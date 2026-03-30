Acasa » Politică » Nicușor Dan, despre majorarea pensiilor în anul 2026: Când ar putea primi pensionarii bani în plus (VIDEO)

Nicușor Dan, despre majorarea pensiilor în anul 2026: Când ar putea primi pensionarii bani în plus (VIDEO)

Ana Maria
30 mart. 2026, 20:44
Nicușor Dan, despre majorarea pensiilor în anul 2026: Când ar putea primi pensionarii bani în plus (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Există șanse pentru majorarea pensiilor în 2026? Ce a răspuns președintele Nicușor Dan
  2. Cresc pensiile în 2026? Când ar putea apărea eventualele creșteri
  3. De ce sunt pensiile înghețate

Cresc pensiile în 2026? Președintele Nicușor Dan a fost întrebat luni, într-o conferință de presă, care ar fi șansele ca pensionarii să beneficieze de venituri mai mari în 2026, în contextul în care pensiile au rămas înghețate încă de anul trecut.

Întrebat dacă există perspective pentru o majorare a pensiilor în acest an, șeful statului a transmis că, pentru moment, autoritățile trebuie să respecte cadrul bugetar deja stabilit.

Există șanse pentru majorarea pensiilor în 2026? Ce a răspuns președintele Nicușor Dan

Potrivit președintelui, orice creștere a pensiilor depinde strict de evoluția economiei și de spațiul bugetar disponibil în perioada următoare.

Pentru moment, lucrăm cu bugetul așa cum tocmai ce a fost votat și promulgat. În condițiile în care posibilitățile economice o vor permite, și pentru pensionari, și pentru alte categorii, și pentru alte cheltuieli necesare se pot face ajustări la rectificare.”, a spus Nicușor Dan.

Cresc pensiile în 2026? Când ar putea apărea eventualele creșteri

Declarațiile lui Nicușor Dan indică faptul că o eventuală majorare nu este nici exclusă, dar nu este nici garantată și ar putea fi analizată abia la o rectificare bugetară, în funcție de evoluțiile economice din lunile următoare.

Practic, Guvernul ar putea lua în calcul ajustări doar dacă veniturile la buget vor permite susținerea unor cheltuieli suplimentare.

De ce sunt pensiile înghețate

În prezent, pensiile nu au mai fost majorate de anul trecut, în contextul presiunilor bugetare și al nevoii de a menține echilibrul finanțelor publice. Autoritățile încearcă să evite creșterea deficitului, ceea ce limitează spațiul pentru măsuri sociale de amploare.

În ultimele luni, inflația a continuat să afecteze puterea de cumpărare în România, în special în rândul pensionarilor, categorie vulnerabilă la scumpiri. În același timp, cheltuielile publice au crescut semnificativ, iar orice decizie privind majorarea pensiilor trebuie corelată cu evoluția veniturilor la buget și cu stabilitatea economică generală. Așadar, deciziile finale vor depinde de evoluțiile economice din perioada următoare.

