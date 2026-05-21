B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan ia pulsul Parlamentului. Consultări cu liderii grupurilor care pot decide soarta viitorului guvern

Nicușor Dan ia pulsul Parlamentului. Consultări cu liderii grupurilor care pot decide soarta viitorului guvern

Adrian Teampău
21 mai 2026, 08:28
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Nicușor Dan ia pulsul Parlamentului. Consultări cu liderii grupurilor care pot decide soarta viitorului guvern
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială / YouTube
Cuprins
  1. Președintele Nicușor Dan a convocat noi discuții la Cotroceni
  2. Ce urmărește șeful statului?
  3. Opțiunile pe care le are președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan i-a convocat la Palatul Cotroceni pe liderii grupurilor parlamentare care pot decide, la vot, soarta viitorului guvern. 

Președintele Nicușor Dan a convocat noi discuții la Cotroceni

O nouă rundă de consultări se vor desfășura joi, 21 mai, la Palatul Cotroceni. Preşedintele Nicuşor Dan va discuta despre situaţia economică şi politică a ţării cu parlamentarii din grupurile Uniţi pentru România, PACE – Întâi România şi cu cei neafiliaţi. Șeful statului ia pulsul acestor grupuscule care, la votul din plen, ar putea decide soarta unui viitor guvern. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, consultările au fost programate după programul:

  • de la ora 9:00 – Grupul parlamentar Uniţi pentru România;
  • de la ora 10:00 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;
  • de la ora 11:00 – parlamentarii neafiliaţi.

Anterior, luni, președintele s-a întâlnit cu liderii partidelor parlamentare, într-o primă discuție pentru concretizarea unei majorități care să susțină un viitor guvern în Parlament. Șeful statului a discutat cu reprezentanții PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, ai minorităţilor naţionale, SOS România şi POT.

Ce urmărește șeful statului?

După prima rundă de consultări, nu s-a concretizat nici o soluție. Delegațiile politice și-au exprimat propriile condiții legat de o eventuală participare la guvernare.

Președintele Nicușor Dan a transmis că va continua seria discuţiilor cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, prooccidentală. El a făcut apel la responsabilitate în vederea ajungerii la un numitor comun, bazat pe formule „coerente” şi propuneri „viabile”.

„Este esenţial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate şi să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente şi propuneri viabile”, a subliniat atunci preşedintele.

Opțiunile pe care le are președintele Nicușor Dan

Surse politice susțin că actuala criză guvernamentală s-ar putea încheia săptămâna viitoare, cu desemnarea unui premier care să-l înlocuiască pe Ilie Bolojan. Nicușor Dan dorește o soluție care să asigure stabilitate și credibilitate viitorului guvern.

„Preşedintele este foarte angajat în găsirea unei soluţii stabile, care să ofere ţării un guvern credibil, capabil să împingă mai departe reformele necesare. Ăsta este şi motivul pentru care lucrurile nu se fac cu improvizaţie, doar pentru a bifa o rezolvare a crizei. Este nevoie de o soluţie politică sănătoasă”, au declarat sursele politice citate de News.ro.

În acest context, discuțiile cu reprezentanții partidelor îl ajută să-și facă o imagine despre situația din Parlament, astfel încât să poată lua acele decizii care să ajute la conturarea unei majorități care să menţină România pe aceeaşi direcţie.

