Ciprian Ciucu: Știm cine sunt liberalii care au discutat cu PSD. Voiau să dărâme Guvernul Bolojan, ca să fie foarte, foarte clar

Traian Avarvarei
22 apr. 2026, 23:19
Sursa Foto: Facebook - Ciprian Ciucu
Cuprins
  1. Ciucu: Știm cine din PNL a discutat cu PSD
  2. Ciucu: De aia suntem aici? Să ne îmbogățim ca să nu poți să cheltuiești banii în 1000 de vieți?

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL, a declarat că știe cine sunt oamenii din PNL care au purtat discuții cu membri ai PSD: „Voiau să dărâme guvernul Ilie Bolojan, ca să fie foarte, foarte clar”. Ciucu a mai spus că „de fiecare dată când un partid a plecat de la putere în opoziție, s-a rupt”.

Ciucu: Știm cine din PNL a discutat cu PSD

Dan Motreanu a declarat recent că cei din PSD „au avut discuții în interiorul Partidului Național Liberal, altfel nu mergeau atât de departe”.

Întrebat, la Digi24, dacă sunt cunoscuți acei liberali, Ciprian Ciucu a răspuns: „Da, îi știm. Știm toți despre cine este vorba, n-o să vă dau nume în această seară. Nu vreau să deschid un front în PNL acum, dar vă zic că știm cu toții cine sunt. Voiau să dărâme guvernul Ilie Bolojan, ca să fie foarte, foarte clar. Știm despre cine este vorba, știm ce fac, știm ce abordare au. Nu are rost să mai negăm adevărul. Am făcut-o pentru prea mult timp”.

Acesta a mai spus că inclusiv Bolojan știe cine sunt acei liberali.

Ciucu: De aia suntem aici? Să ne îmbogățim ca să nu poți să cheltuiești banii în 1000 de vieți?

„Dacă vom continua să facem politică la fel ca PSD, și cum am făcut o perioadă bună de timp, lumea nu ne va mai vota. Partidul Național Liberal va deveni irelevant. (…) Trebuie nu doar să te lepezi de PSD, trebuie să te lepezi de modul în care PSD face politică. (…)

De aia suntem aici? Să ne îmbogățim ca să nu poți să cheltuiești banii în 1000 de vieți? De aia suntem aici? Asta este întrebarea fundamentală la care partidul meu trebuie să răspundă, și să zică că dacă îl merită pe Ilie Bologan sau nu. Inclusiv ei”, a mai afirmat Ciprian Ciucu, pentru Digi24.

El a susținut apoi că dacă liberalii respectivi vor trăda și chiar vor vota o moțiune de cenzură alături de PSD contra Guvernului Bolojan, atunci „partidul se va rupe”.

„De fiecare dată când un partid a plecat de la putere în opoziție, s-a rupt. Uitați-vă la ALDE care a plecat din PNL, și au fost și alte situații, cu partidul lui Meleșcanu, și așa mai departe. Poate e un cost care trebuie să fie plătit de către partidul nostru. Nu știu. Eu îmi doresc să nu se întâmple acest lucru”, a mai declarat Ciprian Ciucu.

