Claudiu Năsui, cunoscut susținător al , propune o nouă reformă, de această dată și mai îndrăzneață. Deputatul USR recunoaște că a fost inspirat de miliardarul , fondatorul Amazon.

Reformă îndrăzneață propusă de Claudiu Năsui

propune eliminarea taxelor pe venit pentru românii care obțin venituri mici sau medii. Claudiu Năsui recunoaște că a fost inspirat de ultima declarație a miliardarului Jeff Bezos, al patrulea cel mai bogat om din lume. Acesta este cunoscut, însă, pentru trucurile de care se folosește ca să scape de plata impozitelor.

Concret, Jeff Bezos a declarat, într-un interviu pentru CNBC, că va susține public o măsură de eliminare a taxelor pe venit pentru populația vulnerabilă și clasa mijlocie din SUA. El nu a dat detalii despre modul în care vor fi acoperite aceste sume sau dacă banii vor proveni de la mediul de afaceri și multimiliardarii care vor fi taxați suplimentar.

Trebuie spus că Bezos nu este cel mai onest contribuabil american. În 2007 și 2011, miliardarul nu a plătit impozit pe venit. Deși averea sa a crescut cu 127 de miliarde de dolari între 2006 și 2018, el a declarat venituri de 6,5 miliarde de dolari. Astfel, a fost taxat cu 1,4 miliarde de dolari, o cotă de impozitare de 1% din veniturile obținute. Prin comparație, un salariat american obișnuit este nevoit să plătească impozite pe venit de până la 35%.

Cum arată propunerea deputatului USR?

Inspirat de Jeff Bezos, deputatul Claudiu Năsui aduce tema eliminării taxelor pe venit, pentru cei cu câștiguri mici și medii, în spațiul românesc. El pune declațiile miliardarului american în contextul actualei situații fiscale din .

„Jeff Bezos, fondatorul Amazon, zice că cei mai săraci n-ar trebui să mai plătească taxe. Cel mai bun mod de a da bani oamenilor este să nu-i mai iei din start. Ca să avem o idee, în SUA, impozitul pe venit plătit de cei 50% cu cele mai mici venituri reprezintă 3% din încasări (conform ANAF-ului american). Iar el zice asta în SUA, unde dintr-un salariu mic statul ia sub 10% taxe. Iar la salariile medii, procentajul crește între 25% și 32%”, a arătat Năsui într-o postare pe Facebook.

Deputatul USR este cunoscut ca susținător al reducerii taxării pe muncă, temă care, inițial, era susținută și de ceilalți colegi ai săi de partid. Aceștia au abandonat-o așa cum au abandonat și alte idei de reformă – alegerea primarilor în două tururi sau reforma administrativ-teritorială – pentru a nu intra în conflict cu Ilie Bolojan.

„În România statul ia 43% taxe din cam orice salarii. Dacă vrem ca România să iasă din sărăcie, asta e soluția”, a mai spus Năsui (USR).