„În următoarea săptămână, cel mai probabil, se vor aşeza lucrurile. Depinde însă de toţi actorii. Există soluţii şi perspective, faţă de discuţiile informale de acum două săptămâni există nuanţe care arată o mai mare deschidere din partea principalilor actori”, au mai transmis sursele
Tags:
Citește și...
NATO avertizează Moscova după exercițiile nucleare desfășurate. Rusia riscă „consecințe devastatoare” dacă lovește Ucraina
Externe
NATO avertizează Moscova după exercițiile nucleare desfășurate. Rusia riscă „consecințe devastatoare” dacă lovește Ucraina
Bolojan: „PSD a vrut să subordoneze PNL, cum s-a mai întâmplat. Dar liberalii au înțeles că românii nu vor să voteze clone” / Ce spune despre relația cu USR (VIDEO)
Politică
Bolojan: „PSD a vrut să subordoneze PNL, cum s-a mai întâmplat. Dar liberalii au înțeles că românii nu vor să voteze clone” / Ce spune despre relația cu USR (VIDEO)
Bolojan: Vechea coaliție PSD-PNL a fost doar pentru funcții. N-a făcut nimic / Eu am încercat să fac serios reforme și ați văzut reacția (VIDEO)
Politică
Bolojan: Vechea coaliție PSD-PNL a fost doar pentru funcții. N-a făcut nimic / Eu am încercat să fac serios reforme și ați văzut reacția (VIDEO)
Bolojan, despre acuzațiile PSD pe subiectul SAFE: Fac gălăgie că n-au soluții / Când deranjezi, cei deranjați nu-ți rămân datori (VIDEO)
Politică
Bolojan, despre acuzațiile PSD pe subiectul SAFE: Fac gălăgie că n-au soluții / Când deranjezi, cei deranjați nu-ți rămân datori (VIDEO)
Bolojan: PSD a dinamitat coaliția. PSD și AUR să vină cu soluțiile, că au demonstrat că au majoritate / Grindeanu nu are percepția că dacă muncești, o faci natural. Pentru el, trebuie să fii în campanie electorală ca să muncești (VIDEO)
Politică
Bolojan: PSD a dinamitat coaliția. PSD și AUR să vină cu soluțiile, că au demonstrat că au majoritate / Grindeanu nu are percepția că dacă muncești, o faci natural. Pentru el, trebuie să fii în campanie electorală ca să muncești (VIDEO)
Bolojan explică de ce proiectul reactoarelor nucleare de la Doicești e păgubos pentru noi și bate obrazul americanilor: „Mie mi s-a părut responsabil că dacă îți respecți partenerii, să-i informezi. E vorba de banii României” (VIDEO)
Politică
Bolojan explică de ce proiectul reactoarelor nucleare de la Doicești e păgubos pentru noi și bate obrazul americanilor: „Mie mi s-a părut responsabil că dacă îți respecți partenerii, să-i informezi. E vorba de banii României” (VIDEO)
Bolojan: Dacă Guvernul n-ar lucra practic de dimineața până seara și am face ce au generat PSD și AUR, practic România ar pierde o ocazie importantă de a închide PNRR-ul (VIDEO)
Politică
Bolojan: Dacă Guvernul n-ar lucra practic de dimineața până seara și am face ce au generat PSD și AUR, practic România ar pierde o ocazie importantă de a închide PNRR-ul (VIDEO)
Trump joacă la rece dosarul Iranului. Conflictul începe să apese pe prețuri și pe sondaje
Externe
Trump joacă la rece dosarul Iranului. Conflictul începe să apese pe prețuri și pe sondaje
Mai mulți neafiliați aleși pe listele AUR, SOS, POT și PSD s-au alăturat grupului parlamentar al PNL. Cum explică Bolojan: „Eu nu am încurajat traseismul politic, dar…” (VIDEO)
Politică
Mai mulți neafiliați aleși pe listele AUR, SOS, POT și PSD s-au alăturat grupului parlamentar al PNL. Cum explică Bolojan: „Eu nu am încurajat traseismul politic, dar…” (VIDEO)
Cine ar trebui să facă noul guvern? Negoiță (PSD): „Cine a spart geamul trebuie să pună altul în loc, așa dictează bunul simț” / Întrebat despre relația bizară PSD-AUR: „Suntem în zona de ridicol” (VIDEO)
Politică
Cine ar trebui să facă noul guvern? Negoiță (PSD): „Cine a spart geamul trebuie să pună altul în loc, așa dictează bunul simț” / Întrebat despre relația bizară PSD-AUR: „Suntem în zona de ridicol” (VIDEO)
Ultima oră
09:58 - Festivalul de film de la Cannes, magnet pentru hoții de lux. Ceas de un milion de euro furat dintr-un hotel de lux
09:56 - Trei surori au murit în mare, la Brighton. Tatăl lor, devastat: „Durerea este de nesuportat”
09:30 - Amendă pentru nerespectarea restricțiilor privind accesul minorilor pe internet. Autoritățile australiene au sancționat platforma X
09:22 - Dobânzi uriașe și mașini cerute garanție. Doi bărbați din București, arestați într-un dosar de camătă
08:59 - NATO avertizează Moscova după exercițiile nucleare desfășurate. Rusia riscă „consecințe devastatoare” dacă lovește Ucraina
08:56 - Tragedia de la Goerlitz. Salvatorii au descoperit corpul unei turistei românce dispărute după prăbușirea clădirii
08:31 - SUA retrag sancțiunile împotriva Francescăi Albanese. Decizia vine după o intervenție a instanței federale
08:00 - Vreme schimbătoare în România, pe 21 mai. Ploi în est și la mare, temperaturi mai blânde în vest
07:43 - Ce este bine și ce nu este bine să faci astăzi, 21 mai. Tradiții și obiceiuri de Înălțarea Domnului
07:18 - Turcia propune o rută militară de combustibil pentru NATO. Conducta ar putea lega Bulgaria de România