Susținere neașteptată pentru Bolojan! Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, susține că unii parlamentari PSD ar putea sprijini Guvernul Bolojan, după demisia miniștrilor social-democrați.

Andronache a afirmat că în Parlament ar exista semnale că o parte dintre aleșii PSD nu susțin linia oficială a partidului și ar putea vota în favoarea actualului Executiv. Potrivit liberalului, discuțiile informale purtate cu mai mulți social-democrați indică o posibilă susținere pentru cabinetul condus de Ilie , chiar și în condițiile retragerii PSD de la guvernare.

Susținere neașteptată pentru Bolojan. Ce a declarat Andronache despre aceste discuții

Acesta susține că există parlamentari PSD care nu doresc să genereze instabilitate și care ar putea sprijini un guvern minoritar pentru a evita blocajele.

„Din discuțiile din Parlament am constatat că diverși parlamentari PSD responsabili, care nu vor să arunce în haos țara, ar putea susține guvernul minoritar condus de premierul Bolojan, pentru a gestiona cât mai bine posibil absorbția fondurilor din Programul Național de Redresare și Reziliență. S-ar putea să existe anumită susținere parlamentară pentru actualul guvern chiar din rândurile PSD”, a menționat Andronache, potrivit .

Până în acest moment, niciun lider PSD nu a contestat public decizia conducerii partidului de a ieși de la guvernare.

În paralel, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a cerut ca social-democrații să renunțe la toate funcțiile obținute pe criterii politice în administrație, inclusiv cele de secretari de stat și prefecți.

Ce se întâmplă după demisia miniștrilor PSD

Retragerea miniștrilor PSD din Executiv marchează primul pas concret al crizei politice, iar Guvernul condus de Ilie Bolojan continuă în formulă restrânsă, alături de USR și UDMR.

Până la clarificarea situației din Parlament și o eventuală moțiune de cenzură, premierul a anunțat soluțiile interimare pentru ministerele rămase vacante: