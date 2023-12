Ciprian Ciucu: „Investim o sumă record în școlile din Sectorul 6” / Despre lupta împotriva drogurilor: „Agenția Antidrog nu e eficientă. Noi am amplasat camere lângă școli, dar nu poți cere unui polițist local să destructureze o rețea de trafic” (VIDEO)

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, a declarat joi, pentru B1 TV, că în educația din sector sunt investite anul acesta 400 de milioane de lei: sunt construite școli, corpuri de școală, grădinițe, sunt dotate cu tot ce trebuie și, de asemenea, toate școlile, inclusiv cele mai vechi, vor fi dotate cu mobilier nou, echipamente IT și laboratoare pentru diverse materii.

Ciucu a vorbit și despre lupta împotriva drogurilor, punctând că e nevoie de acțiune din partea instituțiilor statului pentru destructurarea rețelelor de trafic.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Ciprian Ciucu, despre investițiile în școlile din Sectorul 6

„E o sumă consistentă. Dacă ne gândim că bugetul nostru e undeva la 2 miliarde, 400 de milioane e o sumă absolut consistentă care a mers către școli în acest an. Construim mai multe școli, corpuri de școală, grădinițe, spații și le dotăm cu tot ce trebuie pentru a se desfășura în condiții optime procesul de educație.

În plus, am luat bani din PNRR și ne-am completat bugetul și toate școlile vor fi dotate cu tot ce înseamnă mobilier școlar nou, echipamente IT, laboratoare de fizică, chimie și pentru alte specialități.

Deci da, la nivel record sunt în Sectorul 6.

Investim și în săli de sport, baze sportive, terenuri, care sunt cele mai multe renovate deja sau în curs de renovare”, a declarat Ciprian Ciucu.

Ce a spus Ciucu despre lupta împotriva traficului și consumului de droguri

Cât despre problema consumului de droguri, primarul a spus că a avut întâlniri în ultimul an cu Agenția Română Antidrog. Întrebat dacă aceasta e eficientă, el a răspuns: „nu. Sunt bine intenționați. Vorbeau de prevenție, prevenție… OK, prevenție, prevenție, dacă nu se face nici acum prin mass-media prevenție și explicăm cât de nocive sunt, atunci înseamnă că nu se mai face deloc prevenție. (…) M-am cam săturat să vorbesc doar de prevenție, vreau acțiune. E timpul să începem destructurarea rețelelor de trafic,”.

„Am zis că pun 3.000 de camere în Sectorul 6, am pus deja 600 de camere fix lângă școli, deci pot să dau acces oricărei instituții și vom da pentru a combate acest fenomen. Culegem date, dar, polițiștii locali (…) nu sunt specializați în criminalistică. Nu poți să ceri unui polițist local să destructureze o rețea de droguri. Deci trebuie să vorbim despre destructurarea acestor rețele. (…) Trebuie ca instituțiile statului la modul cât se poate de real”, a mai declarat primarul Ciprian Ciucu, pentru B1 TV.