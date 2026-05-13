Comisia Europeană a prezentat un nou pachet de măsuri care vizează simplificarea călătoriilor în Europa, în special pentru transportul feroviar internațional. Noile reguli impuse de UE ar urma să permită rezervarea mai ușoară a curselor operate de mai mulți transportatori și să ofere protecție extinsă pasagerilor în cazul întârzierilor sau conexiunilor pierdute, informează Executivul European printr-un comunicat citat de .

Un singur bilet pentru călătoriile cu mai mulți operatori feroviari

Potrivit propunerii prezentate de Comisia Europeană, ar putea cumpăra un singur bilet pentru călătorii care implică mai multe companii feroviare, inclusiv pe rute internaționale.

Instituția europeană susține că actualele sisteme de rezervare sunt fragmentate, iar multe călătorii transfrontaliere sunt dificil de organizat din cauza lipsei unei platforme integrate.

Noua inițiativă ar permite utilizatorilor să compare și să cumpere bilete într-o singură tranzacție, indiferent dacă rezervarea este făcută prin platforme independente sau direct prin operatorii feroviari.

Comisia Europeană: pasagerii ar urma să primească protecție extinsă în caz de întârzieri

Un alt element important al proiectului vizează drepturile călătorilor care folosesc trenuri operate de companii diferite.

Conform noilor reguli propuse, pasagerii care au un bilet unic pentru întreaga călătorie ar putea beneficia de asistență, rerutare, rambursare sau compensații dacă pierd conexiuni din cauza întârzierilor.

Comisia Europeană spune că măsura ar elimina situațiile în care rămân fără protecție deoarece folosesc bilete separate pentru segmente diferite ale traseului.

Platformele de rezervări, obligate să afișeze ofertele în mod transparent

Executivul european vrea și reguli mai stricte pentru platformele de ticketing și operatorii de transport.

Acestea ar urma să fie obligate să afișeze ofertele într-un mod neutru și transparent, inclusiv prin evidențierea emisiilor de gaze cu efect de seră, acolo unde este posibil.

Propunerile fac parte din strategia Uniunii Europene de încurajare a transportului feroviar și a mobilității sustenabile, într-un context în care Bruxelles-ul încearcă să stimuleze utilizarea trenurilor pe distanțe lungi și pe rutele internaționale.