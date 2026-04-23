B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Răsturnare de situație. Un deputat susține că mai mulți parlamentari PSD ar fi dispuși să sprijine actualul Guvern Bolojan: „Nu vor să arunce în haos țara”

Răsturnare de situație. Un deputat susține că mai mulți parlamentari PSD ar fi dispuși să sprijine actualul Guvern Bolojan: „Nu vor să arunce în haos țara”

Ana Maria
23 apr. 2026, 20:26
Sursa foto: Andronache Gabriel / Facebook
Cuprins
  1. Susținere neașteptată pentru Bolojan. Ce a declarat Andronache despre aceste discuții
  2. Ce se întâmplă după demisia miniștrilor PSD

Susținere neașteptată pentru Bolojan! Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, susține că unii parlamentari PSD ar putea sprijini Guvernul Bolojan, după demisia miniștrilor social-democrați.

Andronache a afirmat că în Parlament ar exista semnale că o parte dintre aleșii PSD nu susțin linia oficială a partidului și ar putea vota în favoarea actualului Executiv. Potrivit liberalului, discuțiile informale purtate cu mai mulți social-democrați indică o posibilă susținere pentru cabinetul condus de Ilie Bolojan, chiar și în condițiile retragerii PSD de la guvernare.

Acesta susține că există parlamentari PSD care nu doresc să genereze instabilitate și care ar putea sprijini un guvern minoritar pentru a evita blocajele.

Din discuțiile din Parlament am constatat că diverși parlamentari PSD responsabili, care nu vor să arunce în haos țara, ar putea susține guvernul minoritar condus de premierul Bolojan, pentru a gestiona cât mai bine posibil absorbția fondurilor din Programul Național de Redresare și Reziliență. S-ar putea să existe anumită susținere parlamentară pentru actualul guvern chiar din rândurile PSD”, a menționat Andronache, potrivit G4Media.

Până în acest moment, niciun lider PSD nu a contestat public decizia conducerii partidului de a ieși de la guvernare.

În paralel, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a cerut ca social-democrații să renunțe la toate funcțiile obținute pe criterii politice în administrație, inclusiv cele de secretari de stat și prefecți.

Retragerea miniștrilor PSD din Executiv marchează primul pas concret al crizei politice, iar Guvernul condus de Ilie Bolojan continuă în formulă restrânsă, alături de USR și UDMR.

Până la clarificarea situației din Parlament și o eventuală moțiune de cenzură, premierul a anunțat soluțiile interimare pentru ministerele rămase vacante:

