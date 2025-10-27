Cristian Tudor Popescu a explicat luni, pentru B1 TV, de ce președintele Nicușor Dan nu are dreptate când afirmă că Catedralei Naționale „dă speranța de reconciliere și dialog în societate”. Totodată, gazetarul a explicat de ce, dintre toți politicienii care au venit la slujbă, și au fost mulți, „Nicușor Dan a avut cel mai mult de câștigat”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce a spus Cristian Tudor Popescu despre sfințirea Catedralei Naționale

Întrebat dacă președintele are dreptate în afirmația sa, Cristian Tudor Popescu a răspuns: „Nu, bineînțeles. Nu duce la nicio reconciliere și la niciun dialog”.

„Cei care au venit acolo, zeci de mii de oameni, au venit nu pentru a avea dialog, schimb de opinii, viziuni critice etc. Au venit ca să intre în contact cu Dumnezeu în acea clădire, care, așa cum arată, cu siguranță că e în directă legătură cu Dumnezeu pentru cei mai mulți.

Oamenii, mulți, cei mai mulți din societatea românească – Biserica e pe primul loc în încrederea poporului – cred mult mai mult în astfel de soluții divine decât în orice le-ar putea da Guvernul, Parlamentul sau politicienii, în general.

Ei cred că dacă s-au dus acolo, au ascultat acolo slujba, l-au văzut pe Bartolomeu în hainele acelea… Aur, aur, aur peste tot! Dacă au fost la acest moment fastuos, atunci o să le meargă bine, o să aibă noroc, o să aibă niște bani de undeva. Asta cred oamenii, nu cred într-un discurs rațional, în care li se e explică ”de câți bani, atâta pește” și prin ce trebuie să treacă în continuare”, a explicat gazetarul.

CTP a afirmat apoi că dacă patriarhul Daniel ar fi numit acum de către Nicușor Dan în funcția de premier, „ar fi întâmpinată o astfel de decizie cu căciuli aruncate în sus de foarte mulți”.

Ce a spus CTP despre prezența lui Nicușor Dan la sfințirea Catedralei Naționale

Gazetarul a mai remarcat faptul că, de când a fost ales președinte, Nicușor Dan „se deplasează din ce în ce mai mult spre partea aceasta ortodoxistă, spre legătura cu Biserica, spre apelul la tradițiile religioase, lucru pe care nu l-a făcut niciun președinte dintre cei pe care i-a avut până acum România”.

Acesta i-a enumerat apoi pe toți foștii președinți și, când a ajuns la Klaus Iohannis, a spus despre acesta că „n-a avut treabă cu nimic, n-a avut treabă nici cu Dumnezeu, nici cu oamenii, a avut treabă doar cu el însuși”. De altfel „absența lui (Iohannis) de la această manifestare ar trebui să însemne ștergerea lui din istoria României. Cei 10 ani cu Iohannis să fie pur și simplu șterși”.

Gazetarul a explicat apoi de ce consideră că, deși „au venit mulți politicieni acolo”, „dl Nicușor Dan a avut cel mai mult de câștigat”.

Cristian Tudor Popescu a afirmat că Nicușor Dan, , inclusiv cei doi , a reușit să creeze „o imagine tradițională, o imagine… Conservator nu e un termen potrivit, că oamenii nu înțeleg ce e aia conservator. Om cu frica lui Dumnezeu și cu respectul pentru tradiții și familie. În felul ăsta, dl Nicușor Dan ia voturi de la AUR și de la Călin Georgescu, ceea ce e un obiectiv pentru un om politic cât se poate de luat în considerare. Un vot e un vot indiferent de unde vine, în judecata politică”.