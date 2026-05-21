Sondaj INSCOP: Patru din zece români cer resetarea scenei politice prin alegeri anticipate (GRAFICE)

Adrian A
21 mai 2026, 10:10
Cuprins
  1. Alegeri anticipate, soluția le criza prin care trecem
  2. Direcția viitorului guvern
  3. Metodologia sondajului

Românii par să își piardă tot mai mult încrederea în capacitatea actualei clase politice de a gestiona criza guvernamentală și tensiunile din Parlament. Potrivit celui mai nou sondaj INSCOP, organizarea de alegeri parlamentare anticipate este percepută drept o soluție bună pentru depășirea blocajului politic din România.

Alegeri anticipate, soluția le criza prin care trecem

Datele sondajului arată că aproximativ 4 din 10 români consideră că întoarcerea la vot și reconfigurarea rapidă a Parlamentului ar putea oferi țării o nouă direcție politică și un executiv cu legitimitate mai puternică.

50.7% dintre participanții la sondaj sunt de părere că cea mai bună soluție pentru depășirea actualei crize politice este formarea unui nou guvern în jurul partidelor reprezentate în Parlament, în timp ce 41.3% cred că ar trebui organizate alegeri parlamentare anticipate. Ponderea non-răspunsurilor este de 8%.

Cred că cea mai bună soluție pentru depășirea actualei crize politice este formarea unui nou guvern în jurul partidelor reprezentate în Parlament într-un procent mai mare decât media: votanții PSD, PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din mediul urban.

Votanții AUR, bărbații, persoanele între 45 și 59 de ani și angajații din sectorul privat consideră într-o proporție mai ridicată decât restul populației că cea mai bună soluție ar fi organizarea de alegeri parlamentare anticipate.

Percepția vine într-un context extrem de tensionat, marcat de moțiunea de cenzură care a dus la căderea Guvernului și de negocieri dificile între partide pentru formarea unei noi majorități.

Direcția viitorului guvern

Cât despre viitorul guvern, oricând și oricare ar fi el, două treimi dintre români își doresc continuarea direcției pro-europene/pro-occidentale, însă un sfert din populație consideră că viitorul Guvern nu ar trebui să mai meargă pe actuala direcție pro-europeană/pro-occidentală.

65.6% dintre respondenți consideră că viitorul guvern ar trebui să continue direcția pro-europeană și pro-occidentală, în timp ce 26.2% sunt de părerea contrarie. Ponderea non-răspunsurilor este de 8.2%.

Sunt de părere că viitorul guvern ar trebui să continue direcția pro-europeană și pro-occidentală într-o proporție mai mare ca restul populației: votanții PSD, PNL și USR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație superioară, locuitorii din București.

Votanții AUR și persoanele cu educație primară cred într-o proporție semnificativ mai ridicată decât alte categorii socio-demografice că viitorul guvern nu ar trebui să continue în direcția pro-europeană și pro-occidentală.

Metodologia sondajului

Datele au fost culese în perioada 11-14 mai 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

