Vara aceasta, vacanțele în Grecia vin cu mai multă libertate pentru natură, dar cu mai puțină toleranță pentru cei care ignoră regulile. Autoritățile elene au înăsprit măsurile pe litoral, iar turiștii care tratează superficial noile restricții pot scoate sume serioase din buzunar.

De ce a extins Grecia zonele de plajă protejate

Guvernul de la Atena a actualizat lista plajelor aflate sub protecție specială și a inclus acum 251 de zone, cu mult peste nivelul raportat în urmă cu doi ani. În aceste perimetre, turiștii nu mai pot închiria șezlonguri sau umbrele, iar operatorii comerciali trebuie să respecte limite mult mai stricte privind utilizarea spațiului de pe litoral.

Tot aici, autoritățile au interzis inclusiv practica tot mai întâlnită a „rezervării” locurilor cu prosoape, umbrele sau alte obiecte personale lăsate pe nisip.

Ce sancțiuni riscă cei care nu respectă noile reguli

Persoanele care ignoră restricțiile pot primi amenzi considerabile, iar valorile diferă în funcție de gravitatea situației și de tipul abaterii constatate.

Sancțiunile pornesc de la aproximativ 2.000 de euro și pot urca până la 60.000 de euro, în special în cazurile considerate repetate sau cu impact asupra zonelor protejate, relatează Antena3.

Cum vor autoritățile să păstreze plajele mai libere

Noile reguli prevăd că minimum 70% din suprafața fiecărei trebuie să rămână complet liberă pentru accesul public și pentru protejarea ecosistemelor locale.

În același timp, umbrelele și șezlongurile trebuie amplasate la cel puțin patru metri de linia apei, iar hotelurile, restaurantele și barurile pot ocupa maximum o treime din plajă.

Respectarea acestor măsuri este verificată inclusiv cu drone, în contextul în care a primit anul trecut aproape 38 de milioane de vizitatori. În paralel, autoritățile au început și demolarea construcțiilor ridicate ilegal pe coastă, iar pe insula Gavdos mai multe colibe au fost eliminate sub supravegherea poliției.