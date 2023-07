Cîțu: Taxele majorate nu vor acoperi gaura din buget și, oricum, nu e corect ca românii să plătească pentru hoția celor încă aflați în funcții / Dacă nu implementăm reformele acum, o vom face mai târziu și va fi mai dureros (VIDEO)

Senatorul PNL Florin Cîțu a declarat marți, pentru B1 TV, că deficitul bugetar se poate reduce nu prin majorarea taxelor, ci prin implementarea cu adevărat a reformelor din PNRR. Acesta a insistat că vom fi nevoiți să facem reformele, fie că vor guvernanții de acum sau nu, și cu cât le vom face mai târziu, cu atât mai dureros va fi.

Cîțu a mai spus că nu crede conform cărora Guvernul a ajuns la o înțelegere informală cu Comisia Europeană pentru ca aceasta să nu suspende fondurile europene destinate României, deși statul român va depăși țintele de deficit.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Cîțu nu crede că Guvernul a ajuns la o „înțelegere informală” cu Comisia pe tema deficitului excesiv. Argumentele

„Sunt mai multe informații care se bat cap în cap. În primul rând, n-ai cum să ai o înțelegere informală pe procedură de deficit excesiv sau pe PNRR. Acolo nu decide Comisia (Europeană), decid statele membre, deci din start e ciudat.

În al doilea rând, Comisia nu are dreptul și nu va spune niciodată unui stat membru cum să-și ajusteze deficitul, că asta ar însemna să intre în politica fiscală internă și așa ceva nu se face. Deci noi putem să deciden cum reducem deficitul: prin tăierea cheltuielilor sau prin creșterea taxelor.

Cel mai bine ar fi să avem o comunicarea oficială din partea Comisiei, căci dacă e adevărat ce apare pe surse, înseamnă că avem o intervenție directă ân procesul electoral din România în care Comisia spune: ”e OK să aruncați cu măsuri populiste în stânga și-n dreapta, să distrugeți, să faceți un buget pe venituri supraestimate și cheltuieli subestimate și ca să plătiți mai departe trebuie să-i taxați pe români””, a declarat Florin Cîțu, pentru B1 TV.

Cîțu: Nu trebuie să plătească românii pentru hoția și incompentența celor din funcții

Acesta a criticat apoi politica actualei guvernări de a tot da vouchere și subvenții pe tot felul de lucruri, precum și creșterea taxelor de anul trecut, măsură care nu a adus venituri în plus la buget.

„Problema a început anul a esta cu o construcție a bugetului pe ipoteze false, ceea ce, dacă ne uităm în legislație, e penal, și cei care au construit și susținut acest buget ar trebui să răspundă.

E nedrept azi să vii să-i pui pe români să plătească incompetența și hoția celor cate încă sunt în funcții. De asta îmi e greu să cred că vine așa de la Comisie. Aștept o comunicare oficială și, repet, nu poate Comisia să facă o înțelegere informală, așa ceva nu e posibil”, a continuat senatorul liberal.

Fostul premier a subliniat apoi că există cu adevărat riscul să pierdem banii europeni dacă nu ne încadrăm în țintele de deficit.

Cîțu insistă: Ori facem reformele acum, ori le facem mai târziu, dar o să doară

„E adevărat că și Comisia dacă vede că nu-ți reduci deficitul, va pune alte condiții, de cofinanțare mai mare etc., ce va face imposibil pentru România să atragă fonduri. De aceea soluția nu e să negociezi cu Comisia, pentru că e o prostie. OK, să zicem că negociezi și te păsuiește o jumătate de an, dar soluția e să te duci să faci reformele!!

Altfel se uită și Comisia daca vii până la 1 septembrie și implementezi așa cum trebuie reforma pensiilor, reforma pensiilor speciale și legea salarizării. Altfel discuți cu Comisia… Și atunci vei avea o reducere structurală a cheltuielilor pe termen lung. Altfel, e apă de ploaie și, repet, nu putem să scăpăm de aceste reforme.

România nu poate să evite să facă aceste reforme. Că nu le facem acum că nu vor politicienii, la un moment dat le vei face și va fi dureros. Se va întâmpla la fel cum a fost în Grecia, Spania, Portugalia și cum a fost în Franța”, a mai declarat Florin Cîțu.

Senatorul PNL a mai spus că acum coaliția nu ajută la nimic deoarece gaura din buget e prea mare – 50 de miliarde – pentru a fi acoperită cu banii strânși din acestea.