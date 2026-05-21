B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » (VIDEO) Gigi Becali, după întâlnirea de la Cotroceni: „Deși eu sunt împărat, merg pe înțelepciunea președintelui”. Patronul FCSB a avut numai cuvinte de laudă pentru Nicușor Dan

(VIDEO) Gigi Becali, după întâlnirea de la Cotroceni: „Deși eu sunt împărat, merg pe înțelepciunea președintelui”. Patronul FCSB a avut numai cuvinte de laudă pentru Nicușor Dan

Adrian A
21 mai 2026, 14:06
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
(VIDEO) Gigi Becali, după întâlnirea de la Cotroceni: „Deși eu sunt împărat, merg pe înțelepciunea președintelui”. Patronul FCSB a avut numai cuvinte de laudă pentru Nicușor Dan
Sursă foto: Captură video B1TV
Cuprins
  1. Gigi Becali, despre Nicușor Dan: „E mai înțelept, mai cuminte, mai liniștit”
  2. Secretul lui Becali

Gigi Becali a fost la consultări la Palatul Cotroceni, în cadrul discuțiilor președintelui cu parlamentarii neafiliați. Patronul FCSB a întârziat la discuția cu șeful statului pentru că „a fost la biserică să se roage pentru Nicușor Dan”.

Gigi Becali, despre Nicușor Dan: „E mai înțelept, mai cuminte, mai liniștit”

Gigi Becali a făcut din nou spectacol cu declarațiile date după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. Latifundiarul din Pipera a vorbit despre relația sa cu șeful statului și a spus că, deși se consideră „împărat”, preferă să asculte de „înțelepciunea președintelui”.

„Eu votez ce nominalizează președintele. Că de-aia am venit. N-am niciun interes, nimic, eu sunt Becali. Nu poate să aibă împărat interes la președinte, că eu sunt împărat. Dar eu ce nominalizează președintele, eu votez. Adică merg pe înțelepciunea lui. Deși eu sunt împărat, văd că el e mai înțelept, mai cuminte, mai liniștit, văd că face treabă bună.

Am avut până acum președinți…știți cum i-am avut. Domnul președinte e cuminte, e liniștit. Și i-am zis >. Și va pune Dumnezeu mâna pe mintea lui și va face, o să vedeți, așa cum este de blând, de cuminte.”, a mai zis George Becali despre Nicușor Dan.

Secretul lui Becali

Și ca de obicei, Gigi Becali nu poate să țină un secret oricât de mic. Așa că a dezvăluit și o parte din discuția cu Nicușor Dan.

„Ce să fiu eu de acord cu Ilie Bolojan? Hai să vă dau din casă! Și președintele mi-a spus. PNL-ul ar face, sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan.

Dacă le e frică de Bolojan, fă să-i fie frică de dumneata lui Bolojan. Stă o țară în loc de Bolojan? Ia, ia-l pe Bolojan, că-l ai aici pe Pahonțu – i-am zis -, care e băiat de treabă și întreabă-l pe Pahonțu. E chiar atât de curat el, Bolojan, de ține el țara în loc?

Tags:
Citește și...
Guvernul va desecretiza mii de dosare din arhiva diplomatică a României. Ce documente vor deveni publice
Politică
Guvernul va desecretiza mii de dosare din arhiva diplomatică a României. Ce documente vor deveni publice
Actele de studii vor avea un cod QR. Guvernul a aprobat actul normativ pentru învăţământul preuniversitar
Politică
Actele de studii vor avea un cod QR. Guvernul a aprobat actul normativ pentru învăţământul preuniversitar
Grindeanu s-a supărat. Ce acuzații îi aduce premierului interimar: „Simţim nevoia să îl avertizăm pe Ilie Bolojan”
Politică
Grindeanu s-a supărat. Ce acuzații îi aduce premierului interimar: „Simţim nevoia să îl avertizăm pe Ilie Bolojan”
Ludovic Orban atacă PSD după plângerea penală: „Este o petardă politicianistă”. Fostul premier respinge acuzațiile privind plata despăgubirilor către frații Micula
Politică
Ludovic Orban atacă PSD după plângerea penală: „Este o petardă politicianistă”. Fostul premier respinge acuzațiile privind plata despăgubirilor către frații Micula
Strategia ascunsă a lui Nicușor Dan. Motivul pentru care azi s-a întâlnit doar cu suveraniștii și independenții
Politică
Strategia ascunsă a lui Nicușor Dan. Motivul pentru care azi s-a întâlnit doar cu suveraniștii și independenții
Surpriză! Cu ce propunere de premier au mers suveraniștii la Nicușor Dan. Anunțul președintelui după întâlnirea cu aceștia
Politică
Surpriză! Cu ce propunere de premier au mers suveraniștii la Nicușor Dan. Anunțul președintelui după întâlnirea cu aceștia
Reformă îndrăzneață propusă de Claudiu Năsui. Deputatul USR, inspirat de miliardarul Jeff Bezos
Politică
Reformă îndrăzneață propusă de Claudiu Năsui. Deputatul USR, inspirat de miliardarul Jeff Bezos
Sondaj INSCOP: Patru din zece români cer resetarea scenei politice prin alegeri anticipate (GRAFICE)
Politică
Sondaj INSCOP: Patru din zece români cer resetarea scenei politice prin alegeri anticipate (GRAFICE)
NATO avertizează Moscova după exercițiile nucleare desfășurate. Rusia riscă „consecințe devastatoare” dacă lovește Ucraina
Externe
NATO avertizează Moscova după exercițiile nucleare desfășurate. Rusia riscă „consecințe devastatoare” dacă lovește Ucraina
(UPDATE) LIVE TEXT: Nicușor Dan ia pulsul Parlamentului. Consultări cu liderii grupurilor care pot decide soarta viitorului guvern
Politică
(UPDATE) LIVE TEXT: Nicușor Dan ia pulsul Parlamentului. Consultări cu liderii grupurilor care pot decide soarta viitorului guvern
Ultima oră
16:37 - Coșul de cumpărături care arată cât s-a scumpit viața în România. De la bonul din 2007 la șocul din 2026
16:30 - Ziua în care românii golesc cel mai des portofelele. Analiza care arată când se fac cele mai mari cumpărături în 2026
16:25 - Guvernul va desecretiza mii de dosare din arhiva diplomatică a României. Ce documente vor deveni publice
15:57 - Newsweek: Stagiu aferent grupelor de muncă e contributiv. Ce trebuie să facă pensionarii să ia bani în plus la pensie?
15:53 - Actele de studii vor avea un cod QR. Guvernul a aprobat actul normativ pentru învăţământul preuniversitar
15:50 - Raport exploziv al Curții de Conturi. Zeci de milioane de lei cheltuite abuziv în administrația Piedone de la Sectorul 5
15:50 - Grindeanu s-a supărat. Ce acuzații îi aduce premierului interimar: „Simţim nevoia să îl avertizăm pe Ilie Bolojan”
15:28 - Gheorghe Hagi și-a ales secunzii. Pe cine se bazează selecționerul la echipa națională
15:05 - Comisia Europeană confirmă eșecul măsurilor de austeritate. Economia intră într-o zonă de îngheț
14:52 - George Tuță acuză o „moștenire” cu popriri și sechestre. Primarul Sectorului 1 spune că va cere răspunderea fostei administrații