Cseke Attila: Erau sub 700 de paturi ATI pentru bolnavii de COVID-19 când am venit la Ministerul Sănătății. Numărul infectărilor și al internărilor crește mai brusc decât în celelalte valuri (VIDEO)

Cseke Attila a declarat, miercuri seară, la „Actualitatea” cu Tudor Mușat, că la preluarea mandatului de ministru interimar al Sănătății în spitale erau sub 700 de paturi ATI destinate pacienților cu COVID-19, iar în acest moment sunt 1.050.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Cseke Attila, pe B1 TV, despre numărul de paturi ATI pentru bolnavii de COVID-19

Întrebat de unde facem rost de paturi ATI și cât de repede, ministrul interimar al Sănătății a precizat: „Dacă ar trebui să răspund foarte scurt și foarte simplu, nu e așa de simplu, aș putea să spun de unde am făcut rost și până acum că am avut totuși un nivel maxim al numărului de paturi ATI pe Covid de peste 1.600 de paturi. Eu folosesc acest număr doar ca să spun că, totuși, avem o memorie organizațională, adică am experimentat deja, din păcate, am văzut deja cum putem să ajungem la acest număr, ceea ce trebuie să ne ajute astăzi într-o situație care s-ar putea să fie mai grea, în sensul în care numărul infectărilor, după cum vedeți, și al internărilor crește mai brusc și mai vertiginos decât în celelalte valuri. Cel mai important lucru este ca această dinamică a creșterii numărului de paturi pentru pacienții Covid pe ATI să fie întotdeauna în fața creșterii dinamicii numărului de internări”.

„Până acum, acest lucru am putut să asigurăm, chiar dacă punctual au fost situații în București în care la un moment dat, pentru câteva ore, nu am avut paturi libere. Important este ca noi să creștem în continuare. Eu pot să vă spun că am preluat acest mandat interimar al Sănătății la sub 700 de paturi ATI pentru bolnavii Covid și acum suntem la 1.050, și creștem în fiecare zi pentru că este nevoie, nu pentru că ministrul interimar al Sănătății așa își dorește. Mi-aș dori să fim la 300, nu la 1.050”, a adăugat oficialul.

El a explicat că există un plan de reziliență pe paturile ATI destinate bolnavilor de COVID-19

„Avem un plan de reziliență pe paturile ATI Covid, care este asumat de toți managerii de spitale implicate, respectiv de Direcțiile de sănătate publică, și urmărim în fiecare zi. Am trimis peste 180 de inspectori sanitari de stat care sunt în fiecare zi în aceste spitale și urmăresc ca acest număr de paturi să crească. Practic, aici nu vorbesc numai de patul fizic existent, ca să zic așa, pe hârtie, ci trebuie să am echipamentele necesare și, evident, trebuie să am resursa umană necesară. Astăzi, cu resursa umană par a fi probleme mai mari sau provocări mai mari, în sensul în care trebuie să găsim soluții ca la aceste paturi ATI să alocăm și resursă umană”, a mai afirmat Cseke Attila.