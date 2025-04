CTP, despre conflictul din USR. Cum vede retragerea susținerii pentru candidatura Elenei Lasconi (VIDEO)

Cristian Tudor Popescu a comentat conflictul dintre USR și Elena Lasconi, provocat de decizia conducerii partidului de a nu o mai susține la alegerile prezidențiale.

Jurnalistul nu este de acord cu aducerea USR la guvernare și nici cu promovarea lui Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. În intervenția pe care a avut-o în emisiunea „Bună România”, CTP și-a prezentat propria variantă legat de acest subiect. El nu vede o guvernare a actualei coaliții, PSD – PNL – UDMR, din care să facă parte și USR, avându-l pe Ilie Bolojan premier.

Cristian Tudor Popescu merge pe varianta radicală, în eventualitatea unui guvern din care să facă parte USR, din care să facă parte partidele extremiste, AUR, SOS, POT. Aici, CTP îmbrățișează punctul de vedere al candidatului Crin Antonescu, pe care a declarat public că-l susține, și care nu-și dorește schimbarea lui Ciolacu și nici aducerea USR la guvernare. Antonescu, își dorește un guvern condus de Marcel Ciolacu, responsabil pentru dezastrul în care se află România.

Din punctul de vedere al CTP, aducerea USR la guvernare ar reprezenta un scenariu „grotesc și groaznic”, în același timp.

„Mă gândesc la ceva grotesc și groaznic în același timp și anume, dacă s-ar ajunge, mi se pare imposibil, ca domnul Bolojan să fie numit prim-ministru, că asta dorește și Nicușor Dan și . Cum o vor face nu ne spune nici unul dintre ei. E și greu pentru că este imposibil. Dacă ar fi să ne gândim cu se face, ar trebui să se schimbe majoritatea parlamentară. Ar însemna alte partide decât astea care sunt în majoritate, AUR, SOS, POT și USR, care să intre în discuție să schimbe majoritatea parlamentară.

Despre prezența AUR, SOS, POT în majoritate parlamentară și în guvernul României pe cale de consecință nu am a vă spune nimic. Discuția cu Bolojan prim-ministru ar însemna USR la guvernare. De aceea depășim ridicolul și intrăm în grotescul groaznic. Acest partid care și-a dat puci singur acum, să intre în guvernarea României”, a spus .

Ce spune CTP despre înlăturarea Elenei Lasconi

Cristian Tudor Popescu spune că puciul din USR a avut drept scop înlăturarea Elenei Lasconi, iar justificările legate de procentele reduse din sondaje au fost doar un pretext. El consideră că liderii partidului ar fi trebuit să meargă în continuare cu candidatura acesteia, iar după alegeri, dacă ar fi pierdut, ar fi trebuit să o schimbe.

Ei au preferat, însă, spune CTP, să-și exprime susținerea pentru Nicușor Dan din dorința de a obține avantaje în cazul în care acesta va ajunge președinte.

„Aș vrea să fac un raționament, dacă constatau domnii aceștia de la USR că doamna Lasconi are perspective să piardă alegerile, că au văzut sondaje în care este foarte jos și nu poate să mai ajungă în turul doi aveau următoarea soluție – lăsând la o parte faptul că atunci când candidatul tău cu care ai mers în noiembrie și ți-a luat 1,7 milioane de voturi și cu care ai mers luni de zile, seară de seară, prezentându-l ca singurul candidat al partidului și intri și două săptămâni în campania electorală cu el, dacă constați că acest candidat este jos în sondaje, eu cred că prima reacție ar fi, ce să facem ca să ne ridicăm candidatul.

Ce măsuri să luăm, de interacțiune cu publicul, ce să facem să o ridicăm. Nu să vii cu măsura ne uităm după ce alt candidat putem să luăm, să-l luăm pe ăla că e mai gras. Dacă nu-i mai plăcea Elena Lasconi, USR trebuia să o lase să candideze, să piardă, așa cum preconizau, după care, foarte rapid, o schimbau din funcție. O dădeau jos de la președinția partidului.

Această doamnă a ajuns peste noapte, câștigând un concurs de împrejurări președinte al USR. Ea a trecut din poziția de dată afară de pe lista pentru europarlamentare, în 24 de ore, în poziția de președinte al partidului. A fost o soluție, un paravan pentru domnii de la USR, în cap cu domnul Drulă, artizanul plasării sub 10%, prin înțeleapta sforțare a creierilor domnului Drulă care s-a plasat pe toate panourile în campania pentru locale…habar nu aveam cine sunt candidații la locale ai USR, dar îl vedeam pe domnul Drulă, pe toate panourile, cu mâna întinsă în sus și înainte, cum ne spunea să fie votați ăștia. Dar apărea Drulă, nu candidații. Și a reușit sub 10%

În disperare de cauză au pus-o pe doamna Lasconi, care nu avea nici o aderență la domnii aceștia, baronii partidului. Și acum, domnii ce voiau, s-o dea jos din funcție: «Gata ajunge, am folosit-o destul, e timpul să ne debarasăm de ea». Și-au obținut mandatele … că altfel era vai de steaua lor în parlament. Și le-a dat posibilitatea să obțină acele mandate. Puteau să facă asta. Dar în plus, îl susțin pe Nicușor Dan ca să iasă cu ceva…. Dacă iese Nicușor Dan avem niște posturi de consilieri la Cotroceni… Și de asemenea, dacă domnul Nicușor Dan reușește să ne mai bage la guvernare… să ne alegem cu ceva. Eu nu văd altă justificare a domnilor de la USR”, a concluzionat CTP.