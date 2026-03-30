Președintele Nicușor Dan a comentat, luni, într-o conferință de presă, situația tensionată generată după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis să dea în judecată Guvernul pentru plata unor drepturi salariale restante din sistemul judiciar.

Șeful statului a fost întrebat cum vede această situație, în condițiile în care sumele datorate ar depăși 10 miliarde de lei.

De ce a ajuns statul român să datoreze sume uriașe magistraților

Președintele a explicat că situația actuală este rezultatul unor decizii și interpretări juridice care nu au fost corectate la timp, acumulând efecte pe termen lung.

“Aici este un complex de fenomene, care tot timpul nu plătesc cei care le-au generat cu 10, 15 ani în urmă, ci plătesc cei care sunt în momentul acesta la decizie. Deci nu e normală toată această cavalcadă de procese. Ce înseamnă un proces? Înseamnă că un a interpretat o lege, și dacă un magistrat a interpretat-o într-un anume sens, care evident că nu a fost prevăzută de legiuitor înseamnă că ea ar fi trebuit să fie corectată la momentul potrivit. Nu s-a întâmplat asta 10 ani și acum noi plătim rezultatul celor 10 ani.”, a spus Nicușor Dan.

Este justificată datoria uriașă a statului către sistemul de justiție?

În opinia președintelui, existența acestor datorii nu este una normală, însă trebuie analizată în contextul limitărilor bugetare.

“Evident că nu e normal ca statul să datoreze banii unor categorii sociale sau unor companii, cum e vorba de urmările plafonărilor pe energie, numai că tot timpul e o balanță între ce trebuie să faci și câți bani ai în buget. Cam asta e.”, a mai adăugat președintele.

ÎCCJ a decis să dea în judecată Guvernul. Cum vede președintele această acțiune

Întrebat direct despre decizia instanței supreme de a acționa în justiție, Nicușor Dan a subliniat că instituția și-a exercitat un drept legal.

„Este o instituție care și-a exercitat un drept. Asta pot eu să constat în momentul ăsta”.