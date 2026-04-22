Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei și prim-vicepreședinte al PNL, a declarat că știe cine sunt oamenii din PNL care au purtat discuții cu membri ai PSD: „Voiau să dărâme guvernul Ilie Bolojan, ca să fie foarte, foarte clar”. Ciucu a mai spus că „de fiecare dată când un partid a plecat de la putere în opoziție, s-a rupt”.

Dan Motreanu a declarat recent că cei din PSD „au avut discuții în interiorul Partidului Național Liberal, altfel nu mergeau atât de departe”.

Întrebat, la Digi24, dacă sunt cunoscuți acei liberali, Ciprian Ciucu a răspuns: „Da, îi știm. Știm toți despre cine este vorba, n-o să vă dau nume în această seară. Nu vreau să deschid un front în PNL acum, dar vă zic că știm cu toții cine sunt. Voiau să dărâme guvernul Ilie Bolojan, ca să fie foarte, foarte clar. Știm despre cine este vorba, știm ce fac, știm ce abordare au. Nu are rost să mai negăm adevărul. Am făcut-o pentru prea mult timp”.

Acesta a mai spus că inclusiv Bolojan știe cine sunt acei liberali.

Ciucu: De aia suntem aici? Să ne îmbogățim ca să nu poți să cheltuiești banii în 1000 de vieți?

„Dacă vom continua să facem politică la fel ca PSD, și cum am făcut o perioadă bună de timp, lumea nu ne va mai vota. Partidul Național Liberal va deveni irelevant. (…) Trebuie nu doar să te lepezi de PSD, trebuie să te lepezi de modul în care PSD face politică. (…)

De aia suntem aici? Să ne îmbogățim ca să nu poți să cheltuiești banii în 1000 de vieți? De aia suntem aici? Asta este întrebarea fundamentală la care partidul meu trebuie să răspundă, și să zică că dacă îl merită pe Ilie Bologan sau nu. Inclusiv ei”, a mai afirmat Ciprian Ciucu, pentru

El a susținut apoi că dacă liberalii respectivi vor trăda și chiar vor vota alături de PSD contra Guvernului Bolojan, atunci „partidul se va rupe”.

„De fiecare dată când un partid a plecat de la putere în opoziție, s-a rupt. Uitați-vă la ALDE care a plecat din PNL, și au fost și alte situații, cu partidul lui Meleșcanu, și așa mai departe. Poate e un cost care trebuie să fie plătit de către partidul nostru. Nu știu. Eu îmi doresc să nu se întâmple acest lucru”, a mai declarat Ciprian Ciucu.