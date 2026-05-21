(VIDEO) Gigi Becali, după întâlnirea de la Cotroceni: „Deși eu sunt împărat, merg pe înțelepciunea președintelui”. Patronul FCSB a avut numai cuvinte de laudă pentru Nicușor Dan

Gigi Becali a fost la consultări la Palatul Cotroceni, în cadrul discuțiilor președintelui cu parlamentarii neafiliați. Patronul FCSB a întârziat la discuția cu șeful statului pentru că „a fost la biserică să se roage pentru Nicușor Dan”.

Gigi Becali, despre Nicușor Dan: „E mai înțelept, mai cuminte, mai liniștit”

Gigi Becali a făcut din nou spectacol cu declarațiile date după la Palatul Cotroceni. Latifundiarul din Pipera a vorbit despre relația sa cu șeful statului și a spus că, deși se consideră „împărat”, preferă să asculte de „înțelepciunea președintelui”.

„Eu votez ce nominalizează președintele. Că de-aia am venit. N-am niciun interes, nimic, eu sunt Becali. Nu poate să aibă împărat interes la președinte, că eu sunt împărat. Dar eu ce nominalizează președintele, eu votez. Adică merg pe înțelepciunea lui. Deși eu sunt împărat, văd că el e mai înțelept, mai cuminte, mai liniștit, văd că face treabă bună.

Am avut până acum președinți…știți cum i-am avut. Domnul președinte e cuminte, e liniștit. Și i-am zis >. Și va pune Dumnezeu mâna pe mintea lui și va face, o să vedeți, așa cum este de blând, de cuminte.”, a mai zis George Becali despre Nicușor Dan.

Secretul lui Becali

Și ca de obicei, Gigi Becali nu poate să țină un secret oricât de mic. Așa că a dezvăluit și o parte din discuția cu Nicușor Dan.

„Ce să fiu eu de acord cu Ilie Bolojan? Hai să vă dau din casă! Și președintele mi-a spus. PNL-ul ar face, sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan.

Dacă le e frică de Bolojan, fă să-i fie frică de dumneata lui Bolojan. Stă o țară în loc de Bolojan? Ia, ia-l pe Bolojan, că-l ai aici pe Pahonțu – i-am zis -, care e băiat de treabă și întreabă-l pe Pahonțu. E chiar atât de curat el, Bolojan, de ține el țara în loc?