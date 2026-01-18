B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Cum explică Băsescu gestul pe care l-a făcut cu mâna la catafalcul lui Ion Iliescu (VIDEO)

Cum explică Băsescu gestul pe care l-a făcut cu mâna la catafalcul lui Ion Iliescu (VIDEO)

Traian Avarvarei
18 ian. 2026, 19:49
Cum explică Băsescu gestul pe care l-a făcut cu mâna la catafalcul lui Ion Iliescu (VIDEO)
Gestul făcut de Traian Băsescu la catafalcul lui Ion Iliescu. Sursa foto: Captură video - TVR

Traian Băsescu a explicat gestul pe care l-a făcut cu mâna la catafalcul lui Ion Iliescu. El a fost al doilea ex-președinte care i-a adus un omagiu lui Iliescu, după Emil Constantinescu.

Băsescu, despre gestul pe care l-a făcut la catafalcul lui Iliescu

Traian Băsescu a aprins o lumânare, după care a intrat în Sala Unirii de la Cotroceni, unde se afla sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte Ion Iliescu. Ajuns în fața catafalcului, el a făcut un gest cu mâna care a fost intens comentat la vremea respectivă:

Tot atunci, el a transmis condoleanțe Ninei Iliescu: „Condoleanţe Doamnei Nina Iliescu, celor care i-au fost apropiaţi şi respectul cuvenit memoriei Primului Preşedinte Ales al României”.

Acum, la Digi24, Traian Băsescu a explicat gestul făcut atunci.

„A fost un salut de despărțire. Am ajuns în fața catafalcului lui Iliescu fără să mă gândesc ce o să fac. N-am avut de ce să țin un moment de reculegere. Am plecat capul”, a spus acesta, potrivit Adevărul.

Ion Iliescu a murit pe 5 august 2025, la vârsta de 95 de ani.

