David Popovici, din nou campion la Otopeni. Ce timp a scos în finala de 200 metri liber

David Popovici, din nou campion la Otopeni. Ce timp a scos în finala de 200 metri liber

Iulia Petcu
23 apr. 2026, 20:24
David Popovici, din nou campion la Otopeni. Ce timp a scos în finala de 200 metri liber
David Popovici, sursă foto: Inquam
Cuprins
  1. Cum a decurs proba de 200 metri liber
  2. Ce a făcut în cursa de 50 metri liber
  3. Ce urmează pentru campionul român

David Popovici continuă să impresioneze în bazin și a oferit un nou recital la Campionatul Național de la Otopeni. Campionul român a câștigat clar probele de 50 și 200 de metri liber, confirmând forma excelentă din acest sezon.

Rezultatele vin într-un an important pentru sportiv, care își pregătește participarea la Campionatul European programat în august, la Paris.

Cum a decurs proba de 200 metri liber

Joi dimineață, Popovici a intrat în bazin în ultima serie a calificărilor și a controlat cursa fără emoții. El a încheiat pe primul loc, cu 1:49.70, cel mai bun timp al seriilor. În finală, înotătorul român a ridicat ritmul și a dominat categoric cursa. David Popovici a cucerit medalia de aur cu 1:45.89, un rezultat valoros inclusiv la nivel internațional.

Succesul confirmă constanța sportivului în proba care i-a adus consacrarea mondială. La 200 metri liber, Popovici rămâne unul dintre cele mai importante nume ale natației.

Ce a făcut în cursa de 50 metri liber

Miercuri, sportivul român a concurat și în cea mai rapidă probă din înot, 50 metri liber. În calificări, a obținut cel mai bun timp, 22.11 secunde, scrie Ziare.com.

În finala desfășurată după-amiază, Popovici și-a respectat statutul de favorit și a câștigat titlul național cu timpul de 22.02 secunde. Pe locul secund a sosit Patrick Dinu, cronometrat în 22.33 secunde.

Timpul lui Popovici a rămas peste recordul național de 21.83 secunde, performanță care îi aparține tot lui și confirmă standardele ridicate impuse deja.

Ce urmează pentru campionul român

Competiția de la Otopeni nu s-a încheiat pentru David Popovici. El urmează să ia startul și în proba de 100 metri liber, una dintre cele mai așteptate curse ale reuniunii. Naționalele reprezintă un test util înaintea obiectivului major al verii, Campionatul European de la Paris, unde românul țintește noi medalii importante.



