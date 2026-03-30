Cresc pensiile în 2026? Președintele Nicușor Dan a fost întrebat luni, într-o conferință de presă, care ar fi șansele ca pensionarii să beneficieze de venituri mai mari în 2026, în contextul în care pensiile au rămas înghețate încă de anul trecut.

Întrebat dacă există perspective pentru o majorare a pensiilor în acest an, șeful statului a transmis că, pentru moment, autoritățile trebuie să respecte cadrul bugetar deja stabilit.

Există șanse pentru majorarea pensiilor în 2026? Ce a răspuns președintele Nicușor Dan

Potrivit președintelui, orice creștere a pensiilor depinde strict de evoluția economiei și de spațiul bugetar disponibil în perioada următoare.

“Pentru moment, lucrăm cu bugetul așa cum tocmai ce a fost votat și promulgat. În condițiile în care posibilitățile economice o vor permite, și pentru pensionari, și pentru alte categorii, și pentru alte cheltuieli necesare se pot face ajustări la rectificare.”, a spus .

Cresc pensiile în 2026? Când ar putea apărea eventualele creșteri

Declarațiile lui Nicușor Dan indică faptul că o eventuală majorare nu este nici exclusă, dar nu este nici garantată și ar putea fi analizată abia la o rectificare bugetară, în funcție de evoluțiile economice din lunile următoare.

Practic, ar putea lua în calcul ajustări doar dacă veniturile la buget vor permite susținerea unor cheltuieli suplimentare.

De ce sunt pensiile înghețate

În prezent, pensiile nu au mai fost majorate de anul trecut, în contextul presiunilor bugetare și al nevoii de a menține echilibrul finanțelor publice. Autoritățile încearcă să evite creșterea deficitului, ceea ce limitează spațiul pentru măsuri sociale de amploare.