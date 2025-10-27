B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » CTP, despre sfințirea Catedralei Naționale: „Aur, aur, aur peste tot!”. Cine este, în viziunea sa, politicianul care „a avut cel mai mult de câștigat” (VIDEO)

CTP, despre sfințirea Catedralei Naționale: „Aur, aur, aur peste tot!”. Cine este, în viziunea sa, politicianul care „a avut cel mai mult de câștigat” (VIDEO)

Mirela Ionela Achim
27 oct. 2025, 21:40
CTP, despre sfințirea Catedralei Naționale: „Aur, aur, aur peste tot!”. Cine este, în viziunea sa, politicianul care „a avut cel mai mult de câștigat” (VIDEO)
Catedrala Națională. Sursa foto: Inquam Photos / Codrin Unici
Cuprins
  1. Ce a spus Cristian Tudor Popescu despre sfințirea Catedralei Naționale
  2. Ce a spus CTP despre prezența lui Nicușor Dan la sfințirea Catedralei Naționale

Cristian Tudor Popescu a explicat luni, pentru B1 TV, de ce președintele Nicușor Dan nu are dreptate când afirmă că sfințirea Catedralei Naționale „dă speranța de reconciliere și dialog în societate”. Totodată, gazetarul a explicat de ce, dintre toți politicienii care au venit la slujbă, și au fost mulți, „Nicușor Dan a avut cel mai mult de câștigat”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce a spus Cristian Tudor Popescu despre sfințirea Catedralei Naționale

Întrebat dacă președintele are dreptate în afirmația sa, Cristian Tudor Popescu a răspuns: „Nu, bineînțeles. Nu duce la nicio reconciliere și la niciun dialog”.

„Cei care au venit acolo, zeci de mii de oameni, au venit nu pentru a avea dialog, schimb de opinii, viziuni critice etc. Au venit ca să intre în contact cu Dumnezeu în acea clădire, care, așa cum arată, cu siguranță că e în directă legătură cu Dumnezeu pentru cei mai mulți.

Oamenii, mulți, cei mai mulți din societatea românească – Biserica e pe primul loc în încrederea poporului – cred mult mai mult în astfel de soluții divine decât în orice le-ar putea da Guvernul, Parlamentul sau politicienii, în general.

Ei cred că dacă s-au dus acolo, au ascultat acolo slujba, l-au văzut pe Bartolomeu în hainele acelea… Aur, aur, aur peste tot! Dacă au fost la acest moment fastuos, atunci o să le meargă bine, o să aibă noroc, o să aibă niște bani de undeva. Asta cred oamenii, nu cred într-un discurs rațional, în care li se e explică ”de câți bani, atâta pește” și prin ce trebuie să treacă în continuare”, a explicat gazetarul.

CTP a afirmat apoi că dacă patriarhul Daniel ar fi numit acum de către Nicușor Dan în funcția de premier, „ar fi întâmpinată o astfel de decizie cu căciuli aruncate în sus de foarte mulți”.

Ce a spus CTP despre prezența lui Nicușor Dan la sfințirea Catedralei Naționale

Gazetarul a mai remarcat faptul că, de când a fost ales președinte, Nicușor Dan „se deplasează din ce în ce mai mult spre partea aceasta ortodoxistă, spre legătura cu Biserica, spre apelul la tradițiile religioase, lucru pe care nu l-a făcut niciun președinte dintre cei pe care i-a avut până acum România”.

Acesta i-a enumerat apoi pe toți foștii președinți și, când a ajuns la Klaus Iohannis, a spus despre acesta că „n-a avut treabă cu nimic, n-a avut treabă nici cu Dumnezeu, nici cu oamenii, a avut treabă doar cu el însuși”. De altfel „absența lui (Iohannis) de la această manifestare ar trebui să însemne ștergerea lui din istoria României. Cei 10 ani cu Iohannis să fie pur și simplu șterși”.

Gazetarul a explicat apoi de ce consideră că, deși „au venit mulți politicieni acolo”, „dl Nicușor Dan a avut cel mai mult de câștigat”.

Cristian Tudor Popescu a afirmat că Nicușor Dan, alături de familia sa, inclusiv cei doi copii ai lui „simpatici”, a reușit să creeze „o imagine tradițională, o imagine… Conservator nu e un termen potrivit, că oamenii nu înțeleg ce e aia conservator. Om cu frica lui Dumnezeu și cu respectul pentru tradiții și familie. În felul ăsta, dl Nicușor Dan ia voturi de la AUR și de la Călin Georgescu, ceea ce e un obiectiv pentru un om politic cât se poate de luat în considerare. Un vot e un vot indiferent de unde vine, în judecata politică”.

