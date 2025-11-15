B1 Inregistrari!
Sondaj CURS: Băluță conduce cu 27%, urmat de Ciucu și Drulă, la egalitate. Câte procente are Anca Alexandrescu

Sondaj CURS: Băluță conduce cu 27%, urmat de Ciucu și Drulă, la egalitate. Câte procente are Anca Alexandrescu

Traian Avarvarei
15 nov. 2025, 16:29
Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, cei mai puternici candidați în Capitală, potrivit sondajului CURS. Surse foto: Pagini oficiale de Facebook / usr.ro
Cuprins
  1. Ce arată cel mai recent sondaj CURS despre intențiile de vot în Capitală
  2. Cum își văd bucureștenii orașul
  3. Care sunt concluziile CURS în urma cercetării sociologice

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, e pe primul loc în intențiile de vot, în cel mai recent sondaj CURS. El e urmat de Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR), aflați la egalitate. În privința gradului de respingere, cel mai ridicat nivel îl înregistrează Anca Alexandrescu (susținută de AUR).

Ce arată cel mai recent sondaj CURS despre intențiile de vot în Capitală

Potrivit sondajului, pe primul loc în preferințe e Daniel Băluță, cu 27%. El e urmat de Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, ambii cu câte 22%.

Anca Alexandrescu e la 15%. Candidații noi sau independenți au scoruri între 2% și 5%. George Burcea, candidatul POT, de exemplu, are 2%.

Cel mai ridical nivel de respingere îl înregistrează Anca Alexandrescu, menționată de 28% dintre respondenți. Ea e urmată de Virgil Zidar, cunoscut ca Makaveli, cu 20%.

Cât despre opțiunile pentru Consiliul General al Municipiului București, PSD e la 22%, urmat de USR cu 21% și de PNL cu 19%. AUR e cotat cu 18%, iar restul partidelor sunt situate între 2% și 5%.

Cum își văd bucureștenii orașul

55% dintre respondenți consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită în Capitală, 41% apreciază că orașul se îndreaptă într-o direcție bună și 4% nu au avut o opinie formată.

20% dintre respondenți au menționat traficul ca fiind principala problemă a Bucureștiului, 19% au indicat funcționarea spitalelor de stat, iar 18% – rețeaua de termoficare. Corupția din administrația locală e menționată de 13%, iar poluarea aerului de 7%.

Care sunt concluziile CURS în urma cercetării sociologice

„Datele sondajului conturează un tablou electoral competitiv și un context public dominat de preocupări privind infrastructura și serviciile esențiale. Percepția predominant critică asupra direcției orașului coexistă cu o mobilizare declarată ridicată pentru participarea la vot. În privința opțiunilor politice, principalele formațiuni și candidați se află într-o competiție strânsă, fără diferențe definitive, iar apariția unor candidați noi, precum George Burcea, arată că scena electorală rămâne dinamică.

Evaluările foștilor primari și așteptările față de viitorul edil sugerează o populație atentă la performanța administrativă și interesată de evoluția orașului în următorii ani” – este concluzia CURS.

Sondajul a fost făcut în perioada 3–14 noiembrie, pe un eșantion reprezentativ de 1100 de persoane adulte, cu vârsta de minimum 18 ani, rezidente în București. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost colectate față în față, la domiciliul respondenților.

