NATO transmite un avertisment dur către Moscova, după ce Rusia și Belarus au început exerciții comune care simulează pregătirea și folosirea armelor nucleare tactice. Secretarul general Mark Rutte spune că Rusia va suporta consecințe devastatoare dacă ar decide să folosească arme nucleare împotriva Ucrainei, în timp ce Alianța urmărește îndeaproape manevrele militare din regiune.

Exercițiile nucleare din Rusia, un mesaj direct pentru Occident

Rusia și Belarus desfășoară noi exerciții militare comune, în care sunt implicate forțe de rachete, aviație și alte structuri militare. vizează pregătirea logistică, transportul munițiilor speciale și folosirea potențială a armelor nucleare tactice.

La Bruxelles, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reacționat ferm și a transmis că Moscova știe foarte bine ce ar urma dacă ar trece de la amenințări la folosirea efectivă a armelor nucleare.

„Rusia se va confrunta cu consecințe devastatoare dacă decide să folosească arme nucleare împotriva Ucrainei”, a declarat Mark Rutte, potrivit .

Oficialul NATO a precizat că Alianța monitorizează atent situația și că mesajul transmis Kremlinului este cât se poate de clar.

Belarus spune că nu amenință alte state

Ministerul Apărării din Belarus susține că exercițiile nu reprezintă o amenințare pentru alte țări. Totuși, calendarul manevrelor și apropierea de războiul din Ucraina ridică îngrijorări la nivelul NATO și al Kievului.

Potrivit oficialilor , militarii se antrenează inclusiv pentru transportarea munițiilor speciale, pregătirea pozițiilor de lansare și operarea din terenuri neamenajate. Astfel de exerciții sunt văzute de analiștii militari ca o formă de presiune psihologică asupra Occidentului.

În trecut, manevre similare au fost interpretate ca operațiuni de intimidare menite să reducă sprijinul militar acordat Ucrainei.

Kievul se teme de implicarea mai mare a Belarusului

Ucraina avertizează că Rusia încearcă să atragă Belarusul mai adânc în război. Președintele Volodimir Zelenski a spus că oficiali ruși au avut noi discuții cu liderul belarus Aleksandr Lukașenko, în încercarea de a obține un rol mai activ al Minskului în operațiunile planificate de Moscova.

Temerile Kievului vizează inclusiv posibilitatea unor acțiuni militare în nordul Ucrainei sau presiuni asupra unor state membre NATO. În acest context, exercițiile nucleare ale Rusiei nu sunt privite ca simple antrenamente, ci ca parte a unei strategii mai ample de intimidare.

Avertismentul lui Mark Rutte arată că NATO vrea să traseze o linie clară în fața Moscovei. Chiar dacă Rusia folosește retorica nucleară pentru a speria Occidentul, Alianța transmite că orice pas real împotriva Ucrainei ar provoca un răspuns cu efecte majore pentru Kremlin.