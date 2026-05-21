Președintele Nicușor Dan i-a convocat la pe liderii care pot decide, la vot, soarta viitorului guvern.

Președintele Nicușor Dan a convocat noi discuții la Cotroceni

O nouă rundă de se vor desfășura joi, 21 mai, la Palatul Cotroceni. Preşedintele Nicuşor Dan va discuta despre situaţia economică şi politică a ţării cu parlamentarii din grupurile Uniţi pentru România, PACE – Întâi România şi cu cei neafiliaţi. Șeful statului ia pulsul acestor grupuscule care, la votul din plen, ar putea decide soarta unui viitor guvern. Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, consultările au fost programate după programul:

de la ora 9:00 – Grupul parlamentar Uniţi pentru România;

de la ora 10:00 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

de la ora 11:00 – parlamentarii neafiliaţi.

Anterior, luni, președintele s-a întâlnit cu liderii partidelor parlamentare, într-o primă discuție pentru concretizarea unei majorități care să susțină un viitor guvern în Parlament. Șeful statului a discutat cu reprezentanții PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, ai minorităţilor naţionale, SOS România şi POT.

Ce urmărește șeful statului?

După prima rundă de consultări, nu s-a concretizat nici o soluție. Delegațiile politice și-au exprimat propriile condiții legat de o eventuală participare la guvernare.

Președintele Nicușor Dan a transmis că va continua seria discuţiilor cu partidele până când se va cristaliza o variantă de majoritate solidă, prooccidentală. El a făcut apel la responsabilitate în vederea ajungerii la un numitor comun, bazat pe formule „coerente” şi propuneri „viabile”.

„Este esenţial ca partidele să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate şi să ajungă, într-un timp rezonabil, la un numitor comun, cu formule coerente şi propuneri viabile”, a subliniat atunci preşedintele.

Opțiunile pe care le are președintele Nicușor Dan

Surse politice susțin că actuala criză guvernamentală s-ar putea încheia săptămâna viitoare, cu desemnarea unui care să-l înlocuiască pe Ilie Bolojan. Nicușor Dan dorește o soluție care să asigure stabilitate și credibilitate viitorului guvern.

„Preşedintele este foarte angajat în găsirea unei soluţii stabile, care să ofere ţării un guvern credibil, capabil să împingă mai departe reformele necesare. Ăsta este şi motivul pentru care lucrurile nu se fac cu improvizaţie, doar pentru a bifa o rezolvare a crizei. Este nevoie de o soluţie politică sănătoasă”, au declarat sursele politice citate de News.ro.

În acest context, discuțiile cu reprezentanții partidelor îl ajută să-și facă o imagine despre situația din Parlament, astfel încât să poată lua acele decizii care să ajute la conturarea unei majorități care să menţină România pe aceeaşi direcţie.