Citește și...
Bolojan: Reducerea deficitului înseamnă mai puțini bani pe dobânzi și mai mulți pentru dezvoltare. Cu cât corecția e mai rapidă, cu atât acest lucru se va vedea în dezvoltarea economică și în nivelul de trai
Politică
Bolojan: Reducerea deficitului înseamnă mai puțini bani pe dobânzi și mai mulți pentru dezvoltare. Cu cât corecția e mai rapidă, cu atât acest lucru se va vedea în dezvoltarea economică și în nivelul de trai
CTP: Nicușor Dan a început să fie o agheasmă toxică. El a fost votat tocmai ca să NU colaboreze cu AUR și cu celălalt AUR, care este acum PSD-ul (VIDEO)
Politică
CTP: Nicușor Dan a început să fie o agheasmă toxică. El a fost votat tocmai ca să NU colaboreze cu AUR și cu celălalt AUR, care este acum PSD-ul (VIDEO)
Nicușor Dan: Suntem, evident, într-o criză politică. Am cerut partidelor să dezescaladeze retorica publică. Deci, calm și vom trece prin asta (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan: Suntem, evident, într-o criză politică. Am cerut partidelor să dezescaladeze retorica publică. Deci, calm și vom trece prin asta (VIDEO)
USR, declarații după consultările de la Cotroceni. Ce a spus Fritz, întrebat despre negocierile cu AUR (VIDEO)
Politică
USR, declarații după consultările de la Cotroceni. Ce a spus Fritz, întrebat despre negocierile cu AUR (VIDEO)
CTP: „Pe actualul staroste PSD îl doare tot în organul genital, ca și pe predecesorul său, de răul României”
Politică
CTP: „Pe actualul staroste PSD îl doare tot în organul genital, ca și pe predecesorul său, de răul României”
Procurorii DNA, percheziții în casa artistului Dinu Iancu Sălăjanu, șeful Consiliului Județean Sălaj. Faptele anchetate
Politică
Procurorii DNA, percheziții în casa artistului Dinu Iancu Sălăjanu, șeful Consiliului Județean Sălaj. Faptele anchetate
”Cadoul” ministrului PSD Ciprian Șerban, înainte de demisie: E oficial, călătoria cu metroul se scumpește substanțial din nou
Politică
”Cadoul” ministrului PSD Ciprian Șerban, înainte de demisie: E oficial, călătoria cu metroul se scumpește substanțial din nou
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Noi nu am învățat politică la școala de maici”. Ce a spus Olguța Vasilescu
Politică
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Noi nu am învățat politică la școala de maici”. Ce a spus Olguța Vasilescu
Ciprian Ciucu: „Dacă nu eşti nebun, dărâmi ceva doar dacă ai un plan să pui altceva în loc”
Politică
Ciprian Ciucu: „Dacă nu eşti nebun, dărâmi ceva doar dacă ai un plan să pui altceva în loc”
Oana Gheorghiu, replică după ce Olguța Vasilescu a spus despre ea că nu a condus „nici măcar un coteț de curci” și că „își trăgea banii din donațiile pentru copiii cu cancer”
Politică
Oana Gheorghiu, replică după ce Olguța Vasilescu a spus despre ea că nu a condus „nici măcar un coteț de curci” și că „își trăgea banii din donațiile pentru copiii cu cancer”
23:56 - David Popovici, prima medalie de aur din 2026: Campion național la 50 m liber
23:51 - Ziua Forțelor Terestre, marcată prin ceremonii și expoziții în București și în țară
23:47 - Mircea Solcanu, dezvăluiri despre boala teribilă de care suferă: „Există în orice moment riscul să mor. Chiar și acum”
23:01 - Erdogan: Conflictul din Orientul Mijlociu începe să afecteze Europa
22:45 - Bolojan: Reducerea deficitului înseamnă mai puțini bani pe dobânzi și mai mulți pentru dezvoltare. Cu cât corecția e mai rapidă, cu atât acest lucru se va vedea în dezvoltarea economică și în nivelul de trai
22:29 - Ministrul Finanțelor: România face pași spre echilibru bugetar după ani de dezechilibre
22:20 - CTP: Nicușor Dan a început să fie o agheasmă toxică. El a fost votat tocmai ca să NU colaboreze cu AUR și cu celălalt AUR, care este acum PSD-ul (VIDEO)
21:47 - Moarte suspectă în Capitală. Ce spune bărbatul de 86 de ani care și-a ucis iubita de 30 de ani
21:33 - Nicușor Dan: Suntem, evident, într-o criză politică. Am cerut partidelor să dezescaladeze retorica publică. Deci, calm și vom trece prin asta (VIDEO)
21:27 - USR, declarații după consultările de la Cotroceni. Ce a spus Fritz, întrebat despre negocierile cu AUR (VIDEO)