Tags:
Citește și...
Primarii scapă de restricții: Guvernul a adoptat modificările la OUG care i-a supărat pe edili. Ce cheltuieli sunt permise acum
Politică
Primarii scapă de restricții: Guvernul a adoptat modificările la OUG care i-a supărat pe edili. Ce cheltuieli sunt permise acum
Un economist a dezvăluit motivele pentru care Carrefour vrea să plece din România: „Suveraniștii aplaudă frenetic!”
Politică
Un economist a dezvăluit motivele pentru care Carrefour vrea să plece din România: „Suveraniștii aplaudă frenetic!”
Călin Georgescu, pe lista AUR pentru Primăria Capitalei? Ce a anunțat liderul senatorilor partidului
Politică
Călin Georgescu, pe lista AUR pentru Primăria Capitalei? Ce a anunțat liderul senatorilor partidului
Oana Țoiu, ținta unei fotografii trucate. Ce fotografie generată cu AI a fost distribuită masiv de conturi pro-ruse, pe rețelele sociale (FO
Politică
Oana Țoiu, ținta unei fotografii trucate. Ce fotografie generată cu AI a fost distribuită masiv de conturi pro-ruse, pe rețelele sociale (FO
AUR are planuri mari. Simion merge cu Călin Georgescu la Nicușor Dan (VIDEO)
Politică
AUR are planuri mari. Simion merge cu Călin Georgescu la Nicușor Dan (VIDEO)
Nicușor Dan trimite la CCR o lege uitată 5 ani la Cotroceni. De ce a fost blocată în mandatul lui Iohannis
Politică
Nicușor Dan trimite la CCR o lege uitată 5 ani la Cotroceni. De ce a fost blocată în mandatul lui Iohannis
Scandal între suveraniști și globaliști pe Catedrala Neamului. Război Lazarus-Caramitru (VIDEO)
Politică
Scandal între suveraniști și globaliști pe Catedrala Neamului. Război Lazarus-Caramitru (VIDEO)
PSD insistă pe majorarea salariului minim. România riscă sancțiuni din partea Comisiei Europene
Politică
PSD insistă pe majorarea salariului minim. România riscă sancțiuni din partea Comisiei Europene
Final de epocă la conducerea PSD București. Gabriela Firea a fost trecută pe linie moartă
Politică
Final de epocă la conducerea PSD București. Gabriela Firea a fost trecută pe linie moartă
Grindeanu, noi atacuri la Bolojan: Au fost lucruri făcute prost. Amenințări în Coaliție (VIDEO)
Politică
Grindeanu, noi atacuri la Bolojan: Au fost lucruri făcute prost. Amenințări în Coaliție (VIDEO)
Ultima oră
22:43 - Era Reel-urilor pierdute în feed-ul nesfârșit a apus. Cum te ajută noul istoric vizionare Reels să regăsești conținutul viral
22:25 - Mihaela Bilic dezvăluie care e desertul de toamnă care nu îngrașă. „Este ideal pentru cei cu diabet sau la cură de slăbire”
22:12 - Primarii scapă de restricții: Guvernul a adoptat modificările la OUG care i-a supărat pe edili. Ce cheltuieli sunt permise acum
22:00 - Stop imediat! Nu ignora acest martor de bord: Decizia greșită te poate lăsa fără motor
21:59 - Mirabela Grădinaru a intrat în atenția stiliștilor după apariția la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „S-a crezut la funeraliile Reginei Elisabeta”
21:53 - România rămâne printre țările cu cea mai mare percepție a sărăciei. Ce explică acest decalaj față de alte state UE. Analiză Eurostat
21:30 - Un economist a dezvăluit motivele pentru care Carrefour vrea să plece din România: „Suveraniștii aplaudă frenetic!”
21:16 - Cum justifică Patriarhia Română montarea mai multor POS-uri în Catedrala Mântuirii Neamului
20:59 - Călin Georgescu, pe lista AUR pentru Primăria Capitalei? Ce a anunțat liderul senatorilor partidului
20:59 - Cum păstrează legătura Cristina Cioran cu tatăl copiilor ei. Alex Dobrescu e în închisoare de mai multe luni. Mesajul actriței pentru „cârcotași”