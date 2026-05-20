B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Bolojan: Dacă Guvernul n-ar lucra practic de dimineața până seara și am face ce au generat PSD și AUR, practic România ar pierde o ocazie importantă de a închide PNRR-ul (VIDEO)

Bolojan: Dacă Guvernul n-ar lucra practic de dimineața până seara și am face ce au generat PSD și AUR, practic România ar pierde o ocazie importantă de a închide PNRR-ul (VIDEO)

Traian Avarvarei
20 mai 2026, 21:31
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Bolojan: Dacă Guvernul n-ar lucra practic de dimineața până seara și am face ce au generat PSD și AUR, practic România ar pierde o ocazie importantă de a închide PNRR-ul (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: captură video - Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Ce face Guvernul Bolojan în aceste zile
  2. Ce riscuri există, dat fiind faptul că Guvernul Bolojan nu are puteri depline

Premierul interimar Ilie Bolojan (PNL) a explicat miercuri, pentru B1 TV, ce face Guvernul în aceste zile, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură și nu mai are puteri depline. Bolojan a punctat că miniștrii lucrează de dimineață până seară, la fel și el, pentru a salva PNRR-ul, și a insistat că situația de interimat prezintă mai multe riscuri de pierdere a banilor europeni, deci ea nu poate dura foarte mult.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce face Guvernul Bolojan în aceste zile

„Suntem într-o situație foarte importantă pentru România, pentru că în aceste zile sunt discuții strategice privitoare la absorția de fonduri europene. Așa cum a anunțat Comisia Europeană, până la sfârșitul lunii mai, trebuie încheiate toate negocierile pentru modificarea PNRR-ului. Asta înseamnă să știm exact ce proiecte rămân pentru a fi finanțate din fonduri europene, pentru că cele care rămân trebuie să se termine până la final de august. Încă mai avem posibilitatea să mutăm proiecte din zona de finanțare nerambursabilă în zona de împrumut, ceea ce trebuie să o facem.

Acum se poartă discuțiile cu Comisia Europeană pe jaloanele pe care România s-a angajat să le îndeplinească și se încearcă clarificarea unor aspecte care țin de fiecare jalon, în așa fel încât acolo unde lucrurile sunt cât se poate declare și putem îndeplini jalonul să rămână așa cum este, în alte zone unde există anumite interpretări să încercăm o modificare a jalonului, dacă va fi de acord Comisia, pentru a-l putea îndeplini și, de asemenea, se discută despre țintele pe care România și le-a asumat.

Gândiți-vă că trebuie să facem un anumit număr de kilometri de autostradă, un anumit număr de kilometri de calea ferată, un anumit număr de dispensare comunale, de centre comunitare și așa mai departe.

Și toate aceste lucruri sunt purtate de actualul guvern. Gândiți-vă că dacă acest guvern n-ar lucra practic de dimineața până seara și am face ceea ce au generat PSD și AUR prin moțiunea de cenzură adoptată acum două săptămâni, practic România ar pierde o ocazie importantă de a-și reașeza proiectele de a închide PNRR-ul și, așa cum suntem în această formulă de interimat, lucrăm de dimineața până seara cu Comisia Europeană, cu grupurile de lucru din ministere, având ședințe cu miniștrii, cu fiecare minister în parte, în așa fel încât să urgentăm plățile, să clarificăm jaloanele, să pregătim proiectele de legi pentru a fi depuse în Parlament și deci asta este o activitate importantă pe care Guvernul în această situație de interimat o derulează”, a explicat premierul.

Ce riscuri există, dat fiind faptul că Guvernul Bolojan nu are puteri depline

„Dar asta, sigur, poate să mai dureze o săptămână, două, trei, pentru că la un moment dat trebuie să vii cu proiecte de Ordonanță, trebuie să vii cu anumite clarificări care să închidă toate aceste aspecte dacă ceva nu funcționează în Parlament. Acum ne bazăm pe adoptarea proiectelor de legi care înseamnă jaloane din PNRR în Parlament, or într-o formă în care este Parlamentul astăzi, în care nu funcționează niciun fel de coaliție, există riscul că aceste proiecte să nu fie adoptate sau să fie adoptate într-o formă pe care Comisia Europeană nu le consideră ca fiind îndeplinire de jalon. În această situație, trebuie să vii cu Ordonanță să clarifice aceste aspecte, deci cu cât mai repede, în perioada următoare, se găsește o formulă să avem un guvern operațional, cu atât este mai bine.

Eu fac ceea ce am făcut întotdeauna, să lucrez de dimineața până seara acolo unde am fost pe funcție, ca și cum aș avea un mandat lung, pentru că dacă nu facem asta, ratăm niște sume importante pentru România și asta face actualul guvern în aceste zile”, a mai declarat Ilie Bolojan, pentru B1 TV.

