B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, se așteaptă la o campanie dură: „Vor fi mulți bani aruncați împotriva mea! Bani negri. Bani la care nici nu pot visa”

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, se așteaptă la o campanie dură: „Vor fi mulți bani aruncați împotriva mea! Bani negri. Bani la care nici nu pot visa”

Ana Beatrice
31 oct. 2025, 19:18
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, se așteaptă la o campanie dură: „Vor fi mulți bani aruncați împotriva mea! Bani negri. Bani la care nici nu pot visa”
Sursa Foto: facebook - Ciprian Ciucu
Cuprins
  1. Au început atacurile de campanie! Cum se pregătește Ciprian Ciucu
  2. Pe cine acuză Ciprian Ciucu și ce le cere oamenilor

Au început atacurile de campanie! Ciprian Ciucu a transmis pe Facebook că se pregătește pentru presiuni politice puternice. Candidatul PNL la Primăria Capitalei avertizează că se aşteaptă la strategii bine puse la punct împotriva sa. El susține că în campanie „vor fi mulți bani aruncați” pentru a-i afecta imaginea și reputația.

Au început atacurile de campanie! Cum se pregătește Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu avertizează că va fi ținta principală a atacurilor orchestrate de „manipulatori profesioniști”, cu bani negri aruncați în campanie și informații din CV scoase din context. El subliniază că mizeria va fi uriașă, interesele imense, iar familia sa a fost deja avertizată.

„Sunt pregătit să fac cu față atacurilor mizerabile care vor veni, de acum, în valuri! Acestea sunt deja fabricate, de către manipulatori profesioniști, în laboratoarele a ceea ce ei se autonumesc „televiziune”. Vor fi mulți bani aruncați împotriva mea! Bani negri. Din toate părțile, sume fabuloase! Bani la care nici nu pot visa. Se vor ancora în ceva din CV-ul meu, perfect onorabil, vor scoate din context și vor minți ore și ore în șir, așa cum doar ei știu să facă.
Mizeria e mare, interesele sunt uriașe. De viitorul Bucureștiului depind multe. Mi-am avertizat familia că aceste lucruri se vor întâmpla. Le mulțumesc pentru înțelegere! VOI FI PRIMA ȚINTĂ pentru că au văzut deja cu toții că sunt prima dumneavoastră opțiune pentru București, și vă mulțumesc pentru acest lucru!”, se arată în postarea sa.

Pe cine acuză Ciprian Ciucu și ce le cere oamenilor

Ciprian Ciucu mai avertizează că va fi ținta unei campanii conduse de politicieni privilegiați.

„Nu credeți nimic. Eu sunt un tip, determinat, asta este drept, dintr-un bloc din Drumul Taberei. Ei sunt securiștii cu resurse multe, privilegiații cu averi adunate de la Dragnea, de la Năstase, de la Ponta și care acum au îmbrăcat haina „antisistemului”. Ironic, da! Parșiv, absolut! Sper ca instituțiile statului, CNA-ul cu precădere, să își facă treaba. Am nevoie de dumneavoastră, rămâneți cu mine”, a mai spus acesta.
Tags:
Citește și...
Medicii care răspândesc informații false își riscă dreptul de a profesa. Proiect de lege împotriva conspiraționiștilor
Politică
Medicii care răspândesc informații false își riscă dreptul de a profesa. Proiect de lege împotriva conspiraționiștilor
Consiliul Local al Sectorului 1 vrea să schimbe o hotărâre de salubrizare, votată cu doar trei luni în urmă. Avocatul Iancu Toader: „Riscăm o criză sanitară ca în timpul lui Clotilde Armand”
Politică
Consiliul Local al Sectorului 1 vrea să schimbe o hotărâre de salubrizare, votată cu doar trei luni în urmă. Avocatul Iancu Toader: „Riscăm o criză sanitară ca în timpul lui Clotilde Armand”
De ce îl aruncă Grindeanu pe Bolojan în mâna AUR. Și baronii locali se țin tot cu pâine și circ (VIDEO)
Politică
De ce îl aruncă Grindeanu pe Bolojan în mâna AUR. Și baronii locali se țin tot cu pâine și circ (VIDEO)
Câți bani ne va costa organizarea alegerilor locale parțiale din decembrie 2025. Guvernul a aprobat fondurile
Politică
Câți bani ne va costa organizarea alegerilor locale parțiale din decembrie 2025. Guvernul a aprobat fondurile
Punctul nevralgic al Oanei Gheorghiu, Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Ce au împotriva căsătoriei?
Politică
Punctul nevralgic al Oanei Gheorghiu, Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Ce au împotriva căsătoriei?
Cine este și cu ce se ocupă partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Cei doi nu sunt căsătoriți, însă au împreună un fiu
Politică
Cine este și cu ce se ocupă partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Cei doi nu sunt căsătoriți, însă au împreună un fiu
Strategiile PSD împotriva PNL. Trei planuri pentru a distruge Guvernul Bolojan
Politică
Strategiile PSD împotriva PNL. Trei planuri pentru a distruge Guvernul Bolojan
Nicușor Dan îi oferă consilierului Marius Lazurca atribuții extinse. Ce domenii cheie va gestiona, mai exact. În trecut, fusese vehiculat pentru șefia SIE
Politică
Nicușor Dan îi oferă consilierului Marius Lazurca atribuții extinse. Ce domenii cheie va gestiona, mai exact. În trecut, fusese vehiculat pentru șefia SIE
PSD continuă să o atace pe Oana Gheorghiu. Asaltul Olguței Vasilescu la noul vicepremier (VIDEO)
Politică
PSD continuă să o atace pe Oana Gheorghiu. Asaltul Olguței Vasilescu la noul vicepremier (VIDEO)
Sediul partidului lui George Simion, vandalizat. Pe cine acuză AUR: „Dacă în Occident s-a ajuns la gloanțe, la moarte, ce ne putem aștepta și în România?” (VIDEO)
Politică
Sediul partidului lui George Simion, vandalizat. Pe cine acuză AUR: „Dacă în Occident s-a ajuns la gloanțe, la moarte, ce ne putem aștepta și în România?” (VIDEO)
Ultima oră
19:58 - Republica Moldova are un guvern nou. Cabinetul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit la Chișinău
19:55 - Melania și Donald Trump, gazde ale petrecerii de Halloween de la Casa Albă. Cum și-a făcut cuplul prezindețial intrarea
19:33 - Medicii care răspândesc informații false își riscă dreptul de a profesa. Proiect de lege împotriva conspiraționiștilor
19:12 - Consiliul Local al Sectorului 1 vrea să schimbe o hotărâre de salubrizare, votată cu doar trei luni în urmă. Avocatul Iancu Toader: „Riscăm o criză sanitară ca în timpul lui Clotilde Armand”
18:45 - Telefoanele Android oferă mai multă protecție în fața infractorilor cibernetici. Ce se întâmplă cu modelele iPhone
18:36 - Nouă capcană online! Metoda care păcălește românii și le fură datele cardului
18:29 - Viktor Orban se pregătește de alegeri. A pus mâna pe cele mai mari publicații din Ungaria
18:19 - Doi tineri din Gorj și-au vândut bebelușul în schimbul a 7.000 de euro. Ce au făcut cu banii astfel obținuți
17:53 - Schimbări radicale! Ce riscă agresorii care controlează banii partenerei și îi interzic să muncească. Află cum va interveni poliția
17:44 - Dacia Bigster, între cele mai bune vehicule din lume. Modelul produs la Mioveni concurează pentru Car of The Year 2026