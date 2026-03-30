Coaliția trece, prețurile rămân. Încă o zi fără nicio decizie privind prețul carburanților. S-au întâlnit și au hotărât că vor lua o decizie. Dar au mai făcut un grup de lucru

Ilie Bolojan a convocat o întâlnire a coaliție de guvernare la care nu a venit niciun alt lider. Grindeanu e prin țară să strângă semnături împotriva lui Bolojan, Kelemen Hunor a avut treabă, iar Dominic Fritz e acasă în Timișoara. Probabil că știau că vin degeaba, pentru că nu s-a luat nicio decizie privind prețul carburanților.

Coaliție fără lideri și fără nicio decizie

În timp ce prețul carburanților crește de la o zi la alta și s-a ajuns și la scenariul în care motorina a trecut de 11 lei pentru un litru, în vârful țării, lucrurile merg normal. Cel puțin în coaliție. Unde lideri mai mari sau mai mici din partidele de la guvernare s-au întâlnit și s-au despărțit.

Între aceste două momente nu s-a întâmplat nimic. Cel puțin în privința prețului carburanților. Cei care au fost în ședință au hotărât că vor vedee ce măsuri vor lua. Din nou. De două sptămâni aflăm același lucru. Că se va face, că se va decide… Dar nimic.

Însă suntem anunțați pompos despre acest nimic.

„Coaliția de guvernare a analizat, în cadrul ședinței de astăzi, principalele teme de interes public, cu accent pe impactul creșterii prețurilor la carburanți asupra populației și economiei.

În acest context, liderii Coaliției au discutat măsuri concrete pentru limitarea efectelor acestei crize și au convenit ca, în perioada imediat următoare, să fie adoptate noi măsuri pentru protejarea cetățenilor și menținerea echilibrelor economice.

Astfel, Coaliția a mandatat grupul de lucru, format din viceprim-miniștrii Marian Neacșu și Tánczos Barna, , Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan și ministrul Economiei, Irineu Darău, să propună un nou set de măsuri.

Principala măsură luată în calcul este reducerea accizei la carburanți.”, arată un comunicat de presă dat după ședința coaliției de guvernare.

Două ședințe în 8 ore, niciun rezultat

Și ca să avem tabloul complet despre interesul guvernanților privind prețul carburanților, ședința coalițieie vine după ce dimineață la guvern a mai fost o întrunire în care trebuia să se decidă ce se va face în interesul românilor. Dar… nicio surpriză. NIMIC!

De la ora 09.00 s-au reunit în ședință la Palatul Victoria premierul , ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și vicepremierii. Printre măsurile luate în calcul erau reducerea TVA sau a accizei. Doar că totul a rămas la stadiul de promisiune. După aproape două ore de discuții, cei prezenți la întrunire s-au despărțit așa cum s-au adunat. Fără nicio concluzie.

Așa că, după două ședințe și încă o zi în care prețurile la pompă au crescut, ne-am ales cu un grup de lucru.