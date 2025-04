Crin Antonescu, explicații după ce i-a spus unei jurnaliste: „Sunteți atât de tânără, admirabil de tânără și de toate cele” / Apelul Elenei Lasconi

Crin Antonescu, candidatul PNL-PSD-UDMR la prezidențiale, a declarat, la dezbaterea organizată marți de , că admiră femeile mai mult decât îi admiră pe bărbați. Reacția vine după ce, la dezbaterea de luni a Digi24, i s-a adresat jurnalistei Anca Suciu astfel: „Sunteți atât de tânără, admirabil de tânără și de toate cele”. El a fost criticat pentru această afirmație.

Tot acum, Elena Lasconi a intervenit în discuție, îndemnând femeile să nu mai accepte tot felul de aluzii și denigrări mascate.

Lasconi, Șandru și Antonescu, despre femei și femeia în politică

Întrebare: Luni, la dezbaterea organizată de Digi24, când o jurnalistă v-a pus o întrebare, ați spus: „Sunteți atât de tânără, admirabil de tânără și de toate cele”. Ați vorbit cu fiica și soția dvs după emisiune? Doriți să clarificați?

Răspunsul lui Crin Antonescu: „Cu toată considerația pentru dreptul de a pune întrebări, permiteți-mi să am sentimentul că e o ușoară provocare. Am vorbit cu fiica mea despre emisiune, nimic despre acest citat. Am discutat cu Anca Suciu (jurnalista în cauză), cu care am o relație civilizată. Nu văd ce era de discutat despre un schimb de cuvinte. Ce doriți dvs să spuneți, vreau să spuneți”.

Întrebare: Dacă nu vi se pare o problemă, de ce considerați întrebarea un atac?

Antonescu: „Consider că nu am avut niciun fel de nuanță nepotrivită. Dna Lasconi, pe care o salut cu reverență, a avut (apoi) un pasaj strict electoral. Ce nu înțeleg e de ce luați o insinuare fără obiect”.

Lasconi a intervenit atunci: „Le rog pe toate femeile din sala asta să vă gândiți la următorul lucru: atât de des am auzit nuanțe din astea, am auzit că trebuie să mergem la cratiță, am fost fluierate în trafic sau că nu suntem potrivite pentru politică. Atât de des am auzit nuanțe din astea încât am început să credem asta, au devenit normalitate. Am vorbit cu dna Suciu și azi și mi-a mulțumit”.

Antonescu a repetat apoi că nu a făcut niciun fel de aluzie în dialogul cu jurnalista Anca Suciu. „Nu am avut niciun fel de lipsă de respect față de Anca Suciu. Mă știu toate femeile care au relaționat cu mine, admir femeia chiar mai mult decât bărbatul. Nu admir mahalaua indiferent de cine”, a mai afirmat acesta.

Lavinia Șandru a avut și ea o reacție: „Toată viața mi s-a spus ca femeie în politică că sunt exagerat de tânără. Și le-am zis că e singurul defect care trece”.