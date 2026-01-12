Concedieri la o instituție de stat vizată de Bolojan. În paralel cu procesul de restructurare, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) ar fi continuat să angajeze personal nou. În ultimul an, instituția a creat Compartimentul de Documente Clasificate, condus de generalul SPP în rezervă Gabriel Crețu, care primește atât pensie specială, cât și salariu de la ANRE.

Concedieri la o instituție de stat vizată de Bolojan. Câți oameni vor fi dați afară

Potrivit unor angajați care au vorbit sub anonimat pentru , „În același timp, conducerea instituției a păstrat persoane aduse, prin detașare, de la alte instituții sau care beneficiază de pensii speciale”. În total, 14 persoane urmează să fie concediate în urma reorganizării impuse de Legea 145/2025, pentru care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în Parlament, dintr-un total de 300 de angajați.

Restructurarea ANRE a fost finalizată oficial?

Deși s-a încheiat în ultimele zile ale anului 2025, ANRE nu a făcut public acest fapt printr-un comunicat oficial. Reprezentanții ANRE au declarat că vor răspunde după finalizarea restructurării, însă, deocamdată, nu au oferit detalii oficiale.

Președintele ANRE, George Niculescu, are o indemnizație de aproximativ 15.000 euro net, iar vicepreședintele Gabriel Andronache primește circa 13.000 euro net. Conform Legii 145/2025, aceste indemnizații trebuie reduse cu 30% de la 1 ianuarie.

Generalul SPP în rezervă Gabriel Crețu a fost numit șef al Compartimentului de Documente Clasificate, o structură nouă înființată de conducerea ANRE. Potrivit unor surse, Crețu ar fi picat de două ori la concursurile ANRE, însă, a devenit consilier în cabinetul unui vicepreședinte fără concurs. La a treia încercare ar fi reușit să obțină un post în noul compartiment.

Ce persoane apropiate președintelui ANRE au fost detașate în instituție

Printre apropiații președintelui ANRE, George Niculescu, s-ar număra și Adriana Maria Nemțoiu, detașată în iulie 2024 de la Autoritatea pentru Protecția Consumatorului (ANPC), unde era consilier grad II la Secretariat. În ianuarie 2025, ar fi fost creat un post redundant de secretar general adjunct, pe care l-ar fi ocupat, potrivit HotNews.

După reorganizare, Nemțoiu va prelua funcția de director activități suport, cu responsabilitatea asupra mai multor compartimente importante din ANRE.

De asemenea, Ioan Sorin Bușu, detașat de la cabinetul deputatului PNL Marian Crușoveanu, ar fi fost adus la Direcția Licențe și Autorizații.

Detașările au devenit o metodă frecventă în ANRE, potrivit aceleiași surse citate anterior, pentru menținerea în funcții a unor persoane fără experiență specifică în domeniul energiei, fără concurs, inclusiv în posturi de conducere, spun sursele interne.

Codul Muncii stipulează că detașarea este temporară, limitată la maximum un an și poate fi prelungită doar în condiții excepționale, pentru motive obiective.