  • Ministerul Muncii – Dragoș Pîslaru (PNL)
  • Ministerul Sănătății – Cseke Attila (UDMR)
  • Ministerul Agriculturii – Tanczos Barna (UDMR)
  • Ministerul Justiției – Cătălin Predoiu (PNL)
  • Ministerul Energiei – Ilie Bolojan, premier
  • Ministerul Transporturilor – Radu Miruță (USR)
  • Vicepremier – Oana Gheorghiu
Tags:
Citește și...
Șeful de ITM care conducea un Lamborghini de 300.000 euro a intrat în vizorul ANAF
Politică
Șeful de ITM care conducea un Lamborghini de 300.000 euro a intrat în vizorul ANAF
Ce spune Ciprian Ciucu, despre varianta unui premier tehnocrat: „Este fix același scenariu pe care l-am mai văzut propus de PSD” (VIDEO)
Politică
Ce spune Ciprian Ciucu, despre varianta unui premier tehnocrat: „Este fix același scenariu pe care l-am mai văzut propus de PSD” (VIDEO)
Nicușor Dan insistă că e „mediator” și după ce PSD a acutizat criza politică: „În privat, le voi spune mai multe liderilor europeni decât vă spun vouă aici” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan insistă că e „mediator” și după ce PSD a acutizat criza politică: „În privat, le voi spune mai multe liderilor europeni decât vă spun vouă aici” (VIDEO)
Mai poate PNL guverna fără PSD? Ciprian Ciucu, după demisia miniștrilor social-democrați: „Noi nu ținem cu dinții de guvernare” (VIDEO)
Politică
Mai poate PNL guverna fără PSD? Ciprian Ciucu, după demisia miniștrilor social-democrați: „Noi nu ținem cu dinții de guvernare” (VIDEO)
Ciucu: Sunt tot mai puțini contestatari ai lui Bolojan în PNL. Colegii mei și-au regăsit demnitatea de când nu mai suntem brelocul PSD / Ce spune despre „PSD-iștii din PNL” (VIDEO)
Politică
Ciucu: Sunt tot mai puțini contestatari ai lui Bolojan în PNL. Colegii mei și-au regăsit demnitatea de când nu mai suntem brelocul PSD / Ce spune despre „PSD-iștii din PNL” (VIDEO)
Ciucu: PSD și la guvernare era mereu cu frâna de mână trasă. Bolojan n-a făcut decât să aplice programul de guvernare pe care PSD îl tot sabota (VIDEO)
Politică
Ciucu: PSD și la guvernare era mereu cu frâna de mână trasă. Bolojan n-a făcut decât să aplice programul de guvernare pe care PSD îl tot sabota (VIDEO)
Ministerul Educației pregătește o nouă reformă din 2026. Cum se schimbă orarul și materiile elevilor
Politică
Ministerul Educației pregătește o nouă reformă din 2026. Cum se schimbă orarul și materiile elevilor
PSD va căuta sprijin la CCR în criza politică. Replica lui Fritz: „Constituția e clară. Pot să se uite și pe Wikipedia, nu trebuie să meargă la CCR” (VIDEO)
Politică
PSD va căuta sprijin la CCR în criza politică. Replica lui Fritz: „Constituția e clară. Pot să se uite și pe Wikipedia, nu trebuie să meargă la CCR” (VIDEO)
Deputatul care a trecut de la PSD la PNL rupe tăcerea. Ce a spus despre legătura social-democraților cu AUR
Politică
Deputatul care a trecut de la PSD la PNL rupe tăcerea. Ce a spus despre legătura social-democraților cu AUR
Dominic Fritz, îndemn pentru Ilie Bolojan să „ajute un pic” PSD-ul. Despre ce e vorba (VIDEO)
Politică
Dominic Fritz, îndemn pentru Ilie Bolojan să „ajute un pic” PSD-ul. Despre ce e vorba (VIDEO)
Ultima oră
20:24 - David Popovici, din nou campion la Otopeni. Ce timp a scos în finala de 200 metri liber
20:23 - Șeful de ITM care conducea un Lamborghini de 300.000 euro a intrat în vizorul ANAF
19:59 - Ce spune Ciprian Ciucu, despre varianta unui premier tehnocrat: „Este fix același scenariu pe care l-am mai văzut propus de PSD” (VIDEO)
19:41 - Nicușor Dan insistă că e „mediator” și după ce PSD a acutizat criza politică: „În privat, le voi spune mai multe liderilor europeni decât vă spun vouă aici” (VIDEO)
19:40 - Amenzi de peste 50.000 de lei după controlul ANPC la Aeroportul „Henri Coandă”. Ce nereguli au constatat inspectorii (FOTO)
19:31 - Mai poate PNL guverna fără PSD? Ciprian Ciucu, după demisia miniștrilor social-democrați: „Noi nu ținem cu dinții de guvernare” (VIDEO)
19:16 - Ciucu: Sunt tot mai puțini contestatari ai lui Bolojan în PNL. Colegii mei și-au regăsit demnitatea de când nu mai suntem brelocul PSD / Ce spune despre „PSD-iștii din PNL” (VIDEO)
19:08 - Agent de la Biroul Rutier sancționat după depășirea vitezei. A fost prins cu 121km/h în localitate
18:43 - Ciucu: PSD și la guvernare era mereu cu frâna de mână trasă. Bolojan n-a făcut decât să aplice programul de guvernare pe care PSD îl tot sabota (VIDEO)
18:36 - Ministerul Educației pregătește o nouă reformă din 2026. Cum se schimbă orarul și materiile elevilor