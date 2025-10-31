B1 Inregistrari!
Cum explică Ilie Bolojan creșterea TVA: „Nu puteam evita"

Elena Boruz
31 oct. 2025, 10:00
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
  1. Ce consecințe ar fi existat, dacă nu se majora TVA-ul
  2. Ilie Bolojan: „Sunt măsuri de corecție. Nu au cum să fie aplaudate”

Premierul Ilie Bolojan a oferit declarații, joi seara, referitoare la motivele pentru care s-a majorat TVA-ul. Prim-ministrul României a explicat că o astfel de măsură nu putea fi evitată, deoarece consecințele nu ar fi fost deloc unele bune.

Ce consecințe ar fi existat, dacă nu se majora TVA-ul

Bolojan a mărturisit că ar fi existat consecințe destul de drastice, dacă TVA-ul nu ar fi fost majorat. Spre exemplu, României i s-ar fi suspendat fondurile europene, în cazul în care nu s-ar fi pus pe masă un plan de măsuri, conform șefului Guvernului. Astfel, „am fi intrat în incapacitate de plată”, explică prim-ministrul României.

„Pe partea de percepţie legată de efectele unor măsuri, o spun şi acum şi îmi asum responsabilitatea, nu puteam evita creşterea de TVA, din cauza faptului că, dacă nu veneam cu un plan de măsuri imediat, ni s-ar fi suspendat fondurile europene. S-a declanşat această procedură de deficit excesiv şi, dacă nu prezentam până la jumătatea lunii iulie, când a fost Consiliul Ecofin, acest plan, care să ne genereze atât creşteri de venituri, cât şi scăderi de taxe, am fi fost într-o situaţie în care, pe fondul blocării fondurilor europene, cu siguranţă am fi intrat în incapacitate de plată.

Aceasta este realitatea. Sigur, orice fel de creştere de taxe, de 2 procente, de 5 procente, înseamnă un efect în piaţă, deci au crescut preţurile la multe produse pe care le cumpără fiecare zilnic şi asta a fost perceput de către oameni”, a transmis Ilie Bolojan, premierul României”, a declarat Ilie Bolojan la Observator.

Ilie Bolojan: „Sunt măsuri de corecție. Nu au cum să fie aplaudate”

De asemenea, premierul a subliniat că acest pachet de măsuri pe care el l-a adoptat este unul de corecție, deoarece era imperios necesar. Având în vedere situația României din ultimii 4-5 ani și modul în care s-a desfășurat activitatea politică, șeful Executivului a precizat că s-a văzut nevoit să apeleze la astfel de practici.

„Acest tip de măsuri nu au cum să fie aplaudate, sunt măsuri de corecţie, pe care am fost pus în situaţia să le pun în practică şi, subliniez, acestea sunt doar un pachet de măsuri. Ce trebuie să înţeleagă toţi românii este că noi am luat credite foarte mari în ultimii 4-5 ani de zile, an de an am crescut foarte mult creditele. Cheltuind aceşti bani, putem discuta ce s-a cheltuit, cum s-a cheltuit, dar trebuie să recunoaştem că s-au mărit pensii şi salarii mai mult decât inflaţia, am dezvoltat investiţii, ne-am extins cu aparatul public mai mult decât puteam duce, deci am cheltuit destul de mulţi bani”, a adăugat Bolojan.

