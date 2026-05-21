B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Criză politică în Israel. Parlamentul a fost dizolvat și urmează alegeri anticipate. Netanyahu și poate pierde mandatul

Criză politică în Israel. Parlamentul a fost dizolvat și urmează alegeri anticipate. Netanyahu și poate pierde mandatul

Adrian Teampău
21 mai 2026, 14:35
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Criză politică în Israel. Parlamentul a fost dizolvat și urmează alegeri anticipate. Netanyahu și poate pierde mandatul
Foto: Hepta.ro / DPA Images / Ilia Yefimovich
Cuprins
  1. Parlamentul israelian a votat pentru dizolvare
  2. Cum s-a ajuns în această situație în Parlamentul israelian?
  3. Netanyahu riscă să-și piardă mandatul

Parlamentul israelian (Knesset) a votat pentru dizolvarea sa, ceea ce deschide calea alegerilor anticipate. Premierul Benjamin Netanyahu riscă să piardă puterea, confom sondajelor de opinie. 

Parlamentul israelian a votat pentru dizolvare

Plenul Knesset-ului a adoptat o lege prin care își încetează propriul mandat. Această decizie ar putea devansa cu câteva săptămâni următoarele alegeri naționale. Conform sondajelor de opinie, Benjamin Netanyahu și-ar putea pierde mandatul de premier. El se află la cel mai de dreapta guvern din istoria statului Israel.

Parlamentul israelian nu a stabilit, încă, data alegerilor. Conform Constituției, alegerile legislative în Israel au loc la fiecare patru ani. În practică, însă, se întâmplă destul de frecvent ca israelienii să fie convocați la alegeri anticipate. Ultimul scrutin a avut loc în noiembrie 2022, iar termenul-limită pentru următorul vot este 27 octombrie.

După ce parlamentul a decis să se dizolve, membrii săi trebuie să ajungă la o înțelegere cu privire la data viitoarelor alegeri. Comentatorii politici israelieni estimează că, cel mai probabil, acestea vor fi organizate în prima jumătate a lunii septembrie. Ei nu exclud ca termenul să fie și mai aproape de cel al votului la termen, în octombrie.

Cum s-a ajuns în această situație în Parlamentul israelian?

Votul din Parlamentul israelian, pentru dizolvare a venit la inițiativa unei facțiuni evreiești ultra-ortodoxă, în mod tradițional aliat politic apropiat al lui Netanyahu. Reprezentanții acestei formațiuni s-au dezis de premier, ca partener politic și au propus un scrutin anticipat. Ei și-au motivat decizia spunând că acesta nu a adoptat o lege care să scutească comunitatea lor de serviciul militar obligatoriu.

În paralel, partidele de opoziție s-au alăturat demersului, dat fiind că intenționau de multă vreme să răstoarne guvernul. O astfel de tentativă a avut loc în iunie anul trecut, fără succes. Dizolvarea Knessetului ar putea influența pozitiv campania electorală a opoziției și ar limita capacitatea coaliției de a promova legi controversate până la scrutin.

Proiectul de lege privind dizolvarea merge în comisie, unde se va conveni data alegerilor, va reveni în plen pentru aprobarea finală, a treia dintre cele trei lecturi necesitând o majoritate de 61 de membri din totalul de 120 ai Knesset-ului. Procesul poate fi rapid sau se poate întinde pe mai multe săptămâni.

Netanyahu riscă să-și piardă mandatul

Benjamin Netanyahu se confruntă cu un nivel de contestare foarte ridicat. El a pierdut mult din popularitatea care l-a propulsat în fruntea guvernului și riscă să piardă puterea. Principalul său rival este Naftali Bennett, fost colaborator care l-a înlăturat de la putere după alegerile din 2021.

Bennett, de orientare de dreapta, s-a aliat cu liderul opoziției de centru-stânga, Yair Lapid, pentru a forma un partid nou, numit „Împreună”. Noua formațiune se află la egalitate, în preferințele electoratului, cu partidul lui Netanyahu, Likud.

Un alt pretendent care câștigă teren în sondaje este fostul șef al armatei și ministru centrist, Gadi Eizenkot. Toate aceste platforme politice încearcă să mobilizeze alegătorii indeciși, dezamăgiți de Netanyahu.