Tags:
Citește și...
Bolojan explică de ce proiectul reactoarelor nucleare de la Doicești e păgubos pentru noi și bate obrazul americanilor: „Mie mi s-a părut responsabil că dacă îți respecți partenerii, să-i informezi. E vorba de banii României” (VIDEO)
Politică
Bolojan explică de ce proiectul reactoarelor nucleare de la Doicești e păgubos pentru noi și bate obrazul americanilor: „Mie mi s-a părut responsabil că dacă îți respecți partenerii, să-i informezi. E vorba de banii României” (VIDEO)
Trump joacă la rece dosarul Iranului. Conflictul începe să apese pe prețuri și pe sondaje
Externe
Trump joacă la rece dosarul Iranului. Conflictul începe să apese pe prețuri și pe sondaje
Mai mulți neafiliați aleși pe listele AUR, SOS, POT și PSD s-au alăturat grupului parlamentar al PNL. Cum explică Bolojan: „Eu nu am încurajat traseismul politic, dar…” (VIDEO)
Politică
Mai mulți neafiliați aleși pe listele AUR, SOS, POT și PSD s-au alăturat grupului parlamentar al PNL. Cum explică Bolojan: „Eu nu am încurajat traseismul politic, dar…” (VIDEO)
Cine ar trebui să facă noul guvern? Negoiță (PSD): „Cine a spart geamul trebuie să pună altul în loc, așa dictează bunul simț” / Întrebat despre relația bizară PSD-AUR: „Suntem în zona de ridicol” (VIDEO)
Politică
Cine ar trebui să facă noul guvern? Negoiță (PSD): „Cine a spart geamul trebuie să pună altul în loc, așa dictează bunul simț” / Întrebat despre relația bizară PSD-AUR: „Suntem în zona de ridicol” (VIDEO)
Robert Negoiță (PSD) explică de ce i-a luat apărarea lui Bolojan: Eu cred cu tărie că România are nevoie de reforme (VIDEO)
Politică
Robert Negoiță (PSD) explică de ce i-a luat apărarea lui Bolojan: Eu cred cu tărie că România are nevoie de reforme (VIDEO)
Robert Negoiță (PSD): Eu n-am înțeles prea bine de ce a fost dat jos Bolojan. Cei care au votat moțiunea de cenzură sper că au și un plan acum (VIDEO)
Politică
Robert Negoiță (PSD): Eu n-am înțeles prea bine de ce a fost dat jos Bolojan. Cei care au votat moțiunea de cenzură sper că au și un plan acum (VIDEO)
Tanczos Barna, dezvăluiri despre formarea Guvernului Bolojan: „Nu era nimeni care să vrea să fie premier și să evite dezastrul bugetar. A acceptat Bolojan. De ce să renunțe acum?”
Politică
Tanczos Barna, dezvăluiri despre formarea Guvernului Bolojan: „Nu era nimeni care să vrea să fie premier și să evite dezastrul bugetar. A acceptat Bolojan. De ce să renunțe acum?”
Numele lui Sebastian Ghiță apare într-o scurgere de informații de la Moscova – o comunicare între un agent rus și șeful său / Ghiță respinge „afirmațiile false” și lansează propriile acuzații
Politică
Numele lui Sebastian Ghiță apare într-o scurgere de informații de la Moscova – o comunicare între un agent rus și șeful său / Ghiță respinge „afirmațiile false” și lansează propriile acuzații
Ucraina leagă alegerile de evoluția frontului. Scrutinul prezidențial ar putea fi împins până în 2027
Externe
Ucraina leagă alegerile de evoluția frontului. Scrutinul prezidențial ar putea fi împins până în 2027
Războiul cu Iranul se complică în culise. Trump și Netanyahu nu mai par să urmărească același final
Externe
Războiul cu Iranul se complică în culise. Trump și Netanyahu nu mai par să urmărească același final
Ultima oră
22:04 - Un post de radio britanic a anunțat din greșeală moartea regelui Charles. Cum s-a produs eroarea care a provocat panică
21:58 - Bolojan explică de ce proiectul reactoarelor nucleare de la Doicești e păgubos pentru noi și bate obrazul americanilor: „Mie mi s-a părut responsabil că dacă îți respecți partenerii, să-i informezi. E vorba de banii României” (VIDEO)
21:58 - România cere eliberarea membrilor Global Sumud Flotilla. Oana Țoiu condamnă tratamentul aplicat protestatarilor
21:29 - Mona Lisa va avea un spațiu dedicat la Luvru. Ce modificări pregătesc arhitecții pentru opera de artă
21:28 - Trump joacă la rece dosarul Iranului. Conflictul începe să apese pe prețuri și pe sondaje
21:14 - Mai mulți neafiliați aleși pe listele AUR, SOS, POT și PSD s-au alăturat grupului parlamentar al PNL. Cum explică Bolojan: „Eu nu am încurajat traseismul politic, dar…” (VIDEO)
20:57 - Programul Rabla primește bani în plus în 2026. Ministerul Finanțelor majorează bugetul AFM cu 100 de milioane de lei
20:56 - Cine ar trebui să facă noul guvern? Negoiță (PSD): „Cine a spart geamul trebuie să pună altul în loc, așa dictează bunul simț” / Întrebat despre relația bizară PSD-AUR: „Suntem în zona de ridicol” (VIDEO)
20:50 - ONU avertizează asupra unei posibile crize alimentare globale. Cum poate afecta Strâmtoarea Ormuz prețurile alimentelor
20:37 - Robert Negoiță (PSD) explică de ce i-a luat apărarea lui Bolojan: Eu cred cu tărie că România are nevoie de reforme (VIDEO)