Parlamentul israelian (Knesset) a votat pentru dizolvarea sa, ceea ce deschide calea . Premierul Benjamin Netanyahu riscă să piardă puterea, confom sondajelor de opinie.

Parlamentul israelian a votat pentru dizolvare

Plenul a adoptat o lege prin care își încetează propriul mandat. Această decizie ar putea devansa cu câteva săptămâni următoarele alegeri naționale. Conform sondajelor de opinie, și-ar putea pierde mandatul de premier. El se află la cel mai de dreapta guvern din istoria statului Israel.

Parlamentul israelian nu a stabilit, încă, data alegerilor. Conform Constituției, alegerile legislative în Israel au loc la fiecare patru ani. În practică, însă, se întâmplă destul de frecvent ca israelienii să fie convocați la alegeri anticipate. Ultimul scrutin a avut loc în noiembrie 2022, iar termenul-limită pentru următorul vot este 27 octombrie.

După ce parlamentul a decis să se dizolve, membrii săi trebuie să ajungă la o înțelegere cu privire la data viitoarelor alegeri. Comentatorii politici israelieni estimează că, cel mai probabil, acestea vor fi organizate în prima jumătate a lunii septembrie. Ei nu exclud ca termenul să fie și mai aproape de cel al votului la termen, în octombrie.

Cum s-a ajuns în această situație în Parlamentul israelian?

Votul din Parlamentul israelian, pentru dizolvare a venit la inițiativa unei facțiuni evreiești ultra-ortodoxă, în mod tradițional aliat politic apropiat al lui Netanyahu. Reprezentanții acestei formațiuni s-au dezis de premier, ca partener politic și au propus un scrutin anticipat. Ei și-au motivat decizia spunând că acesta nu a adoptat o lege care să scutească comunitatea lor de serviciul militar obligatoriu.

În paralel, partidele de opoziție s-au alăturat demersului, dat fiind că intenționau de multă vreme să răstoarne guvernul. O astfel de tentativă a avut loc în iunie anul trecut, fără succes. Dizolvarea Knessetului ar putea influența pozitiv campania electorală a opoziției și ar limita capacitatea coaliției de a promova legi controversate până la scrutin.

privind dizolvarea merge în comisie, unde se va conveni data alegerilor, va reveni în plen pentru aprobarea finală, a treia dintre cele trei lecturi necesitând o majoritate de 61 de membri din totalul de 120 ai Knesset-ului. Procesul poate fi rapid sau se poate întinde pe mai multe săptămâni.

Netanyahu riscă să-și piardă mandatul

Benjamin Netanyahu se confruntă cu un nivel de contestare foarte ridicat. El a pierdut mult din popularitatea care l-a propulsat în fruntea guvernului și riscă să piardă puterea. Principalul său rival este Naftali Bennett, fost colaborator care l-a înlăturat de la putere după alegerile din 2021.

Bennett, de orientare de dreapta, s-a aliat cu liderul opoziției de centru-stânga, Yair Lapid, pentru a forma un partid nou, numit „Împreună”. Noua formațiune se află la egalitate, în preferințele electoratului, cu partidul lui Netanyahu, Likud.

Un alt pretendent care câștigă teren în sondaje este fostul șef al armatei și ministru centrist, Gadi Eizenkot. Toate aceste platforme politice încearcă să mobilizeze alegătorii indeciși, dezamăgiți de Netanyahu.

Sondajele arată constant că alianțacondusă de Benjamin Netanyahu este departe de a mai obține o majoritate parlamentară. Există posibilitatea ca partidele de opoziție să nu reușească să formeze o coaliție. Acest lucru i-ar da actualului premier posibilitatea să rămână în fruntea unui guvern interminar, până la ieșirea din criză.

O astfel de situație s-a mai întâmplat înainte de alegerile din 2022, când Israelul a fost prins într-o serie de cinci scrutine neconcludente, în mai puțin de patru ani.