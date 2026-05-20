Mai mulți neafiliați aleși pe listele AUR, SOS, POT și PSD s-au alăturat grupului parlamentar al PNL. Întrebat despre acest grup, Ilie Bolojan, președintele PNL, a spus că nu vede niciun fel de problemă atât timp cât politicienii respectivi sunt de bună credință. Potrivit acestuia, „cea mai proastă situație este să existe un grup mare de parlamentari care nu sunt afiliați nicăieri, pentru că sunt un factor care nu generează predictibilitate în Parlament”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Bolojan, despre neafiliații care s-au alăturat grupului PNL din Parlament

Întrebat despre acest grup, liderul PNL a răspuns: „Așa cum știți, eu nu am încurajat traseismul politic, dar avem o situație interesantă în Parlamentul României în care 10%, cel puțin, din parlamentari nu se mai regăsesc pe listele pe care au fost votați în 2024. Prin urmare, există un număr destul de important, deci 50 de parlamentari. În situația în care dintre acești parlamentari au purtat discuții cu organizațiile noastre județene și s-au înțeles pe tema unei colaborări, sunt oameni în bună regulă… Am fost întrebat, de exemplu, de câțiva colegi pe tema asta și, din punctul meu de vedere, le-am spus: dacă vă înțelegeți și oamenii nu au niciun fel de probleme, nu văd de ce nu am putea să colaborăm. Cea mai proastă situație este să existe un grup mare de parlamentari care nu sunt afiliați nicăieri, pentru că sunt un factor care nu generează predictibilitate în Parlament”.

Bolojan: Nu cred că atunci când te alături unui partid trebuie să o faci neapărat ca să primești ceva

Întrebat dacă PNL le-a oferit ceva acestor parlamentari în schimbul susținerii lor, Bolojan a răspuns: „Nu cred că atunci când te înscrii într-un partid sau decizi să colaborezi într-o formă sau alta trebuie să o faci neapărat dacă primești ceva. Și cu siguranță parlamentarii care s-au alăturat grupurilor PNL de la Senat sau de la Cameră, în afară de discuțiile rezonabile, de a vedea dacă există niște idei cât de cât convergente politic, nu s-a pus problema unor astfel de discuții și personal nu sunt de acord cu acest tip de abordări”.