Crin Antonescu, reacție la scandalul din USR: „O trădare ca cea de azi, așa meschină, de urâtă, nu am văzut”

Candidaul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu, a reacționat cu privire la scandalul din USR.

Acesta a apreciat drept “o trădare meschină” decizia liderilor USR de a-i retrage susținerea Elenei Lasconi:

„Foarte sincer sunt mâhnit să avem un asemenea subiect de discuție. Sunt mâhnit pentru că s-a petrecut un fap trist, încă unul din faptele triste, mizerabile, care se petrec de atâtea decenii în viața politică românească. Eu azi am lansat un program.

S-au tot lansat programe, multe dintre ele bune, mai niciunul dus până la capăt. Și știți de ce? Din cauza trădărilor. Eu am văzut multe trădări, am și trăit câteva. Dar o trădare ca cea de azi, așa meschină, de urâtă, nu am văzut. Ce a pățit azi doamna Lasconi e una dintre cele mai negre pagini din istoria politicii. N-are a face cu șansele mele, sau ale lui Nicușor Dan sau ale Elenei Lasconi. E vorba de un om care și-a asumat, la cererea colegilor, o candidatură grea, un om cu nu foarte multă experiență politică, s-a luptat, a avut curaj și a obținut un scor excepțional. Faptul că vor să schimbe candidatul e treaba lor. Dar puteau spune de la început.

Nici 24 de ore nu au trecut de când îți săreau în cap dacă spuneai ceva de doamna Lasconi. Mâine o să o înjure. Cred că din nou păpușari trag sfori, a declarat Crin Antonescu, la .