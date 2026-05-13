Camera Deputaților majorează amenzile pentru petreceri cu muzică lângă locuințe. Scandalul costă scump

Adrian A
13 mai 2026, 14:51
Camera Deputaților a adoptat miercuri un proiect care dublează sancțiunile pentru organizarea de petreceri private cu muzică la volum care tulbură liniștea locuitorilor, stabilind amenzi între 500 și 6.000 de lei pentru evenimente în corturi sau spații neacoperite situate în apropierea locuințelor. 

Ce prevede proiectul?

Proiectul de lege introduce în textul normativ o definire clară a conduitei care constituie contravenţie: organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social.

Cresc amenzile pentru petreceri zgomotoase

Potrivit noilor prevederi, amenzile pentru organizarea de astfel de evenimente au fost dublate și vor fi cuprinse între 500 şi 6.000 de lei. Această creștere reprezintă o majorare a nivelului sancțiunilor aplicabile pentru fapte considerate a tulbura liniștea publică în proximitatea locuințelor.

Proiectul stabilește astfel un interval de sancțiuni aplicabil contravențiilor menționate anterior, indicând o schimbare a cadrului sancționator în raport cu nivelul actual al amenzilor prevăzute pentru încălcarea normelor de conviețuire socială.

După adoptarea decizională de către Camera Deputaților, proiectul merge la promulgare.

Cine a inițiat și care a fost parcursul legislativ?

Pe 5 februarie 2024, Senatul a adoptat inițiativa legislativă a deputatului neafiliat Cosmin-Marian Poteraş. Inițiativa a urmat drumul dezbaterilor în Parlament, iar în urma votului de miercuri din Camera Deputaților propunerea a primit caracter decizional.

