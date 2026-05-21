Suveraniștii au mers cu o propunere de Guvern la Cotroceni, Președintele Nicușor Dan a continuat, azi, seria consultărilor politice în încercarea de a identifica o formulă viabilă pentru formarea unui nou Executiv, după căderea Guvernului Bolojan. Unul dintre suveraniști i-a transmis azi președintelui că „România are nevoie de un premier medic care să vindece economia și problemele românilor”, nu „de prim-miniștri chirurgi”.

Joi, șeful statului a avut discuții la Palatul Cotroceni cu parlamentari din grupurile „Uniți pentru România”, „PACE – Întâi România”, dar și cu aleși neafiliați, într-un nou efort de a debloca scena politică.

Administrația Prezidențială a transmis că principalele teme abordate în cadrul întâlnirilor au vizat actuala criză politică și pașii necesari pentru restabilirea stabilității guvernamentale.

„Președintele Nicușor Dan a apreciat deschiderea spre dialog a parlamentarilor și a subliniat necesitatea unei bune colaborări interinstituționale, mai ales într-un context complicat pentru țară”, se arată în comunicatul transmis de .

De ce a continuat Nicușor Dan consultările politice

Discuțiile de joi vin după oficiale desfășurate la începutul săptămânii cu partidele parlamentare, întâlniri care nu au dus la conturarea unei majorități clare pentru susținerea viitorului Cabinet.

Potrivit Administrației Prezidențiale, pe agenda dialogului s-au aflat și subiecte economice sensibile, în contextul presiunilor tot mai mari asupra economiei. Au fost analizate măsuri pentru gestionarea dificultăților economice, dar și activitatea legislativă recentă din Parlament.

În același timp, parlamentarii prezenți la Cotroceni au adus în discuție și inițiativele legislative pe care le promovează.

Suveraniștii au mers cu o propunere de Guvern la Cotroceni. Ce formulă propun aceștia

În contextul negocierilor pentru desemnarea unui nou premier, grupurile parlamentare mai mici încearcă să își consolideze poziția și să joace un rol în formarea viitorului Executiv.

După consultările de la Cotroceni, reprezentanții PACE – Întâi România au avansat propriile scenarii de guvernare.

„Susținem un Guvern format din PACE, AUR, PSD sau un Guvern format în jurul PACE și AUR”, a declarat Adrian Peiu, după discuțiile de la Cotroceni, potrivit .

La rândul său, liderul PACE, Ninel Peia, a venit cu o declarație simbolică despre profilul viitorului premier.

„România are nevoie de un premier medic care să vindece economia și problemele românilor”, nu „de prim-miniștri chirurgi”.

Ce cer parlamentarii din grupurile mici

Reprezentanții grupului „Uniți pentru România” au transmis că sprijinul lor pentru o eventuală formulă de guvernare depinde de includerea unor măsuri economice concrete. Printre preocupările exprimate în timpul consultărilor s-au numărat inflația, creșterea costurilor de finanțare, deprecierea leului și nevoia unor măsuri rapide pentru protejarea populației și a mediului de afaceri.

Mesajul transmis de aceștia este că viitorul program de guvernare trebuie să includă soluții clare, nu doar negocieri politice.

Suveraniștii au mers cu o propunere de Guvern la Cotroceni. Cât de aproape este desemnarea unui nou premier

Consultările extinse de la Cotroceni arată că președintele încearcă să exploreze toate variantele disponibile pentru formarea unei majorități funcționale, inclusiv prin dialog cu grupurile parlamentare mai mici și cu aleșii independenți.

Deocamdată, negocierile rămân deschise, iar surse politice susțin că niciuna dintre formulele analizate până acum nu a reușit să adune susținerea necesară pentru a garanta stabilitatea unui viitor Guvern.