Sondajele arată constant că alianțacondusă de Benjamin Netanyahu este departe de a mai obține o majoritate parlamentară. Există posibilitatea ca partidele de opoziție să nu reușească să formeze o coaliție. Acest lucru i-ar da actualului premier posibilitatea să rămână în fruntea unui guvern interminar, până la ieșirea din criză.

O astfel de situație s-a mai întâmplat înainte de alegerile din 2022, când Israelul a fost prins într-o serie de cinci scrutine neconcludente, în mai puțin de patru ani.

Tags:
Citește și...
Ucraina lovește o școală de piloți de drone a Rusiei. Kievul spune că baza pregătea militari și producea muniție
Externe
Ucraina lovește o școală de piloți de drone a Rusiei. Kievul spune că baza pregătea militari și producea muniție
Brad Pitt își reconstruiește imaginea, dar trecutul îl ajunge din urmă. Gestul Zaharei reaprinde ruptura din familia Jolie-Pitt
Externe
Brad Pitt își reconstruiește imaginea, dar trecutul îl ajunge din urmă. Gestul Zaharei reaprinde ruptura din familia Jolie-Pitt
Donald Trump își caută altă țară. Șeful de la Casa Albă se gândește să candideze în Israel
Externe
Donald Trump își caută altă țară. Șeful de la Casa Albă se gândește să candideze în Israel
Guvernul german vrea să majoreze vârsta de pensionare. Care sunt noile limite propuse
Externe
Guvernul german vrea să majoreze vârsta de pensionare. Care sunt noile limite propuse
Doi copii francezi, găsiți plângând pe un drum izolat din Portugalia. Părinții sunt căutați de poliție
Externe
Doi copii francezi, găsiți plângând pe un drum izolat din Portugalia. Părinții sunt căutați de poliție
Festivalul de film de la Cannes, magnet pentru hoții de lux. Ceas de un milion de euro furat dintr-un hotel de lux
Externe
Festivalul de film de la Cannes, magnet pentru hoții de lux. Ceas de un milion de euro furat dintr-un hotel de lux
Trei surori au murit în mare, la Brighton. Tatăl lor, devastat: „Durerea este de nesuportat”
Externe
Trei surori au murit în mare, la Brighton. Tatăl lor, devastat: „Durerea este de nesuportat”
Amendă pentru nerespectarea restricțiilor privind accesul minorilor pe internet. Autoritățile australiene au sancționat platforma X
Externe
Amendă pentru nerespectarea restricțiilor privind accesul minorilor pe internet. Autoritățile australiene au sancționat platforma X
NATO avertizează Moscova după exercițiile nucleare desfășurate. Rusia riscă „consecințe devastatoare” dacă lovește Ucraina
Externe
NATO avertizează Moscova după exercițiile nucleare desfășurate. Rusia riscă „consecințe devastatoare” dacă lovește Ucraina
SUA retrag sancțiunile împotriva Francescăi Albanese. Decizia vine după o intervenție a instanței federale
Externe
SUA retrag sancțiunile împotriva Francescăi Albanese. Decizia vine după o intervenție a instanței federale
Ultima oră
16:37 - Coșul de cumpărături care arată cât s-a scumpit viața în România. De la bonul din 2007 la șocul din 2026
16:30 - Ziua în care românii golesc cel mai des portofelele. Analiza care arată când se fac cele mai mari cumpărături în 2026
16:25 - Guvernul va desecretiza mii de dosare din arhiva diplomatică a României. Ce documente vor deveni publice
15:57 - Newsweek: Stagiu aferent grupelor de muncă e contributiv. Ce trebuie să facă pensionarii să ia bani în plus la pensie?
15:53 - Actele de studii vor avea un cod QR. Guvernul a aprobat actul normativ pentru învăţământul preuniversitar
15:50 - Raport exploziv al Curții de Conturi. Zeci de milioane de lei cheltuite abuziv în administrația Piedone de la Sectorul 5
15:50 - Grindeanu s-a supărat. Ce acuzații îi aduce premierului interimar: „Simţim nevoia să îl avertizăm pe Ilie Bolojan”
15:28 - Gheorghe Hagi și-a ales secunzii. Pe cine se bazează selecționerul la echipa națională
15:05 - Comisia Europeană confirmă eșecul măsurilor de austeritate. Economia intră într-o zonă de îngheț
14:52 - George Tuță acuză o „moștenire” cu popriri și sechestre. Primarul Sectorului 1 spune că va cere răspunderea fostei administrații