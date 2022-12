Cum au ratat Iohannis și Ciucă un ”festival cu panglică”. Drulă (USR): Zilele acestea ar trebui să se deschidă 13 km de autostradă. Era programată mare ceremonie, că e și lângă Sibiu, şi ce s-a întâmplat? E firma austriacă! Și s-a anulat tot

Cătălin Drulă, președintele USR și fost ministru al Transporturilor, a făcut un bilanţ al actualului titular de la Transporturi – Sorin Grindeanu (PSD). Drulă a spus că el a lăsat 26 de kilometri de autostradă în opt luni de mandat, iar Grindeanu până acum zero. Liderul USR a mai spus că 13 kilometri de autostradă ar trebui să se deschidă zilele următoare și era pregătit „un mare festival” – obișnuita tăiere de panglică – numai că s-a anulat tot deoarece contructorul e austriac…

Cum au ratat guvernanții o tăiere de panglică. Dezvăluirile lui Cătălin Drulă

„Anul trecut, am avut 26 de kilometri, pe Sebeş-Turda, lotul 2, şi mai multe secțiuni de drum expres. Anul ăsta avem zero kilometri de autostradă. E un sector de drum expres care s-a deschis, dar l-am lăsat eu la 90% finalizare şi s-a deschis undeva în luna mai. Dar kilometri de austradă sunt zero. Ar trebui să se deschidă zilele următoare 13 kilometri de autostradă între Sibiu şi Boiţa, şi ei erau la 70%”, , la Prima News.

Liderul USR a mai spus că guvernanții erau pregătiți să taie panglica acolo, cum le e obiceiul, numai că au anulat tot pentru că s-a întâmplat eșecul aderării la Schengen, urmare a , iar firma constructoare pe respectivul segment de drum e chiar austriacă.

„Era programat să vină Ciucă, Iohannis, să fie mare festival, că e și lângă Sibiu, şi ce s-a întâmplat? E firma austriacă! Și s-a anulat ceremonia și tot de patru zile încoace. Dacă nu mai sunt acolo politicienii politruci, ăsta e un lucru bun, dar eu sper să nu ţină autostrada închisă pentru că fac rău românilor, nu vreunei firme… E un pic amuzant dacă n-ar fi trist”, a spus Drulă.

Cătălin Drulă, despre mandatul lui Grindeanu la Ministerul Transporturilor

Președintele USR a continuat apoi ”bilanțul” lui Sorin Grindeanu la Ministerul Transporturilor.

„Anularea a 500 de kilometri de drumuri rapide, licitaţii pentru ele, rezilierea de contracte pentru 330 de drumuri de mare viteză, autostrăzi şi drum expres, licitaţii blocate pe 315 kilometri, contracte de proiecte blocate de 660 kilometri de autostrăzi şi drum expres”, a enumerat Drulă.

Acesta a mai precizat că s-au inaugurat kilometri de autostradă și la două zile după ce Grindeanu a preluat portofoliul, dar „cred că n-a construit-o în prima zi la minister și a doua zi a inagurat-o”.