc legătura economică. Mircea Abrudean vorbește despre investiții cu impact real
20:14 - Robert Negoiță (PSD): Eu n-am înțeles prea bine de ce a fost dat jos Bolojan. Cei care au votat moțiunea de cenzură sper că au și un plan acum (VIDEO)
20:11 - România marchează Ziua Eroilor prin ceremonii militare și religioase. Cum vor avea loc manifestările din București și din țară
19:59 - Bucureștiul schimbă regulile pentru evenimentele private. PMB vrea mai puține blocaje și festivaluri mai bine organizate
19:49 - Tanczos Barna, dezvăluiri despre formarea Guvernului Bolojan: „Nu era nimeni care să vrea să fie premier și să evite dezastrul bugetar. A acceptat Bolojan. De ce să renunțe acum?”
19:27 - STB cumpără 46 de tramvaie noi şi 100 de troleibuze articulate. Când vor intra în circulație noile investiții