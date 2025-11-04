B1 Inregistrari!
Ciprian Ciucu, oficial în cursa pentru Primăria Capitalei. Liberalii au validat candidatura (VIDEO)

Adrian A
04 nov. 2025, 11:05
Sursa Foto: facebook - Ciprian Ciucu
Cuprins
  1. Planurile lui Ciucu pentru Primăria Capitalei
  2. Ciprian Ciucu, prima șansă în sondaje
  3. Au început atacurile de campanie

Ciprian Ciucu a intrat oficial în lupta pentru Primăria Capitalei. Actualul edil al Sectorului 6 a fost validat cu unanimitate de voturi în ședința Biroului Politic Național al PNL.

Planurile lui Ciucu pentru Primăria Capitalei

„Bucureștiul este de mai mulți ani proiectul vieții mele și voi duce acest proiect la bun sfârșit. Voi câștiga, merg la victorie și am o viziune pe următorii șase ani, în care Bucureștiul va fi pus la punct, și o viziune pe următorii 10 ani, în care Bucureștiul va fi ca orice altă capitală europeană civilizată. Bucureștiul a rămas într-o administrație rămasă în urmă în raport cu dezvoltarea economică și cu dezvoltarea societății. Sunt probleme structurale care trebuie rezolvate în timp scurt. , dar voi schimba asta. Bucureștiul va fi un oraș plăcut, sigur, frumos și bine pus la punct.”, a declarat Ciprian Ciucu după ședința liberalilor.

„Convingerea mea fermă este că domnul Ciucu ar fi un primar foarte bun pentru București, deoarece el combină două lucruri foarte importante pe care ceilalți candidați nu le au: experiența administrativă și onestitatea”, a declarat, la rândul său Ilie Bolojan, președintele PNL.

Ciprian Ciucu, prima șansă în sondaje

Potrivit unui sondaj realizat Novel Research la comanda PNL, Ciprian Ciucu se bucură de voturile a 26,4% din bucureșteni, în timp ce Daniel Băluță are 24,5%.

Cătălin Drulă este doar pe locul al treilea, preferat doar de 16,7% din bucureșteni. Iar locul patru este ocupat de Anca Alexandrescu, cu 15%. Ultima dintre candidații măsurați este Ana-Maria Ciceală, care are o intenție de vot de 4,9%. 10,5% dintre cei care au participat la sondaj au indicat alți candidați.

Au început atacurile de campanie

Ciprian Ciucu a avertizat că va fi ținta principală a atacurilor orchestrate de „manipulatori profesioniști”, cu bani negri aruncați în campanie și informații din CV scoase din context. El subliniază că mizeria va fi uriașă și interesele imense.

„Sunt pregătit să fac cu față atacurilor mizerabile care vor veni, de acum, în valuri! Acestea sunt deja fabricate, de către manipulatori profesioniști, în laboratoarele a ceea ce ei se autonumesc „televiziune”. Vor fi mulți bani aruncați împotriva mea! Bani negri. Din toate părțile, sume fabuloase! Bani la care nici nu pot visa. Se vor ancora în ceva din CV-ul meu, perfect onorabil, vor scoate din context și vor minți ore și ore în șir, așa cum doar ei știu să facă.”, a transmis zilele trecute Ciprian Ciucu.

