, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, este sfințită, astăzi, 26 octombrie, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel.

Nicușor Dan, alături de familie

României, Nicușor Dan, a fost ultimul care a ajuns la ceremonie, însoțit de soția sa și de cei doi copii, conform Click.

Spre deosebire de ceilalți invitați, familia președintelui s-a oprit pentru a saluta credincioșii. La coborârea din mașină, băiețelul cel mic a luat-o la fugă prin curtea Catedralei. Între timp, mama sa a plecat imediat după el, să îl prindă.

140 de ani de la recunoașterea Bisericii Ortodoxe Române ca Biserică Autocefală

Evenimentul marchează Centenarul Patriarhiei Române. În 2025, se împlinesc 140 de ani de la recunoașterea Bisericii Ortodoxe Române ca Biserică Autocefală și 100 de ani de la ridicarea acesteia la rang de Patriarhie, conform Agerpres.

Catedrala are un clopot de 25 de tone, spații multifuncționale și muzeu, 8 turle (cea principală are 120 de metri), 27 de uși de bronz de câte 800 kg fiecare, o cruce de 7 tone și candele de argint de 9 kg. Întregul proiect a costat aproximativ 200 de milioane de euro.

Ce urmează după slujba de sfințire

Slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale a început la ora 10:30 și va dura până la ora 12:30. La această slujbă va participa și un sobor extins de ierarhi, 65 la număr, 70 de preoți și 12 diaconi. La încheierea slujbei se va citi Actul de sfințire.

După încheierea acesteia, accesul credincioșilor pentru închinarea în Sfântul Altar se va face în mod organizat, începând mai întâi cu invitații oficiali din interiorul Catedralei și continuând cu grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în spațiul piațetei (esplanadei) Catedralei.

Credincioșii care se vor afla în exteriorul gardului Catedralei Naționale vor avea acces la rândul de închinare la Sfântul Altar în cursul zilei de duminică numai după ora 20:00, când se estimează că invitații oficiali și grupurile organizate din eparhii vor încheia trecerea prin Sfântul Altar.