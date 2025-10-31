Au început atacurile de campanie! Ciprian Ciucu a transmis pe Facebook că se pregătește pentru presiuni politice puternice. Candidatul PNL la Primăria Capitalei avertizează că se aşteaptă la strategii bine puse la punct împotriva sa. El susține că în campanie „vor fi mulți bani aruncați” pentru a-i afecta imaginea și reputația.
Au început atacurile de campanie! Cum se pregătește Ciprian Ciucu
Ciprian Ciucu avertizează că va fi ținta principală a atacurilor orchestrate de „manipulatori profesioniști”, cu bani negri aruncați în campanie și informații din CV scoase din context. El subliniază că mizeria va fi uriașă, interesele imense, iar familia sa a fost deja avertizată.
„Sunt pregătit să fac cu față atacurilor mizerabile care vor veni, de acum, în valuri! Acestea sunt deja fabricate, de către manipulatori profesioniști, în laboratoarele a ceea ce ei se autonumesc „televiziune”. Vor fi mulți bani aruncați împotriva mea! Bani negri. Din toate părțile, sume fabuloase! Bani la care nici nu pot visa. Se vor ancora în ceva din CV-ul meu, perfect onorabil, vor scoate din context și vor minți ore și ore în șir, așa cum doar ei știu să facă.
Mizeria e mare, interesele sunt uriașe. De viitorul Bucureștiului depind multe. Mi-am avertizat familia că aceste lucruri se vor întâmpla. Le mulțumesc pentru înțelegere! VOI FI PRIMA ȚINTĂ pentru că au văzut deja cu toții că sunt prima dumneavoastră opțiune pentru București, și vă mulțumesc pentru acest lucru!”, se arată în postarea sa.
Pe cine acuză Ciprian Ciucu și ce le cere oamenilor
Ciprian Ciucu mai avertizează că va fi ținta unei campanii conduse de politicieni privilegiați.
„Nu credeți nimic. Eu sunt un tip, determinat, asta este drept, dintr-un bloc din Drumul Taberei. Ei sunt securiștii cu resurse multe, privilegiații cu averi adunate de la Dragnea, de la Năstase, de la Ponta și care acum au îmbrăcat haina „antisistemului”. Ironic, da! Parșiv, absolut! Sper ca instituțiile statului, CNA-ul cu precădere, să își facă treaba. Am nevoie de dumneavoastră, rămâneți cu mine”, a mai spus acesta.