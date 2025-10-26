Băiețelul președintelui Nicușor Dan a atras atenția la slujba de sfințire a Catedralei Naționale. Șeful statului s-a numărat, evident, printre invitați și . Micuțul Antim a furat niște inimi atât la fața locului, cât și în online.

Ce a făcut fiul lui Nicușor Dan la Catedrala Națională

Familia președintelui s-a oprit pentru a saluta credincioșii. La coborârea din mașină, Antim a luat-o la fugă prin curtea catedralei, iar mama sa a fugit după el, să îl prindă:

Mai apoi, odată intrați în biserică, Antim a fost văzut în timp ce se chinuia să facă poze preoților cu un mic aparat de fotografiat. Lângă el, Nicușor Dan privea ușor amuzat. Antim s-a lăudat apoi celor din jur cu mica lui capodoperă. A făcut câțiva pași, apoi a fost adus înapoi la locul său de surioara sa mai mare, Aheea:

Ce a spus patriarhul Daniel despre sfințirea Catedralei Naționale

Evenimentul în sine a fost unul grandios, asemenea catedralei. Potrivit , pe lângă cei 3.000 de invitați, circa 25.000 de credincioși au asistat în exterior la slujba de sfințire.

„Ne rugăm Domnului Iisus Hristos să ne ajute să folosim această împlinire ca pe un moment luminos de binecuvântare și bucurie, de întărire a credinței și a iubirii frățești, știind că sărbătorirea unui eveniment în Biserică poate fi și un moment de reînnoire a misiunii, o reîmprospătare spirituală pentru un nou început, pe Slava lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor. Amin!”, patriarhul Daniel.

Pictura în mozaic de tradiție bizantină a Catedralei Naționale a fost sfințită de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române. Aceștia au fost însoțiți de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi.