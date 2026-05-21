Miza întâlnirilor de la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a continuat joi seria consultărilor politice de la Palatul Cotroceni, unde a avut discuții cu parlamentari din grupul Uniți pentru România, reprezentanți ai grupului PACE – Întâi România, dar și cu aleși neafiliați. Întâlnirile au avut loc în contextul negocierilor pentru formarea unei noi majorități parlamentare și desemnarea unui nou premier.

Potrivit unor surse politice, aceste cu formațiunile parlamentare mai mici ar putea avea și o miză strategică importantă. Președintele ar transmite astfel un semnal către partidele mari, în special PNL și USR, că există și alte variante pentru conturarea unei majorități, în cazul în care acestea aleg opoziția, potrivit Știripesurse.

Care a fost programul consultărilor de la Cotroceni

Discuțiile de joi s-au desfășurat după un calendar stabilit de Administrația Prezidențială:

ora 09:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România

ora 10:00 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România

ora 11:00 – Parlamentarii neafiliați

Aceste întâlniri au avut loc după consultările oficiale organizate luni cu partidele și formațiunile parlamentare, în cadrul procesului de desemnare a unui candidat pentru funcția de prim-ministru.

Miza întâlnirilor de la Cotroceni. Ce a transmis Administrația Prezidențială după întâlniri

După seria de consultări, Administrația Prezidențială a publicat un în care a prezentat principalele teme discutate.

„Președintele României a avut joi, 21 mai 2026, la Palatul Cotroceni, o serie de discuții cu membrii grupului parlamentar „Uniți pentru România”, ai grupului parlamentar „PACE – Întâi România”, precum și cu parlamentarii neafiliați.

În cadrul întâlnirilor, au fost abordate cu prioritate subiecte care vizează criza politică actuală și identificarea unor potențiale soluții pentru asigurarea stabilității guvernamentale.

Pe agenda discuțiilor s-au regăsit și teme referitoare la situația economică a țării, cu accent pe măsurile necesare pentru gestionarea provocărilor, dar și o analiză cu privire la activitatea parlamentară și proiectele de lege inițiate recent de către deputații și senatorii prezenți astăzi la Palatul Cotroceni.

Președintele Nicușor Dan a apreciat deschiderea spre dialog a parlamentarilor și a subliniat necesitatea unei bune colaborări interinstituționale, mai ales într-un context complicat pentru țară.”, se arată pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Ce semnal transmite Nicușor Dan partidelor mari

Consultările cu grupurile parlamentare mai mici pot fi interpretate și ca o mișcare tactică în actualul joc politic. În lipsa unei majorități clare, șeful statului încearcă să exploreze toate opțiunile disponibile pentru formarea viitorului Executiv.

În același timp, acest demers poate pune presiune pe partidele mari care ezită să intre într-o formulă guvernamentală, arătând că negocierile nu se limitează doar la actorii politici tradiționali.

Rămâne de văzut dacă aceste discuții vor produce o majoritate funcțională sau reprezintă doar o etapă de presiune în negocierile pentru viitorul Guvern.