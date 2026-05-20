Premierul interimar Ilie Bolojan (PNL) a explicat miercuri, pentru B1 TV, ce face Guvernul în aceste zile, chiar dacă a fost demis prin moțiune de cenzură și nu mai are puteri depline. Bolojan a punctat că miniștrii lucrează de dimineață până seară, la fel și el, pentru a salva PNRR-ul, și a insistat că situația de interimat prezintă mai multe riscuri de pierdere a banilor europeni, deci ea nu poate dura foarte mult.

Ce face Guvernul Bolojan în aceste zile

„Suntem într-o situație foarte importantă pentru România, pentru că în aceste zile sunt discuții strategice privitoare la absorția de fonduri europene. Așa cum a anunțat Comisia Europeană, până la sfârșitul lunii mai, trebuie încheiate toate negocierile pentru modificarea PNRR-ului. Asta înseamnă să știm exact ce proiecte rămân pentru a fi finanțate din fonduri europene, pentru că cele care rămân trebuie să se termine până la final de august. Încă mai avem posibilitatea să mutăm proiecte din zona de finanțare nerambursabilă în zona de împrumut, ceea ce trebuie să o facem.

Acum se poartă discuțiile cu Comisia Europeană pe jaloanele pe care România s-a angajat să le îndeplinească și se încearcă clarificarea unor aspecte care țin de fiecare jalon, în așa fel încât acolo unde lucrurile sunt cât se poate declare și putem îndeplini jalonul să rămână așa cum este, în alte zone unde există anumite interpretări să încercăm o modificare a jalonului, dacă va fi de acord Comisia, pentru a-l putea îndeplini și, de asemenea, se discută despre țintele pe care România și le-a asumat.

Gândiți-vă că trebuie să facem un anumit număr de kilometri de autostradă, un anumit număr de kilometri de calea ferată, un anumit număr de dispensare comunale, de centre comunitare și așa mai departe.

Și toate aceste lucruri sunt purtate de actualul guvern. Gândiți-vă că dacă acest guvern n-ar lucra practic de dimineața până seara și am face ceea ce au generat PSD și AUR prin moțiunea de cenzură adoptată acum două săptămâni, practic România ar pierde o ocazie importantă de a-și reașeza proiectele de a închide PNRR-ul și, așa cum suntem în această formulă de interimat, lucrăm de dimineața până seara cu Comisia Europeană, cu grupurile de lucru din ministere, având ședințe cu miniștrii, cu fiecare minister în parte, în așa fel încât să urgentăm plățile, să clarificăm jaloanele, să pregătim proiectele de legi pentru a fi depuse în Parlament și deci asta este o activitate importantă pe care Guvernul în această situație de interimat o derulează”, a explicat premierul.

Ce riscuri există, dat fiind faptul că Guvernul Bolojan nu are puteri depline

„Dar asta, sigur, poate să mai dureze o săptămână, două, trei, pentru că la un moment dat trebuie să vii cu proiecte de Ordonanță, trebuie să vii cu anumite clarificări care să închidă toate aceste aspecte dacă ceva nu funcționează în Parlament. Acum ne bazăm pe adoptarea proiectelor de legi care înseamnă jaloane din PNRR în Parlament, or într-o formă în care este Parlamentul astăzi, în care nu funcționează niciun fel de coaliție, există riscul că aceste proiecte să nu fie adoptate sau să fie adoptate într-o formă pe care Comisia Europeană nu le consideră ca fiind îndeplinire de jalon. În această situație, trebuie să vii cu Ordonanță să clarifice aceste aspecte, deci cu cât mai repede, în perioada următoare, se găsește o formulă să avem un guvern operațional, cu atât este mai bine.

Eu fac ceea ce am făcut întotdeauna, să lucrez de dimineața până seara acolo unde am fost pe funcție, ca și cum aș avea un mandat lung, pentru că dacă nu facem asta, ratăm niște sume importante pentru România și asta face actualul guvern în aceste zile”, a mai declarat Ilie Bolojan, pentru B1 TV.