Ana Maria
30 mart. 2026, 14:24
Surse: Bolojan pregătește, în primă fază, reducerea accizei la carburanți cu 10%. Cu cât s-ar ieftini benzina și motorina
Sursa foto: Captură Video - B1 TV
Cuprins
  1. Când ar putea crește reducerea accizei la carburanți
  2. Guvernul pregătește reducerea accizei la carburanți. Cât ar putea scădea prețurile la pompă
  3. De ce ia Guvernul această măsură
  4. De ce nu se reduce TVA-ul la carburanți
  5. Există riscul unor probleme de aprovizionare?

Executivul condus de Ilie Bolojan ia în calcul o reducere etapizată a accizei la carburanți, într-un efort de a tempera creșterea accelerată a prețurilor la pompă. Potrivit unor surse din coaliție, citate de G4Media, prima măsură ar viza o diminuare de aproximativ 10%.

Această reducere ar urma să fie doar începutul, întrucât autoritățile analizează scenarii suplimentare, în funcție de evoluția pieței petroliere.

Când ar putea crește reducerea accizei la carburanți

Potrivit variantelor discutate la nivel guvernamental, o eventuală scumpire a petrolului ar putea declanșa noi măsuri. Astfel, dacă prețul barilului ar crește cu 5%, acciza ar putea fi redusă suplimentar cu încă 5%.

Practic, guvernul ia în calcul un mecanism flexibil, adaptat evoluțiilor internaționale, pentru a limita impactul asupra consumatorilor.

Guvernul pregătește reducerea accizei la carburanți. Cât ar putea scădea prețurile la pompă

În prezent, nivelul accizelor standard este următorul:

  • benzină fără plumb: 3,0598 lei/litru
  • motorină: 2,8043 lei/litru

O reducere de 10% ar putea duce la o ieftinire de aproximativ 30 de bani pe litru. Într-un scenariu mai amplu, în care acciza ar fi diminuată cu 40%, scăderea ar putea ajunge la circa 1,2 lei/litru.

De ce ia Guvernul această măsură

Decizia vine pe fondul scumpirilor accelerate ale carburanților, influențate de tensiunile din Orientul Mijlociu, în special de conflictul din Iran.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că autoritățile au analizat două opțiuni: reducerea accizei sau scăderea TVA.

Bolojan a declarat pentru G4Media în urmă cu câteva zile că „cel mai probabil” acciza va fi diminuată.

De ce nu se reduce TVA-ul la carburanți

Șeful Executivului a subliniat că reducerea TVA ar putea aduce probleme la nivel european, România riscând declanșarea unei proceduri de infringement din partea Comisiei Europene.

În acest context, varianta accizei este considerată mai sigură din punct de vedere legal și bugetar.

Există riscul unor probleme de aprovizionare?

Premierul a atras atenția că măsurile trebuie calibrate atent, astfel încât să nu genereze dezechilibre pe piață. El a oferit exemplul Sloveniei, unde plafonarea prețurilor a dus la lipsuri de motorină.

În același timp, Guvernul are la dispoziție și alte instrumente. Ordonanța de urgență adoptată recent permite inclusiv restricționarea exporturilor, însă autoritățile nu intenționează să aplice această măsură în prezent.

„În fapt, noi nu vom interzice în momentul de față exporturile pe anumite componente, pentru că din procesele de fabricație avem o supraproducție de benzină pe care trebuie să o exportăm”, a spus premierul Bolojan.

