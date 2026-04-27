Acasa » Politică » Moțiunea de cenzură PSD-AUR comparată cu o lovitură de stat. Ce spune CTP despre demersul împotriva guvernului Bolojan (VIDEO)

Adrian Teampău
27 apr. 2026, 22:03
Cristian Tudor Popescu
Cuprins
  1. Cristian Tudor Popescu vede o lovitură de stat
  2. CTP îl compară pe Nicușor Dan cu Popa Prostu’

Cristian Tudor Popescu (CTP) compară moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, pentru demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan, cu o lovitură de stat. În opinia sa, un astfel de demers va avea drept consecințe instaurarea haosului și degringoladei.

Cristian Tudor Popescu vede o lovitură de stat

Într-o intervenție în emisiunea News Pass, difuzată de B1 TV, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat actuala situație politică, în contextul moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR. Întrebat în ce direcție va apuca România, el a vorbit despre degringoladă și haos. Apoi, a comparat demersul celor două formațiuni cu o lovitură de stat.

„Către degringolandă, către haos (se îndreaptă România – n. red.). Pentru că în mod evident, acesta este obiectivul PSD și AUR. Nu Bolojan este cel care se va prăbuși în urma acestei operațiuni PSD-AUR. Nici celelalte partide din coaliție. Nu… Statul român. Aceasta este o lovitură de stat.

Asistăm la o lovitură de stat declanșată în timpul consultărilor de la Cotroceni – așa-ziselor consultări – fără anunțarea aproape a nimănui. Nici măcar de la PSD. Am văzut prim-vicepreședintele PSD, a apărut astăzi și a spus că a aflat de la televizor și că BPL, Biroul Permanent al partidului nu a fost convocat, dar că are încredere în conducerea de partid și de stat”, a comentat jurnalistul.

CTP îl compară pe Nicușor Dan cu Popa Prostu’

În stilu-i caracteristic, vorbind despre cei luați pe nepregătite de moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, Cristian Tudor Popescu a spus despre Nicușor Dan că a fost transformat în Popa Prostu’.

„Domnul Nicușor Dan a primit asta direct în figură și figura lui s-a transformat în cea de «Popa Prostu’» în acest moment. Domnul Nicușor Dan ne vorbește de câteva zile, despre cum negociază el ca, indiferent de ce se întâmplă din punct de vedere politic, să fie asigurate măsurile pentru aducerea banilor din PNRR în România și alte relații cu Uniunea Europeană.

De asemenea, ne-a spus că sesizează o detensionare a situției, probabil în urma înțeleptelor sale medieri. Și în aceste condiții a primit acest cap în gură în urma căruia a rămas de Popa Prostu’, hai să-i spun așa. Lovitură de stat. Ce înseamnă o lovitură de stat. Înseamnă o lovitură împotriva statului dată de o anumită grupare”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.

